O Palácio Tangará, hotel de luxo inaugurado em 2017 e referência em São Paulo, anunciou a adoção do regime 5x2 para todos os funcionários da área operacional. Até então, como na maioria dos hotéis, predominava a escala 6x1, considerada pesada e desgastante no setor.

“Queremos que os nossos funcionários nos deem o máximo da dedicação, mas para isso precisamos oferecer o melhor para eles também. Se não houver equilíbrio entre investidores, funcionários e clientes, a casa cai”, afirma Celso do Valle, diretor-geral do Palácio Tangará, com mais de 40 anos de experiência em hotelaria.

A mudança passa a valer já a partir da próxima segunda-feira, 29, e representa um investimento anual de mais de R$ 2 milhões.

"A decisão tem como objetivo aumentar a atratividade do hotel no mercado de trabalho, reduzir o turnover e manter a excelência no atendimento", afirma Valle.

Menos horas e mais funcionários = mais produtividade

Com a alteração da escala, os funcionários também passarão de 65 folgas anuais (52 semanas + 13 feriados) para 104 folgas anuais, o equivalente a 39 dias a mais de descanso por ano. A jornada semanal também será reduzida de 44 para 42 horas semanais, sem alteração salarial.

“Todos terão mais tempo de convivência com a família, lazer e vida pessoal. É um ganho real de qualidade de vida”, diz Valle.

Para garantir a manutenção do padrão de serviço, o hotel contratou mais 27 funcionários, que se somam aos atuais 329 funcionários fixos.

Leia também: Além dos pneus e gastronomia, Michelin apostará em hotéis e transporte marítimo sustentável em 2025

Benefícios diferenciados: indicação que vale R$ 1 mil até viagem internacional

Além da nova escala, o Palácio Tangará também oferece um pacote de benefícios diferenciado, que vai além do plano de saúde e de auxílio para academia:

Auxílio-creche estendido: seis meses adicionais após o retorno da licença-maternidade.

seis meses adicionais após o retorno da licença-maternidade. Alimentação completa: funcionários podem fazer até três refeições por dia no restaurante Pitanga, com cardápio variado e nutricionalmente equilibrado.

funcionários podem fazer até três refeições por dia no restaurante Pitanga, com cardápio variado e nutricionalmente equilibrado. Transporte exclusivo: vans fretadas conectam o hotel ao Terminal João Dias, compensando a falta de transporte público adequado na região.

vans fretadas conectam o hotel ao Terminal João Dias, compensando a falta de transporte público adequado na região. Plano de carreira estruturado: só em 2023, foram 75 promoções internas.

só em 2023, foram 75 promoções internas. Programas de incentivo: Quando o colaborador convence um hóspede a trocar por uma categoria superior de quarto ou suíte, ele recebe um percentual da receita adicional.

Quando o colaborador convence um hóspede a trocar por uma categoria superior de quarto ou suíte, ele recebe um percentual da receita adicional. Indicação premiada: funcionários que indicam candidatos para vagas abertas e que passam do período de experiência recebem R$ 1.000 de bônus.

funcionários que indicam candidatos para vagas abertas e que passam do período de experiência recebem R$ 1.000 de bônus. Funcionário do mês/trimestre/ano: a cada trimestre, três colaboradores são escolhidos (um do front office, um do back office e um supervisor). Cada um recebe R$ 1.250. Ao final do ano, entre os 12 vencedores, um é eleito o colaborador do ano e ganha:

- Viagem para qualquer hotel da rede Oetker Collection no mundo (Europa, Caribe, etc.), com acompanhante.

- Passagens aéreas, hospedagem, alimentação e uma ajuda de custo de 400 euros/dólares.

“Em dois anos, promovemos 110 pessoas, cerca de 40% da equipe. Isso mostra que é possível construir uma carreira sólida dentro do Palácio Tangará”, afirma o diretor.

Leia também: Nine-day fortnight: Conheça a nova escala de trabalho que é uma alternativa à semana de 4 dias

Oásis urbano e negócios em expansão

Com 141 quartos, dois restaurantes, três bares e o spa Lancôme Absolut, o Palácio Tangará se consolidou como destino tanto para o público corporativo quanto para o lazer. Sua área de eventos representa 51% da receita, com destaque para casamentos e festas de grande porte — algumas ultrapassando 800 convidados.

“O Palácio Tangará é como sair de São Paulo sem precisar pegar estrada. Metade do nosso público de fim de semana é paulistano que busca essa experiência”, diz o diretor-geral.

A aposta em bem-estar interno acompanha o crescimento do negócio. No pós-pandemia, o hotel registrou forte expansão em restaurantes e eventos, com destaque para o “Pátio do Palácio”, que multiplicou por seis seu faturamento em relação ao período pré-crise. Além disso, o restaurante assinado por Jean Georges Vongerichten conquistou novamente a estrela Michelin em 2024, sendo o único hotel de São Paulo a ostentar o título.

