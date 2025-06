Brasil tem 4 restaurantes no Top 100 melhores do mundo no ranking 50 Best

Quatro restaurantes brasileiros estão na lista estendida do World's 50 Best Restaurants 2025, que vai da posição 51 até a 100. Os melhores da lista foram revelados na manhã desta quinta-feira, 5. A lista completa, da posição 50 até a 1ª, será divulgada em 19 de junho, durante a cerimônia de premiação, que acontecerá pela primeira vez na Itália, em Turim, capital do Piemonte.

A revelação promete destacar as principais casas gastronômicas do mundo, com a presença de chefs, jornalistas e especialistas da indústria. A edição deste ano marca a estreia da cerimônia na cidade italiana, tornando o evento ainda mais significativo para a cena gastronômica internacional. Há uma grande expectativa de que mais brasileiros apareçam na lista.

Os quatro restaurantes também estão na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, ranking elaborado por EXAME Casual.

Em comparação com o ano passado, a Casa do Porco caiu da 27ª para a 83ª posição. O Oteque, que estava na 37ª posição, agora ocupa a 81ª. O Tuju aparece pela primeira vez na lista, enquanto o Evvai retorna após um hiato.

Há grande expectativa para a inclusão do Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, no Rio de Janeiro, entre os 50 melhores. No ranking da América Latina, o restaurante é o brasileiro mais bem posicionado, ocupando a 7ª colocação.

Os melhores brasileiros na lista estendida do World's 50 Best Restaurants 2025

70 - Tuju (São Paulo) - novidade

(São Paulo) - novidade 81 - Oteque (Rio de Janeiro)

(Rio de Janeiro) 83 - A Casa do Porco (São Paulo)

(São Paulo) 95 - Evvai (São Paulo)

Conheça os restaurantes

Tuju (São Paulo)

Tuju: cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas (Kato78/Tuju/Divulgação)

Não espere por um menu fixo na casa comandada por Ivan Ralston. No Tuju, o cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas. Até o final do outono, em junho, estará em vigor o menu Ventania, com dez etapas (1.250 reais), elaborado a partir de ingredientes da estação. Entre os insumos da época estão a cavaquinha, do Rio de Janeiro, o milho, colhido em Pindamonhangaba, e a endívia de Holambra, no interior de São Paulo. Para entender sobre os ingredientes ao redor, em 2022 Ralston e a pesquisadora Katherina Cordás fundaram o Tuju Pesquisa. Ao longo de dois anos, a dupla viajou com parte da equipe para diferentes biomas brasileiros e visitou produtores em diferentes estações para entender melhor a relação entre os ciclos das chuvas e os sabores e texturas de alimentos. Com isso, o restaurante com duas estrelas Michelin também abre as portas para cursos ao longo do ano.

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sábado, das 19h às 22h.

Oteque (Rio de Janeiro)

Oteque: moderna, naturalista e brasileira (Rodrigo Azevedo/Divulgação)

“Moderna naturalista brasileira.” É assim que o cozinheiro — ele prefere esse termo a chef — Alberto Landgraf define sua cozinha no concorrido Oteque, no Rio de Janeiro. Para ele, uma cenoura da região serrana do Rio de Janeiro é tão brasileira quanto um tucupi. Seguindo essa filosofia, o paranaense Landgraf cria jantares com o que há de mais fresco no dia. A experiência de duas estrelas Michelin no Oteque oferece pratos e ingredientes locais, sempre respeitando a regra de que devem ser provenientes de uma área geograficamente próxima ao restaurante. O menu degustação custa 995 reais e pode ser harmonizado por mais 950 reais. Com apenas 30 lugares, a recomendação é reservar com antecedência de pelo menos duas semanas, especialmente às sextas e aos sábados.

Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, no jantar.

A Casa do Porto (São Paulo)

"O Porco Passeando Pelo Mundo" é assim o novo menu degustação da Casa do Porco, uma viagem de oito etapas que custa R$ 320 e atravessa lugares como Ásia, Itália, Estados Unidos, até chegar ao interior do Brasil com o clássico San Zé, o prato que nunca sai do cardápio. O menu reflete a alma do restaurante e o retorno do chef Jefferson Rueda ao comando do restaurante. Jeffinho (como é chef é conhecido pelos mais próximos) ficou afastado por quatro anos para cuidar da saúde mental, mas sua conexão com a cozinha nunca se rompeu. Agora, de volta à frente do fogão, ele traz um novo olhar para os sabores que marcaram sua carreira, renovando a experiência do cliente com sua paixão e dedicação.

Serviço: Rua Araújo 124, República - São Paulo.Telefone: (11) 3258-2578. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

Evvai (São Paulo)

Evvai: revisitando as cozinhas italiana e brasileira (Tadeu Brunelli/Evvai/Divulgação)

Em comemoração aos sete anos do Evvai, o chef Luiz Filipe Souza apresenta uma nova versão do Menu Oriundi, revisitando as cozinhas italiana e brasileira. A casa com duas estrelas Michelin inicia o serviço com uma combinação de melão, puxuri e grão-de-bico, seguida por bocadas como a tartelette de açaí com granita de atum Bluefin e a tradicional bomba de vieiras, inspirada no bomboloni, salgado que marcou a jornada profissional do chef Luiz Filipe na Itália, tingida com tinta de lula, em referência a uma bomba de desenho animado. Entre os principais estão o xinxim de galinha orgânica, criada solta, com caju e marsala, e a fregola com ragu de cordeiro e camomila coroado com shidal, técnica indiana de fermentação de pescados. A seção das sobremesas é comandada pela chef confeiteira Bianca Mirabili e tem cinco momentos doces. O menu de 15 tempos (895 reais) pode ser harmonizado com uma das três seleções de vinhos elaboradas pelo sommelier Marcelo Fonseca: Sintonia (619 reais), Plena (957 reais) e Magna (1.765 reais).

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.