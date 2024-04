Hotel das Cataratas abre novo restaurante com menu assinado e vista para as quedas

O Hotel das Cataratas, do grupo Belmond, tem a localização mais privilegiada das Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Isso porque a propriedade fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em meio à floresta e com vistas de tirar o fôlego. Além de ter atrativos que encantam os olhos, o hotel passa a ter um novo restaurante para encantar também o paladar.

O Y (lê-se “i”) foi concebido em parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza, que comanda Evvai, em São Paulo, que ocupa a 15ª posição no ranking EXAME Casual 100 Melhores Restaurantes do Brasil em 2023, além de ostentar uma estrela no Guia Michelin. Esse é o primeiro empreendimento do cozinheiro fora da capital paulista.

Inspirado nas águas que banham o parque e correm na confluência dos dois rios da região, demarcando a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o nome do restaurante remete ao fonema YY (ií), representação de água em guarani, cujo léxico foi desenvolvido a partir de fonemas do português e do espanhol.

Vista deslumbrante

Com acesso pela varanda do hotel, com vista única para as cataratas, o espaço passou por reforma completa para abrigar o novo restaurante Y. Logo na entrada, ainda com som ambiente das águas, é possível fazer uma pausa no bar, que tem carta assinada por Matheus Gusman - bartender dos restaurantes Evvai e Trattoria.

Composta por clássicos brasileiros revisitados, como o Rabo de Galo Especyal e o Marya RYja (que brinca com o Maria Mole), ela ainda conta com cinco drinks autorais baseados em ingredientes nacionais, entre eles o CambucY FYzz, o ButYá Sour e o Cupu MulY.

A experiência gastronômica segue no salão principal com 48 lugares, totalmente reestilizado, com nova pintura e mobiliário. Aberto a hóspedes e visitantes, as reservas podem ser feitas pelo site do hotel ou do restaurante.

Chef Luiz Filipe Souza: comandante do Evvai, em São Paulo, desenvolveu menu do restaurante no Hotel das Cataratas. (Tadeu Brunelli/Divulgação)

Menu

No menu criado pelo chef Luiz Filipe para a inauguração é possível fazer um passeio por todo o Brasil, privilegiando pratos icônicos da gastronomia nacional em releituras. Neste grupo estão sabores como a moqueca capixaba em versão minimalista, com camarão carabineiro na brasa, o snack de chipa feito com queijo meia-cura, pimenta Muripi fermentada e papada de porco Carunxo defumada.

Outra opção é o ovo mollet com espuma de tucupi e mandioca também surge entre as criações, em homenagem à cultura alimentar indígena, que tem no plantio do tubérculo uma de suas bases.

“Aos poucos, vamos explorar ingredientes e sabores que fazem da região um terroir único, bem como levar para lá peculiaridades culinárias de diferentes partes do Brasil com um olhar especial, de forma lúdica e criativa, apoiado no trabalho de pesquisa e excelência que já fazemos”, afirma o chef.

As criações do chef são servidas no menu degustação de 13 tempos (R$ 495). Há ainda a opção de um menu executivo com snacks, entrada, prato principal e sobremesa por R$ 320. Também estão à disposição três propostas de harmonização: exclusivamente com vinhos brasileiros (R$ 495), com rótulos internacionais (R$ 695), ou um híbrido de ambos (R$595).