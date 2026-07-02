Copa provoca redução de até 65% no fluxo do transporte público, diz pesquisa

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o fluxo de passageiros do transporte público se antecipou e também reduziu. Segundo levantamento da Autopass:

Antes do jogo contra o Marrocos, o volume de validações foi 4,8% superior ao registrado na semana anterior.

Durante a partida, a movimentação caiu 44,9%.

O padrão, de aumento no fluxo antes da partida e queda durante a mesma, repetiu-se também durante os jogos contra o Haiti, o Japão e a Escócia – onde registrou a máxima de 65,1% de redução em comparação ao mesmo período da semana anterior.

Mudanças no padrão de deslocamento

Segundo a pesquisa, o principal impacto dos jogos não foi apenas a redução do volume de passageiros, mas a mudança no padrão de deslocamento da população. Independentemente do horário das partidas, os passageiros reorganizaram suas viagens para acompanhar a Seleção.

Nos jogos realizados à noite, houve concentração dos embarques antes do início das partidas. Já no confronto disputado à tarde, os deslocamentos foram antecipados para o período imediatamente anterior ao jogo, evidenciando uma adaptação da rotina dos usuários.

Os ‘horários de pico da Copa’

Nos jogos realizados às 19h e 21h30, o pico de utilização do transporte ocorreu às 17h, refletindo a antecipação dos deslocamentos antes das partidas. Já no confronto entre Brasil e Japão, disputado às 14h, a maior concentração de validações foi registrada às 12h, com mais de 199 mil embarques, evidenciando que os passageiros adaptaram seus horários ao início do jogo.

"Grandes eventos colocam à prova a capacidade das cidades de movimentar milhões de pessoas em curtos intervalos de tempo. Quando há mudança na rotina de trabalho e milhares de pessoas decidem sair mais cedo ao mesmo tempo, o sistema viário sente os efeitos rapidamente”, diz Bruno Berezin, CEO da Autopass

São Paulo enfrenta congestionamentos

O levantamento também dialoga com o cenário observado nas ruas da capital paulista. Antes do jogo entre Escócia e Brasil, São Paulo registrou um dos maiores congestionamentos de sua história recente, impulsionado pela combinação entre chuva, saída antecipada do trabalho e aumento da circulação de veículos particulares.

Entre os locais com maior movimentação durante os jogos estiveram importantes polos de integração, como Brás, Santo André, Mauá, Osasco e Jabaquara, enquanto linhas estruturantes como a Linha 1-Azul, Linha 10-Turquesa e Linha 8-Diamante concentraram parte significativa das validações registradas.

“Compreender esse comportamento é fundamental para apoiar o planejamento operacional, tornar o sistema mais eficiente e melhorar a experiência dos passageiros", conclui Bruno Berezin.