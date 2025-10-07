Quanto custa a diária do hotel de Odete Roitman, no Copacabana Palace?

Copacabana Palace: quanto custa a diária da suíte de Odete Roitman? (Reprodução/Gshow )
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h59.
Última atualização em 7 de outubro de 2025 às 16h02.
Na última segunda-feira, 6, o Brasil assistiu à morte de Odete Roitman (Debora Bloch), personagem da novela Vale Tudo, em uma dramática cena protagonizada no provavelmente hotel mais famoso do país, o Copacabana Palace.
O autor da morte é o grande mistério da novela, mas após o capítulo de ontem, restam também duas outras curiosidades: quanto custa a diária do apartamento no qual a empresária estava hospedada? E ela pode ser alugada por terceiros?
A resposta é sim, e é possível inclusive se hospedar no quarto pelo Booking.com. Desde sua construção, no início do século passado, o Copacabana Palace é sinônimo de luxo. O hotel tem entre suas suítes opções que passam dos R$ 25 mil por noite e espaços mais baratos, entre R$ 10 mil e R$ 20 mil a diária.
A EXAME Casual entrou em contato com o hotel e apurou que Odete estaria hospedada na suíte Penthouse, de alto padrão, entre as mais caras do local. O espaço combina conforto e vistas privilegiadas da praia de Copacabana ou da piscina, e pode custar a partir de R$ 10.124,00 + taxas, por noite.
Na alta temporada, o valor da suíte pode passar dos R$ 30 mil.
A Penthouse é famosa por beleza e exclusividade, já tendo hospedado celebridades como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo.
Com 105 m² de área, conta com vista para a Praia de Copacabana, banheiros de mármore, banheira e chuveiro separados. Cada suíte desse estilo possui um terraço privativo, e os interiores são decorados com obras de arte e finos tecidos franceses.
A cama é king-size, com uma TV de plasma widescreen com cabo e canais premium. Há também um mini-bar, personalizado sob solicitação. Os hóspedes têm acesso à famosa Black Pool e serviços exclusivos de mordomia, e recebem um par de chinelos brasileiros tradicionais exclusivos do hotel.
Sinônimo de luxo e de brasilidade, o Copacabana Palace foi construído entre 1919 e 1923, a pedido do então presidente Epitácio Pessoa. Inspirado nos hotéis da Riviera Francesa, traz uma arquitetura acadêmica e simétrica em estilo Luís XVI, e foi construído com materiais importados da Europa, como mármore de Carrara e lustres da Checoslováquia.
Desde 2018, o Copacabana Palace pertence ao grupo LVMH, que incluiu o hotel em sua rede de luxo Belmond. O espaço mantém um padrão internacional de qualidade e se tornou um ponto turístico famoso da cidade, com uma rica tradição centenária e múltiplas atrações para hóspedes.
Ao todo, ão 239 quartos e suítes, 13 salões para eventos, piscina semiolímpica, SPA, quadra de tênis e centro fitness. É também é o único da América Latina com dois restaurantes estrelados pelo Michelin (MEE e Hotel Cipriani).