"Viva In Concert" transforma a animação da Pixar em teatro vivo

A emoção que conquistou milhões de espectadores nos cinemas agora ganha uma nova dimensão nos palcos. Em cartaz no Teatro BTG Pactual Hall, em São Paulo, até 7 de junho, “Viva – A Vida é uma Festa In Concert” transforma a premiada animação da Disney e Pixar em uma experiência ao vivo que mistura cinema, música, teatro e interação com o público.

A EXAME acompanhou uma das apresentações do espetáculo, que integra o projeto Disney Concerts e leva ao palco uma proposta diferente dos tradicionais concertos com trilha sonora executada ao vivo.



Enquanto o filme é exibido em um grande telão, uma orquestra de 20 músicos interpreta, em tempo real, as canções que marcaram a produção vencedora de dois Oscars, incluindo Melhor Longa de Animação e Melhor Canção Original por “Lembre de Mim”.

Mas a experiência vai além da música. Cantores, atores e bailarinos ocupam o palco durante toda a sessão, criando uma narrativa paralela que amplia a atmosfera da animação. Em diferentes momentos, os artistas também circulam pela plateia, aproximando o público da história e reforçando a sensação de imersão.

Lançado em 2017, “Viva – A Vida é uma Festa” acompanha a jornada de Miguel, garoto apaixonado por música que desafia a tradição familiar para seguir seu sonho artístico. Ao atravessar para o Mundo dos Mortos, ele embarca em uma aventura marcada por descobertas sobre identidade, memória e pertencimento. A obra se tornou um dos maiores sucessos da Pixar ao combinar entretenimento com temas universais como família, legado e afeto.



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Uma homenagem à cultura e às memórias

Grande parte do impacto do filme está na forma como ele apresenta elementos da cultura mexicana para audiências globais. Inspirada nas celebrações do Dia dos Mortos, a narrativa constrói uma reflexão sensível sobre a importância de preservar as histórias familiares e manter vivas as lembranças das gerações passadas.

Essa mensagem ganha ainda mais força no formato ao vivo. A execução das músicas por uma orquestra e um elenco de artistas amplia a carga emocional de momentos marcantes da trama e transforma canções já conhecidas do público em experiências coletivas. Não por acaso, a plateia reage de forma intensa aos principais números musicais, especialmente nos trechos mais emocionantes da história.

Segundo a diretora artística Aniela Jordan, a adaptação nasceu justamente da força emocional que o filme exerce sobre diferentes gerações. “O filme conecta muitas gerações através da música e de emoções que são universais. É realmente uma experiência que toca o coração de todas as idades”, afirma.

A produção também reforça a parceria entre a Disney e a Aventura, produtora responsável por sucessos como “Disney Princesa, o Espetáculo” e “Pixar in Concert”. A direção é de Diego Morais, com direção musical e regência de Laura Visconti.

Em cartaz até 7 de junho, com sessões aos sábados e domingos, o espetáculo surge como uma opção para fãs da animação e para quem busca uma experiência cultural capaz de reunir diferentes gerações em torno de uma história que celebra música, memória e laços familiares.