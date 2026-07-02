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Iniciativa vai apoiar ONGs com até R$ 6,5 mi 

Empresas e organizações sem fins lucrativos podem inscrever iniciativas culturais, esportivas, sociais e ambientais até 31 de julho

Edital de Chamamento de Projetos Incentivados está com inscrições abertas (Worawee Meepian/Shutterstock)

Edital de Chamamento de Projetos Incentivados está com inscrições abertas (Worawee Meepian/Shutterstock)

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Publicado em 2 de julho de 2026 às 07h00.

No ciclo anterior, entre 2025 e 2026, a iniciativa de impacto social da Whirlpool investiu um total de R$ 6,5 milhões em ONGs, empresas e entidades sem fins lucrativos. Com inscrições abertas até 31 de julho, o novo ciclo do Edital de Chamamento de Projetos Incentivados convoca novos participantes com iniciativas dentro dos conceitos:

  • CASA – abrigo seguro e saudável para indivíduos e famílias, 
  • LAR – comunidades resilientes, prósperas e sustentáveis). 

Para se inscrever no edital da empresa, – detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid – os participantes também precisam se enquadrar em pelo menos um dos quatro pilares estratégicos da empresa: Saúde, Inclusão e Diversidade, Meio Ambiente e Educação e Inovação. 

Também é necessário alinhamento com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e atender comunidades nas regiões onde a Whirlpool possui operações: 

  • Alhandra (PB), 
  • Cariacica (ES), 
  • Joinville (SC), 
  • Manaus (AM), 
  • Rio Claro (SP),
  • São Paulo (SP).

O edital tem como objetivo apoiar projetos que promovam impacto social e ambiental positivo, alinhados aos pilares ESG (Meio Ambiente, Social e Governança) e à Estratégia de Responsabilidade Social com as Comunidades da companhia.

“Queremos ser parceiros de projetos que ajudem a construir um futuro mais justo, sustentável e inovador, com foco em fortalecer comunidades e gerar impacto positivo em escala local e nacional”, afirma Eduardo Vasconcelos, Diretor Sênior Jurídico e de Relações Governamentais da Whirlpool na América Latina. 

Quem pode participar?

Podem se inscrever pessoas jurídicas com sede no Brasil, com regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Os projetos devem estar obrigatoriamente aprovados em leis de incentivo nas esferas:

  • Cultural (Lei Federal de Incentivo à Cultura ou do Audiovisual), 
  • Esportiva (Lei Federal de Incentivo ao Esporte), 
  • Social (Fundos do Idoso ou da Infância e Adolescência - FIA/FUMCAD),
  • Ambiental (Lei da Reciclagem).

Os projetos também devem estar em fase de captação de recursos, e não serão aceitos os que já tenham encerrado essa etapa. 

Os selecionados receberão aporte financeiro (integral ou parcial, a critério da empresa), formalizado por contrato de patrocínio e terão acesso à plataforma de gestão de projetos da Whirlpool para acompanhamento, prestação de contas e divulgação.

Como participar?

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site. Os proponentes devem enviar toda a documentação exigida até 31 de julho de 2026. Dúvidas sobre o processo podem ser direcionadas para gcg-patrocinios@whirlpool.com.

“Ao abrir este edital, buscamos potencializar o alcance dessas iniciativas, levando apoio financeiro e visibilidade para causas que dialogam com nossa estratégia ESG e compromisso social”, conclui Vasconcelos.

Acompanhe tudo sobre:Impacto social

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