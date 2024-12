W São Paulo: novo hotel de luxo chega à cidade

Após a inauguração do JW Marriott em São Paulo há dois anos, o Marriott Bonvoy inaugura mais um hotel de luxo na cidade, o W São Paulo Hotel e W Residences São Paulo. Situado em um edifício na Rua Funchal, próximo aos principais centros de negócios de São Paulo.

“O W São Paulo foi concebido do zero, feito sob medida para uma metrópole vibrante e dinâmica como São Paulo. Vamos criar experiências inovadoras, alinhadas com o ritmo da cidade, integrando cultura local, música, gastronomia e bem-estar à nossa programação, sempre com o serviço exclusivo Whatever/Whenever, que é a marca registrada dos W Hotels”, afirma Idu Ribeiro, diretor-geral do W São Paulo Hotel.

Os quartos do hotel começam no 25º andar, com diferentes vistas para a cidade. São 179 acomodações, incluindo 16 suítes, sendo cinco especiais, além de dois restaurantes, três bares, o luxuoso AWAY SPA com três salas de tratamento, WET deck com piscina externa, centro de fitness e cinco espaços para eventos, sendo o maior deles a Great Room, com 400 metros quadrados.

A propriedade conta ainda com uma alameda interna que liga a Rua Funchal à Rua Helena.

O W São Paulo Hotel oferecerá uma programação com diversas ativações para celebrar a gastronomia, o social, a música e o bem-estar.

Desenvolvido no local do antigo Teatro Via Funchal, o projeto foi idealizado pelo escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos, com paisagismo de Benedito Abbud e interiores projetados pela designer Nini de Andrade Silva.

W São Paulo Hotel: três opções gastronômicas (Divulgação/Divulgação)

Os interiores incorporam referências à cultura local, com peças de design e cores inspiradas na diversidade cultural do país. O mobiliário traz formas orgânicas, acabamentos em madeira e pedras brasileiras que decoram os espaços.

O hotel contará com três opções gastronômicas. O L40 Cozinha de Latitude, localizado no 40º andar, oferece uma vista panorâmica da cidade e inspira a conexão com o mundo. Buscando diferentes estilos gastronômicos, o restaurante explora cozinhas situadas na Latitude 40 do globo, que inclui Portugal, Espanha, Itália, Grécia, China, Japão, Estados Unidos e outros países, totalizando 16 territórios. A proposta do L40 é expressar a cultura e as técnicas culinárias desses países, unindo-os aos ingredientes e receitas brasileiras. Sob a direção do Chef Executivo Thomaz Leão, o restaurante combina elementos locais com as influências dos países dessa coordenada.

O Baio Cozinha Sulista, restaurante e bar localizado no 23º andar, tem menu assinado pelo chef Tuca Mezzomo e expressa a cozinha sulista do Brasil de modo leve e inovador, respeitando sazonalidade e a tradição de seus antecedentes. Já o Yōso Bar e Café, situado no Living Room, no 24º andar, oferece uma experiência que se transforma ao longo do dia e finaliza com coquetelaria japonesa contemporânea, utilizando ingredientes únicos para compor uma experiência autêntica.

O AWAY Spa, localizado no 39º andar, oferecerá tratamentos exclusivos feitos com ingredientes brasileiros, criando experiências personalizadas para atender às necessidades individuais de cada hóspede ou visitante. A inspiração para as terapias vem dos diversos biomas do Brasil, com o objetivo de despertar os seis sentidos. O espaço contará com três salas de tratamento, sendo uma delas dedicada a casais. Além disso, o spa dispõe de um bar exclusivo para uma experiência ainda mais completa. Treinos de alta intensidade e boot camps oferecidos no FIT incorporam a abordagem social e enérgica da marca W em relação ao bem-estar. Totalmente equipado com os mais recentes aparelhos da TechnoGym.

Do segundo ao vigésimo segundo andar, a propriedade conta também com 216 W branded residences. São cinco categorias disponíveis que variam de 53 a 102 metros quadrados. Além de estrutura dedicada de indoor swimming pool, duas saunas, espaço de relaxamento, fit, co-working, kids place, salão de eventos.