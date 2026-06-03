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Casas Bahia e FPF renovam naming rights do Paulistão por mais dois anos

Parceria que gerou 190% de crescimento nas vendas de produtos sorteados na competição segue até 2028

O Fanaticão, mascote da Federação Paulista de Futebol, ao lado do Baianinho, mascote da Casas Bahia, com o placar marcando "+2": a renovação do naming rights do Paulistão até 2028 (Divulgação )

O Fanaticão, mascote da Federação Paulista de Futebol, ao lado do Baianinho, mascote da Casas Bahia, com o placar marcando "+2": a renovação do naming rights do Paulistão até 2028 (Divulgação )

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09h15.

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A Federação Paulista de Futebol e o Grupo Casas Bahia anunciaram nesta semana a renovação do naming rights do Paulistão por mais dois anos. O campeonato seguirá como Paulistão Casas Bahia em 2027 e 2028. A negociação, conduzida novamente pela LiveMode, prevê um novo pacote de entregas exclusivas, ainda não detalhado pelas partes.

A Casas Bahia assumiu o naming rights do torneio em 2026, encerrando sete edições consecutivas com o Sicredi, que batizava a competição desde 2019. O anúncio da renovação foi feito pelas redes sociais das duas organizações com o vídeo "Paulistão Casas Bahia +2", em que o Fanaticão, mascote do futebol paulista, circula por pontos movimentados segurando uma placa de substituição até encontrar o Baianinho, mascote da varejista, dentro de uma loja.

Resultados da primeira temporada

Os números da temporada inaugural ajudaram a embasar a renovação. A ação do "cara ou coroa", em que produtos do portfólio da varejista substituem os lados da moeda usada antes de cada jogo, gerou crescimento de até 190% nas vendas dos itens sorteados no dia seguinte às partidas.

O momento mais comentado aconteceu nas quartas de final, quando o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, escolheu uma fritadeira durante o sorteio e brincou que precisava de uma em casa. O vídeo viralizou, a Casas Bahia entregou o eletrodoméstico dois dias depois e lançou o cupom FRITADEIRAGOMEZ nas plataformas digitais.

Na reta final do campeonato, a taça oficial do Paulistão passou pelas megalojas da Berrini, da Marginal Tietê e do Shopping Aricanduva, em São Paulo, levando a dinâmica do cara ou coroa para dentro dos pontos de venda.

O que vem pela frente

"Conseguimos criar uma plataforma que conectou futebol, varejo e entretenimento de forma integrada, levando a conversa para as redes sociais, para as lojas e para a jornada de compra dos clientes", disse Amanda Assis, diretora de marketing do Grupo Casas Bahia. Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial e de marketing do grupo, reforçou que o patrocínio ao Paulistão foi uma decisão estratégica de longo prazo, especialmente em ano de Copa do Mundo.

"Paulistão e Casas Bahia formaram uma conexão que, logo no primeiro ano de parceria, cativou os torcedores de uma forma muito natural", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A varejista também assumiu em 2026 o naming rights da Copa do Nordeste, ampliando a presença da marca no futebol brasileiro.

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