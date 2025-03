Destino gastronômico no Itaim Bibi: conheça a rua com mais de 25 opções gastronômicas

Os apreciadores da boa gastronomia sabem que o bairro Itaim Bibi, conhecido por suas sedes corporativas, possui uma grande oferta de restaurantes e bares na capital paulista. A cada ano, novos estabelecimentos se instalam na região, convidando os paulistanos a explorar sabores e experiências a qualquer hora do dia: do café da manhã ou brunch em charmosas padarias a almoços sofisticados em restaurantes clássicos, passando pelo happy hour em bares e botecos.

Em meio a essa efervescência gastronômica, a rua Pedroso Alvarenga aparece como um centro gastronômico. Com mais de 25 casas ao longo de seu 1,3 quilômetro, com muitas inaugurações pós-pandêmicas, a rua se consolida como um destino para quem busca qualidade e variedade à mesa.

Entre os exemplos é possível encontrar o Japão no contemporâneo Ryo, e desembarcar em Portugal, no tradicional Bacalhau, Vinho & Cia, que há mais de 51 anos, e na terceira geração da família, serve receitas portuguesas.

Flakes: confeitaria dedicada ao pistache (Pedro Guerra/Divulgação)

O mais novo restaurante do Grupo Fasano, o Gero, também marca presença na rua junto à luxuosa unidade do Hotel Fasano São Paulo Itaim.

À frente da cozinha está o chef Lomanto Oliveira, que acumula 18 anos no grupo com passagens pelo Fasano Salvador, Fasano Jardins e Gero Rio. No menu, a alta gastronomia italiana se revela em clássicos que incluem risotos, massas artesanais, cortes selecionados de carnes e peixes frescos.

No hotel também há o Bar da Piscina no rooftop. Aberto também para não-hóspedes de terça a sábado, a partir das 20h, mediante reserva, o espaço oferece um menu com pratos leves.

Bares e botecos também estão na lista, como o tradicional Pirajá, que oferece chopes gelados, petiscos e samba. Outras opções para quem busca aproveitar o clima boêmio da região são os bares Trilha Itaim e o Boteco Rainha.

Já aqueles que fazem parte do time dos doces, sobremesas, bolos, pães e até mesmo brunch podem visitar a padaria Grão Fino e a confeitaria dedicada ao pistache Flakes, que recebe, em média, 5 mil visitantes por mês.

Confira 25 estabelecimentos na rua Pedroso Alvarenga, a partir do número 542, na esquina com a Rua da Mata, até a Flakes, no número 1192.