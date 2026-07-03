Por onde começar na IA: 3 processos facilmente otimizados

Entenda como utilizar a IA para otimização de processos (Valerii Apetroaiei/Getty Images)
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Publicado em 3 de julho de 2026 às 07h00.
Três processos que atrasam operações e que já podem ser otimizados com o uso de inteligência artificial são:
Qualquer dono de empresa que se sinta atrás na corrida pela digitalização e automação com IA pode tranquilamente começar a partir destes.
"Quando aplicada de forma responsável, ela potencializa equipes, reduz tarefas repetitivas e libera tempo para a inovação”, explica Amanda Caravalho, CEO da Adaflow, startup de contabilidade inteligente.
A empresa da especialista adotou a inteligência artificial em fevereiro deste ano e conseguiu, até o momento, 76% mais entregas mensais na área de tecnologia. O resultado equivale a um aumento aproximado de 68% na produtividade por engenheiro.
Convidamos Amanda Carvalho para detalhar as três tarefas que sugeriu como primeiro passo para otimização por IA.
Uma das aplicações mais conhecidas da IA está na geração de códigos e no apoio ao desenvolvimento de produtos digitais.
Em vez de iniciar projetos do zero, os profissionais utilizam a tecnologia para acelerar etapas operacionais, ganhando mais tempo para atividades estratégicas e de maior complexidade.
Outro processo que muitas empresas ainda realizam de forma manual é a identificação e correção de erros. Dependendo da operação, essa etapa pode consumir horas ou até dias de trabalho.
A inteligência artificial permite detectar inconsistências e abrir sugestões de correção de forma autônoma, acelerando a resolução de problemas.
A espera por aprovações e revisões costuma ser um dos principais gargalos das equipes e muitas vezes, profissionais ficam parados aguardando um retorno para dar continuidade ao trabalho.
Para reduzir esse tempo, é possível implementar revisões automáticas por inteligência artificial.
“Atualmente, praticamente todo nosso desenvolvimento passa primeiro pela análise da IA antes mesmo de chegar a outro colaborador. O primeiro feedback chega, em média, em dois minutos, enquanto uma revisão exclusivamente humana levava cerca de 27 minutos. Em alguns casos, a espera ultrapassava um dia inteiro”, explica.