Restaurante Gero leva gastronomia casual chic para o Hotel Fasano em Salvador

No coração do Centro Histórico de Salvador, o prédio que hoje abriga o Hotel Fasano foi, durante 45 anos, a sede do jornal A Tarde. Construído em estilo Art Déco, o edifício é um marco arquitetônico da cidade. Após uma reforma completa, o prédio preservou o luxo e os detalhes originais da época, transformando-se em um símbolo de sofisticação e história no cenário baiano.

O Hotel Fasano Salvador é o primeiro da rede instalado em um imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) como Bem Cultural do estado. Localizado na Praça Castro Alves, o edifício tem 11 andares e abriga 70 apartamentos que variam de 26 a 73 metros quadrados. O apartamento 106, que foi a antiga sala da presidência do jornal, é um dos destaques do hotel, com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos.

E, desde setembro do ano passado, o hotel conta com a gastronomia casual chic do restaurante Gero, no térreo (antes o local tinha a assinatura Fasano). Abre tanto para almoço quanto para o jantar, e ali também é servido o café da manhã do hotel.

Inspirado no primeiro restaurante Gero, aberto em São Paulo em 1994, o local mantém o conceito de uma gastronomia italiana clássica, porém mais informal. A unidade de Salvador é a quarta inserida em hotéis Fasano, seguindo os exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Chef Bahia Brito. (Divulgação/Divulgação)

Sabores

À frente da cozinha está o chef Bahia Brito, com mais de 30 anos de experiência no Grupo Fasano. O menu combina os clássicos da marca com pratos que exaltam ingredientes já consagrados no Gero e incorpora sabores locais. Entre as criações exclusivas para Salvador está o gnocchi com camarão e molho branco (R$ 140).

Além disso, o restaurante preserva pratos tradicionais da Bahia, como as moquecas de peixe (R$ 160), camarão (R$ 180) e mista (R$ 170), o bobó de camarão (R$ 170) e a cocada de forno (R$ 45).

Hotel Fasano Salvador: restaurante Gero. (Ruy Teixeira/Divulgação)

Ambiente

O Gero está localizado no térreo do hotel, na emblemática Rua Chile — conhecida como a primeira rua do Brasil e reconhecida por seu valor histórico e arquitetônico. A decoração do restaurante respeita os traços originais do edifício, como o pé-direito alto de 4,7 metros e a escada metálica em caracol que dá acesso à adega climatizada. Obras de artistas baianos, como Chico Flores, e edições antigas de livros de Jorge Amado enriquecem o ambiente.

O salão principal acomoda 90 pessoas, e o espaço conta ainda com uma varanda ampliada para até 14 lugares, que pode funcionar como área privê para almoços e jantares especiais. Tem ainda uma sala 'secreta' na adega que comporta cerca de dez pessoas em que é possível ter encontros gastronômicos mais reservados em meio a garrafas de vinho icônicas.

Serviço: Praça Castro Alves, 5 - Centro Histórico, Salvador, Bahia. Abre de segunda a quinta, das 12h30 às 15h e 19h às 23h; sexta, das 12h30 às 16h e 19h à meia-noite; sábado, das 12h30 às 17h e 19h à meia-noite; domingo, das 12h30 às 17h e 19h às 23h. Reservas: 71 2201-6300; WhatsApp: +55 71 2201-6383; e-mail: ssa@fasano.com.br.