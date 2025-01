Um calor no coração: 5 destinos que você precisa conhecer na sua próxima viagem

Viajar é uma das maneiras mais genuínas de alimentar a alma e criar memórias inesquecíveis. Em um mundo repleto de lugares incríveis, alguns destinos conseguem ir além, despertando emoções intensas e deixando um calor especial no coração de quem os visita. Seja pelo charme de suas paisagens, pela hospitalidade local ou pelas experiências únicas que proporcionam, esses lugares são convites irresistíveis para sua próxima aventura. Descubra cinco destinos que prometem transformar sua viagem em momentos de pura inspiração e encanto.

Salvador: história e gastronomia

Fera Palace Hotel, em Salvador: cidade com influências portuguesa, africanas e indígenas (Fera Palace/Divulgação)

Quem anda por Lisboa e Salvador entende bem o que é a história do Brasil. Ambas as cidades compartilham uma arquitetura colonial e aspectos culturais que evidenciam a herança portuguesa e a profunda relação histórica entre os dois países. Salvador, fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil, e ­Lisboa, com seu porto estratégico, foram os principais centros do Império Português na América e na Europa, respectivamente. Essa conexão histórica é refletida nas ruas, igrejas e praças de Salvador, que lembram as de Lisboa.

É justamente essa ligação de origem que inspira o nome do Megiro, boteco de alta gastronomia localizado no Horto Florestal, comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que possuem outras seis operações na cidade. O conceito do local surgiu da comida que era preparada e servida em Salvador na segunda metade do século 20: pratos fartos e compartilhados, típicos da culinária baiana, como sarapatel e moquecas (inclusive algumas menos usuais, como as de arraia e camarão). Na mesma linha, Arouca desenhou um cardápio de sobremesas inspiradas nas delícias da infância, como pavê, pudim e queijadinha, lembranças de suas férias em Ilhéus. É por meio dessa culinária que a dupla conta não só a história de Salvador, mas a do próprio Brasil, com suas influências portuguesas, africanas e indígenas, celebradas em cada prato servido. Após o banquete no almoço, a dica é passear pelas ruas do Centro Histórico da capital baiana.

Serviço: Avenida Santa Luzia, 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador, BA. Abre de terça e quarta, das 17h às 23h; de quinta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

Paraty: Quadrado Mágico

Villa Bom Jardim: casa com seis suítes à beira-mar na Mata Atlântica, com acesso apenas por barco (Marcelo Isola/Divulgação)

Localizado no coração do Centro Histórico de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, o Sandi Hotel combina a preservação de sua arquitetura colonial com o luxo contemporâneo. Instalado em um prédio histórico que passou por diversas transformações, o hotel preserva suas raízes enquanto oferece infraestrutura moderna para uma experiência exclusiva.

Após uma grande reforma, o Sandi Hotel lançou o conceito do Quadrado Mágico, um espaço que ocupa quase uma quadra inteira e reúne atrativos que ampliam a experiência dos hóspedes. O ambiente inclui o restaurante Pupu’s Panc Paty (na pegada “farm to table”), a gelateria Miracolo, o ateliê Foz Cerâmica, o bar de alta coquetelaria Apothekario e o Shambhala Spa. Entre os destaques está o restaurante japonês Fugu, onde a recomendação é reservar um lugar no balcão para apreciar as criações do chef Eduardo Diniz.

Também faz parte do hotel o Villa Bom Jardim, uma casa com seis suítes à beira-mar com a Mata Atlântica atrás e acesso apenas por barco, outra ótima opção de hospedagem. As diárias no Sandi Hotel partem de 850 reais mais 10% de taxas de serviço para duas pessoas.

Serviço: Largo do Rosário, 1, Centro Histórico, Paraty, RJ. Reservas: (11) 2503-0195 e reservas@­sandihotel.com.br.

Camocim: na rota dos ventos

Baía das Caraúbas Glamping: aventura e descanso em praia semideserta do litoral cearense (Carolina Gehlen/Exame)

No Baía das Caraúbas Glamping, o vento vai além de uma brisa —ele se integra ao ambiente, constante e envolvente. Situado entre Jericoacoara e a Barra dos Remédios, o glamping foi construído em uma praia semideserta de Camocim, no litoral cearense, em um cenário de praias, dunas e lagoas.

Ocupando um trecho praticamente intocado da Rota das Emoções, o hotel une privacidade, conforto e aventura. Com capacidade para apenas 16 hóspedes, a estrutura é composta de sete bangalôs de madeira, elevados sobre palafitas e distribuídos por uma área de 80.000 m². Eles têm teto de palha de carnaúba, típica da região, e cada um é decorado de forma única.

Três dos sete bangalôs oferecem vista para o mar, e suas metragens variam de 30 m² a 120 m². Alguns contam com piscina privativa, banheira e pátio exclusivo, enquanto um deles se destaca por ser construído em dois planos, com pé-direito de 6 metros, ampliando ainda mais a sensação de contato com a natureza.

