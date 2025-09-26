Casual

São Paulo vai ganhar um clube de tênis. Agora, com a grife Fasano

Com título familiar de R$ 1 milhão, o Fasano Tennis Club terá dez quadras, além de além de espaços para padel, squash e pickleball

Maquete do Fasano Tennis Club: para 800 sócios (Fasano/Divulgação)

Ivan Padilla
Editor de Casual e Especiais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17h25.

Clubes de tênis não são exatamente uma novidade. Para ficar no mais famoso deles, o All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, onde acontece o torneio de Wimbledon, foi fundado em 1868 e conta com apenas 375 membros. Novos associados precisam ser validados por outros quatro sócios e esperar anos na fila. A não ser, claro, que você se chame Roger Federer, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, entre outros. Campeões de Wimbledon viram sócios automaticamente.

Mas eis que surgiu o chamado #tenniscore, como a WGSN destacou em seus relatórios, um interesse crescente desde a pandemia pelo esporte da bolinha amarela. Nesse contexto, a cidade de São Paulo vai ganhar agora um clube de tênis com a bandeira Fasano, sinônimo de hospitalidade de luxo.

Em um jantar para 200 convidados (e possíveis novos sócios), a JHSF apresentou nesta semana o Fasano Tennis Club. Com aproximadamente 25 mil metros quadrados, o novo espaço inclui dez quadras de tênis, sendo seis cobertas, spa, fitness center, simulador de golfe, piscinas ao livre e cobertas, kids club, restaurante e bar. O novo clube ficará no Complexo Cidade Jardim.

Quadra de tênis coberta

Quadra de tênis coberta: atração do novo empreendimento (Fasano/Divulgação)

Oito residências para locação

O valor do título familiar será de R$ 1.050 e o individual, R$ 750.000. A ideia é ter no máximo 800 convidados. “O Fasano Tennis Club reafirma nosso compromisso e visão de criar espaços que unem diferentes experiências da nossa expertise, como clubs, hotelaria e a gastronomia”, afirma Augusto Martins, CEO da JHSF.

O projeto é do Estudio Obra Prima, de Carolina Proto, com paisagismo de Maria João d’Orey. Na gastronomia, os membros terão à disposição um restaurante e dois bares com a assinatura Fasano, um junto à piscina, com bar exclusivo, além de uma sala privativa.

O spa, com salas individuais e para casais, saunas e beauty center, é comandado pela massoterapeuta do Grupo Fasano, Fabrícia Nogueira, e conta com terapias de infravermelho e haloterapia. O Fasano Tennis Club também contará com oito residências para locação de longo prazo, mobiliadas e decoradas com enxoval completo.

