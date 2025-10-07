Quanto custa a diária do hotel de Odete Roitman, no Copacabana Palace?

Na última segunda-feira, 6, o Brasil assistiu à morte de Odete Roitman (Debora Bloch), personagem da novela Vale Tudo, em uma dramática cena protagonizada no provavelmente hotel mais famoso do país, o Copacabana Palace.

O autor da morte é o grande mistério da novela, mas após o capítulo de ontem, restam também duas outras curiosidades: quanto custa a diária do apartamento no qual a empresária estava hospedada? E ela pode ser alugada por terceiros?

A resposta é sim, e é possível inclusive se hospedar no quarto pelo Booking.com. Desde sua construção, no início do século passado, o Copacabana Palace é sinônimo de luxo. O hotel tem entre suas suítes opções que passam dos R$ 25 mil por noite e espaços mais baratos, entre R$ 10 mil e R$ 20 mil a diária.

A EXAME Casual entrou em contato com o hotel e apurou que Odete estaria hospedada na suíte Penthouse, de alto padrão, entre as mais caras do local. O espaço combina conforto e vistas privilegiadas da praia de Copacabana ou da piscina, e pode custar a partir de R$ 10.124,00 + taxas, por noite.

Na alta temporada, o valor da suíte pode passar dos R$ 30 mil.

Como é a suíte de Odete Roitman no Copacabana Palace?

1 /5 (Penthouse Ocean View Suite - Terrace)

2 /5 (Penthouse Ocean View Suite - Bedroom (601))

3 /5 (Penthouse Ocean View Suite - Living Room (606))

4 /5 (COP-ACC-2510245-20)

5/5 (COP-ACC-BATH-03)

A Penthouse é famosa por beleza e exclusividade, já tendo hospedado celebridades como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo.

Com 105 m² de área, conta com vista para a Praia de Copacabana, banheiros de mármore, banheira e chuveiro separados. Cada suíte desse estilo possui um terraço privativo, e os interiores são decorados com obras de arte e finos tecidos franceses.

A cama é king-size, com uma TV de plasma widescreen com cabo e canais premium. Há também um mini-bar, personalizado sob solicitação. Os hóspedes têm acesso à famosa Black Pool e serviços exclusivos de mordomia, e recebem um par de chinelos brasileiros tradicionais exclusivos do hotel.

O luxuoso hotel mais famoso do Brasil

Sinônimo de luxo e de brasilidade, o Copacabana Palace foi construído entre 1919 e 1923, a pedido do então presidente Epitácio Pessoa. Inspirado nos hotéis da Riviera Francesa, traz uma arquitetura acadêmica e simétrica em estilo Luís XVI, e foi construído com materiais importados da Europa, como mármore de Carrara e lustres da Checoslováquia.

Desde 2018, o Copacabana Palace pertence ao grupo LVMH, que incluiu o hotel em sua rede de luxo Belmond. O espaço mantém um padrão internacional de qualidade e se tornou um ponto turístico famoso da cidade, com uma rica tradição centenária e múltiplas atrações para hóspedes.

Ao todo, ão 239 quartos e suítes, 13 salões para eventos, piscina semiolímpica, SPA, quadra de tênis e centro fitness. É também é o único da América Latina com dois restaurantes estrelados pelo Michelin (MEE e Hotel Cipriani).