Accor investe em marcas de luxo para expansão global, destacando o Brasil como estratégico

A Accor, um dos maiores grupos de hospitalidade do mundo, está intensificando sua expansão no segmento de marcas de luxo e lifestyle, com foco na América Latina. Durante a International Luxury Travel Market (ILTM) Latin America, realizado entre 5 e 8 de maio em São Paulo, a empresa compartilhou detalhes sobre sua estratégia de crescimento na região, destacando a crescente participação das suas marcas de luxo no pipeline de desenvolvimento do grupo. Com uma forte presença no mercado, a Accor já opera em mais de 110 países, com mais de 5.600 hotéis e resorts, e segue ampliando suas opções de hospedagem em destinos estratégicos, com destaque para o Brasil.

O país tem se consolidado como um dos mercados-chave da Accor, com mais de 330 hotéis. A empresa já conta com quatro propriedades no segmento de luxo e lifestyle, incluindo o Fairmont Rio de Janeiro Copacabana e o Sofitel Rio de Janeiro Ipanema, que reabrirá em 2026 após uma grande renovação. Além disso, a Accor está em processo de desenvolvimento de novos projetos, como o Faena São Paulo, previsto para 2029. A estratégia da empresa visa ampliar sua presença em grandes centros de viagem, como Rio de Janeiro e São Paulo, e também explorar o potencial de destinos no Nordeste, como Bahia, Ceará e Alagoas.

O portfólio de marcas de luxo da Accor inclui nomes renomados como Orient Express, Raffles, Fairmont, Sofitel, Emblems Collection e MGallery, que atendem a uma variedade de perfis de hóspedes. As marcas lifestyle, adquiridas por meio da Ennismore, como Delano, Mondrian e SLS, também fazem parte dessa estratégia de expansão, buscando atender a clientes de diferentes perfis e preferências. Em conjunto, essas marcas representam uma grande oportunidade de crescimento, com um portfólio diversificado que vai de viajantes abastados a clientes de altíssimo poder aquisitivo.

“Nossa ambição nesta região é liderar a indústria em todos os segmentos, o que significa ampliar nossa presença e dar um foco ainda maior ao crescimento das marcas de luxo e lifestyle. Assim como fizemos com o Fairmont Rio de Janeiro, estamos levando o tempo necessário para combinar as marcas certas com os projetos certos e com os parceiros certos, garantindo a criação de hotéis extraordinários que prosperem em suas comunidades", diz Agnès Roquefort, diretora global de desenvolvimento de luxo & lifestyle da Accor.

América do Sul

A Accor também está expandindo sua presença em outros países da América do Sul, com destaque para a Colômbia, onde o Sofitel Barú Calablanca Beach Resort e o Sofitel Legend Santa Clara Cartagena são alguns dos novos marcos da empresa. Na Argentina, o grupo já possui duas unidades do Sofitel, e no Uruguai, o Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa é um dos principais destinos. Além disso, a Accor continua a explorar novas oportunidades na América Central e México, com a expansão de sua marca Sofitel.

A empresa também reforça seu compromisso com a fidelidade e a experiência do cliente por meio do programa ALL - Accor Live Limitless, que oferece uma gama de experiências exclusivas e parcerias estratégicas para mais de 100 milhões de membros.

Com um portfólio crescente e um foco claro na América Latina, a Accor segue seu caminho para consolidar ainda mais sua presença global no mercado de luxo e lifestyle. Com novas aberturas previstas para os próximos anos e uma estratégia de desenvolvimento focada em destinos estratégicos, o Brasil segue como um dos pilares centrais dessa expansão, com a promessa de novas experiências de hospitalidade para os viajantes que buscam luxo e sofisticação