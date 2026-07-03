Por onde começar na IA: 3 processos facilmente otimizados

Três processos que atrasam operações e que já podem ser otimizados com o uso de inteligência artificial são:

Desenvolvimento de software,

Correção de falhas,

Revisão e entrega de feedbacks.

Qualquer dono de empresa que se sinta atrás na corrida pela digitalização e automação com IA pode tranquilamente começar a partir destes.

"Quando aplicada de forma responsável, ela potencializa equipes, reduz tarefas repetitivas e libera tempo para a inovação”, explica Amanda Caravalho, CEO da Adaflow, startup de contabilidade inteligente.

A empresa da especialista adotou a inteligência artificial em fevereiro deste ano e conseguiu, até o momento, 76% mais entregas mensais na área de tecnologia. O resultado equivale a um aumento aproximado de 68% na produtividade por engenheiro.

Convidamos Amanda Carvalho para detalhar as três tarefas que sugeriu como primeiro passo para otimização por IA.

1. Desenvolvimento de software e criação de códigos

Uma das aplicações mais conhecidas da IA está na geração de códigos e no apoio ao desenvolvimento de produtos digitais.

Em vez de iniciar projetos do zero, os profissionais utilizam a tecnologia para acelerar etapas operacionais, ganhando mais tempo para atividades estratégicas e de maior complexidade.

2. Correção e identificação de falhas

Outro processo que muitas empresas ainda realizam de forma manual é a identificação e correção de erros. Dependendo da operação, essa etapa pode consumir horas ou até dias de trabalho.

A inteligência artificial permite detectar inconsistências e abrir sugestões de correção de forma autônoma, acelerando a resolução de problemas.

3. Revisão de entregas e feedbacks internos

A espera por aprovações e revisões costuma ser um dos principais gargalos das equipes e muitas vezes, profissionais ficam parados aguardando um retorno para dar continuidade ao trabalho.

Para reduzir esse tempo, é possível implementar revisões automáticas por inteligência artificial.

“Atualmente, praticamente todo nosso desenvolvimento passa primeiro pela análise da IA antes mesmo de chegar a outro colaborador. O primeiro feedback chega, em média, em dois minutos, enquanto uma revisão exclusivamente humana levava cerca de 27 minutos. Em alguns casos, a espera ultrapassava um dia inteiro”, explica.