Leia também: “Minha missão é acabar com a escala 6x1”, diz criador do Movimento VAT (Vida Além do Trabalho)

Sinal para o mercado

Na avaliação de Valle, a nova escala e os benefícios diferentes reforçam a posição do Palácio Tangará que busca ser um empregador de referência ano após ano.

“Estamos muito orgulhosos de sermos o primeiro hotel de luxo que investe nesse modelo. O retorno vem em produtividade, em qualidade de serviço e no sorriso genuíno dos funcionários. Não tenho dúvida de que esse investimento vai se pagar”, afirma Valle.

Leia também: Para esse gigante hotel dos EUA, o sucesso do negócio está em tratar seus funcionários como estrelas

A origem do Palácio Tangará

O Palácio Tangará, em São Paulo, pertence à rede de luxo Oetker Collection, que foi criada pela família Oetker que pertenceu a uma dinastia empresarial alemã. A empresa original, Dr. Oetker, foi fundada por August Oetker em 1891, quando ele adquiriu uma farmácia chamada Aschoff’sche, em Bielefeld. O negócio começou com o desenvolvimento de um fermento em pó padronizado (marca Backin), e expandiu-se para uma gama de produtos alimentícios.

A incursão no setor hoteleiro começou mais tarde: o primeiro hotel relevante operado pela família Oetker foi o Brenners Park-Hotel & Spa, em Baden-Baden. Em 1964, segundo o CEO da Oetker Collection, Rudolf August Oetker, em viagem com sua esposa, viu o lendário Hôtel du Cap-Eden-Roc e pouco tempo depois adquiriu essa propriedade — um passo que impulsionou a formação de uma coleção de hotéis de luxo sob a visão familiar.

A Oetker Collection como marca formal foi criada em 2009 para gerir esse portfólio distinto de hotéis da família Oetker e expandir com uma filosofia unificada de alto padrão.

Após uma reorganização interna da família empresarial Oetker (em 2021), a Oetker Collection passou a fazer parte do grupo “Geschwister Oetker”, que concentra os interesses de hotelaria e outras participações da família.

A rede Oetker Collection reúne alguns dos hotéis mais icônicos do mundo, além do Palácio Tangará:

Le Bristol (Paris, França) – Ícone centenário da hotelaria parisiense, completou 100 anos em 2024.

– Ícone centenário da hotelaria parisiense, completou 100 anos em 2024. L’Apogée Courchevel (França) – Refúgio nos Alpes franceses, aberto apenas na temporada de esqui (dezembro a março).

– Refúgio nos Alpes franceses, aberto apenas na temporada de esqui (dezembro a março). Hôtel du Cap-Eden-Roc (Antibes, França) – Símbolo da Riviera Francesa, debruçado sobre o Mediterrâneo.

– Símbolo da Riviera Francesa, debruçado sobre o Mediterrâneo. Château Saint-Martin & Spa (Saint-Paul-de-Vence, França) – Castelo histórico na Côte d’Azur, rodeado por vinhedos e colinas.

– Castelo histórico na Côte d’Azur, rodeado por vinhedos e colinas. Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden, Alemanha) – Clássico europeu, em reforma completa para celebrar 150 anos em dezembro.

– Clássico europeu, em reforma completa para celebrar 150 anos em dezembro. The Lanesborough (Londres, Reino Unido) – Hotel à beira do Hyde Park, a poucos metros do Palácio de Buckingham.

– Hotel à beira do Hyde Park, a poucos metros do Palácio de Buckingham. Hotel La Palma (Capri, Itália) – Edificação histórica de quase 100 anos, incorporada à rede há dois anos e meio; funciona apenas na primavera/verão.

– Edificação histórica de quase 100 anos, incorporada à rede há dois anos e meio; funciona apenas na primavera/verão. La Vineta (Palm Beach, EUA) – Nova unidade nos Estados Unidos, com inauguração prevista para dezembro.

– Nova unidade nos Estados Unidos, com inauguração prevista para dezembro. Jumby Bay Island (Antigua, Caribe) – Resort exclusivo em ilha privativa de águas cristalinas.

– Resort exclusivo em ilha privativa de águas cristalinas. Eden Rock (Saint Barthélemy, Caribe) – Um dos hotéis mais desejados do Caribe, frequentado por celebridades.

“Cada propriedade tem uma história única, mas todas compartilham o mesmo padrão de excelência que guia o nosso trabalho em São Paulo”, afirma Valle.

Veja também: Como brasileiros estão empreendendo com sucesso nos EUA