Caminhando pelas trilhas de areia que conectam os espaços, é possível admirar o céu repleto de cores — seja o laranja do pôr do sol, sejam os multicoloridos kites dos hóspedes. O glamping é um ponto de encontro para praticantes de kitesurf de todo o mundo e que frequentam a região há vários anos em busca dos melhores ventos.

Para aqueles que preferem atividades em terra ou o sossego, o hotel oferece quilômetros de trilhas entre dunas e lagoas, ideais para explorar a pé, de bike ou de buggy, e também conta com restaurante, bar, lounge e áreas de estar, praticamente sobre as águas serenas da Baía das Caraúbas, propícias para momentos de descanso.

Serviço: a partir de 990 reais por bangalô, com café da manhã (mínimo de duas diárias). Praia de Caraúbas, Estrada para o Maceió, Camocim, CE. Reservas: http://www.baiadascaraubas.com.br.

Parnaíba: no caminho das águas

Revoada dos guarás: Casa de Santo Antônio é o ponto de partida para descobrir o Delta do Parnaíba (Carolina Gehlen/Exame)

É a Casa de Santo Antônio que abre suas portas, construídas em 1911, para o caminho das águas do Delta do Parnaíba. Mais do que um ponto de partida, o hotel é um espaço para se conectar com a tranquilidade e a beleza de um dos cenários mais singulares do Brasil.

Localizada em Parnaíba, segunda maior cidade do Piauí, esta propriedade centenária une autenticidade, bem-estar e conforto em uma região banhada por lagos, rios e igarapés. Parte de um complexo paisagístico tombado em 2011, a Casa de Santo Antônio é um marco arquitetônico do centro histórico do município e ponto de partida para descobrir o Delta do Parnaíba. Para isso, o hotel oferece uma ampla e confortável infraestrutura, dispondo de 22 suítes, piscina, jacuzzi, sauna, sala de massagem e área para atividades físicas, além de restaurante que valoriza ingredientes locais, como peixes e frutos do mar.

A grande emoção da rota é conhecer o maior delta em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo, uma experiência que significa se emaranhar entre 72 ilhas repletas de fauna e flora nativas e preservadas.

Os tours, que saem do Porto dos Tatus, passam pelo Igarapé dos Periquitos, Ilha dos Poldros, Ilha das Canárias e Morro Branco, com direito a banho e caminhada. O espetáculo se torna ainda mais fascinante ao entardecer, quando o barco cruza a Ilha da Engraça e o Morro do Meio, chegando à Ilha das Cobras, para que se possa ­assistir à revoada dos guarás ao pôr do sol. Típicas da região, as aves de plumagem vermelha adquirem essa cor vibrante por causa da alimentação rica em betacaroteno, obtido de um caranguejo presente em seu ambiente.

Se na água a tranquilidade predomina, a travessia dos Pequenos Lençóis Piauienses em quadriciclo pelas trilhas e dunas acelera o ritmo da aventura. Há paradas para um mergulho na Lagoa do Portinho e almoço na praia. O dia termina no topo de uma duna, onde o sol se despede no horizonte. Após horas de areia e adrenalina, o retorno ao hotel traz a pausa ideal para encontrar o caminho da próxima jornada.

Serviço: diárias a partir de 680 reais, em acomodação dupla com café da manhã. Rua Humberto de Campos (Praça Santo Antônio), 988, Centro, Parnaíba, PI. Reservas: casadesantoantonio.com.br.

Milagres: um pedaço do paraíso

Mahré Hotel & Spa: na lista dos 50 Melhores Hotéis do Brasil da EXAME Casual (Mahré Hotel/Divulgação)

Ao longo de 30 quilômetros do litoral alagoano é possível explorar um trecho de área verde preservada, mirantes de tirar o fôlego e praias de areia quase desertas, com tons de azul no mar que deram à região o apelido de “Caribe brasileiro”. A Rota Ecológica dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, encanta pela sua simplicidade, com piscinas naturais e coqueiros a perder de vista.

Para uma experiência completa, a sugestão é se hospedar no Mahré, eleito um dos 50 Melhores Hotéis do Brasil em 2024 pelo ranking EXAME Casual. Com 30 suítes, todas com piscina privativa, o hotel ocupa um terreno de mais de 40.000 metros quadrados à beira-mar. O Mahré é o destino ideal para quem busca um refúgio pé na areia, com águas calmas e mornas, além de um ambiente que permite a total conexão com a natureza. O hotel oferece acesso direto à praia, serviço de toalhas, bebidas e petiscos na areia. As diárias partem de 2.760 reais. Não deixe de pegar uma jangada para explorar as incontáveis piscinas de água cristalina da região.

Serviço: Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, AL. Reservas: (82) 99381-1515.