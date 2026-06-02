Na mira da Copa do Mundo, Dolce & Gabbana e Diadora revivem clássico dos anos 1980

A Diadora foi fundada em 1948 por Marcello Danieli nas colinas do Vêneto, no nordeste da Itália, fabricando botas de alpinismo. Levou décadas até chegar aos gramados, mas, quando chegou, deixou marca.

A chuteira Brasil, lançada em 1984, tornou-se uma das mais icônicas da história do futebol, usada por nomes como Roberto Baggio e Francesco Totti. Hoje ela retorna em parceria com a Dolce & Gabbana numa coleção cápsula lançada neste mês.

A colaboração chega em duas versões do mesmo modelo clássico. O primeiro é o Brasil, em couro de nappa com costura reforçada para controle de bola e sola SOFTY PRO 91. A segunda é o Brasil ID, reinterpretação sneaker da mesma silhueta, com palmilha ultrasuave e a lingueta dobrada sobre os cadarços, que é marca registrada dos chuteirões clássicos. Ambos apresentam uma paleta monocromática com detalhes em estampa de leopardo.

A colaboração Diadora x Dolce & Gabbana aposta na silhueta clássica do. sneaker e o maximalismo (Divulgação)

O ponto de encontro

A Diadora carrega o DNA do esporte de alta performance; a Dolce & Gabbana, o da Sicília, do baroque e da sensualidade italiana. A colaboração faz sentido quando se pensa no que une as duas marcas: artesanato italiano, couro trabalhado com atenção ao detalhe e uma estética que não teme o excesso.

Enrico Moretti Polegato, chairman da Diadora, descreveu o projeto como uma celebração de "uma época em que o futebol representava identidade, estilo e cultura". No comunicado oficial, ele completou: "Queremos trazer de volta essa energia emocional e reinterpretá-la pela ótica do artesanato italiano, combinando o legado esportivo da Diadora com a visão estética inconfundível da Dolce & Gabbana."

Na rota das colaborações

A coleção chega poucas semanas depois de a Diadora ter lançado sua primeira colaboração com o designer britânico JW Anderson, que revisitou o tênis Equipe, modelo criado pela marca em 1975 para atletas de elite. O movimento revela uma estratégia da marca de se reposicionar no cruzamento entre esporte e moda, um território que tem recebido cada vez mais atenção das grifes de luxo nos últimos anos, da Adidas com a Wales Bonner à New Balance com a Teddy Santis.

A coleção Dolce & Gabbana x Diadora estará disponível globalmente a partir de 8 de junho em lojas selecionadas da Dolce & Gabbana, no site dolcegabbana.com e em varejistas especializados ao redor do mundo.