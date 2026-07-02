A crise começa no WhatsApp: entenda o perigo da informalidade corporativa

Uso do WhatsApp exige formalidade (MAYA LAB/Shutterstock)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 15h00.
Por Ricardo Maravalhas*
Quando uma crise corporativa explode, é comum que a atenção se volte imediatamente para fatores externos: a repercussão na imprensa, os comentários nas redes sociais, a reação dos clientes ou a pressão dos órgãos reguladores.
No entanto, a verdadeira origem do agravamento de muitas crises costuma estar dentro da própria organização. E, cada vez mais, ela pode ser encontrada em um lugar aparentemente banal: os grupos de WhatsApp.
A popularização dos aplicativos de mensagens transformou a comunicação empresarial. Decisões são tomadas em tempo real, informações circulam com rapidez e equipes conseguem se conectar independentemente da localização física.
O problema surge quando essa agilidade substitui processos estruturados justamente quando a empresa mais precisa de organização.
Em situações de crise, é comum observar uma explosão de mensagens, áudios, prints e opiniões desencontradas circulando simultaneamente entre diferentes grupos.
Executivos tentam compreender o cenário enquanto colaboradores compartilham informações ainda não verificadas.
Áreas jurídicas, operacionais, de tecnologia e comunicação trabalham em ritmos distintos, muitas vezes sem uma coordenação centralizada. O resultado é um ambiente de ruído, insegurança e decisões tomadas sob pressão.
A crise, que poderia ser controlada em seus primeiros momentos, passa a ganhar novas camadas de complexidade.
Informações contraditórias chegam à liderança, versões divergentes são apresentadas para públicos diferentes e a demora na definição de uma resposta oficial amplia a sensação de descontrole.
Em muitos casos, o problema inicial deixa de ser o único desafio: a falha na gestão interna da comunicação torna-se uma segunda crise.
Esse cenário ganha contornos ainda mais delicados em uma era marcada pelo aumento dos ataques cibernéticos, vazamentos de dados e exigências regulatórias cada vez mais rigorosas.
Em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), um incidente de segurança não representa apenas uma ameaça tecnológica. Ele pode gerar sanções regulatórias, ações judiciais, danos reputacionais e prejuízos financeiros significativos.
Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo o relatório Cost of a Data Breach 2024, da IBM, o custo médio global de uma violação de dados atingiu US$4,88 milhões, o maior valor já registrado pela pesquisa.
No Brasil, o impacto médio chegou a R$6,75 milhões por incidente, um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.
Mais do que perdas financeiras, cerca de 70% das organizações afetadas relataram interrupções operacionais moderadas ou severas após o episódio.
Diante desse cenário, a gestão de incidentes deixou de ser uma pauta exclusiva das áreas de tecnologia da informação e passou a ocupar posição estratégica nos conselhos de administração.
Afinal, quando ocorre um vazamento de dados, um ataque ransomware ou qualquer evento capaz de comprometer operações e informações sensíveis, a velocidade da resposta precisa caminhar lado a lado com a qualidade da coordenação interna.
É justamente nesse ponto que muitas organizações falham. Pressionadas pela urgência do momento, acabam substituindo protocolos por improviso.
O centro das decisões migra para grupos de mensagens instantâneas, onde informações chegam fragmentadas, sem validação adequada e frequentemente fora de contexto.
Enquanto isso, diferentes áreas trabalham com versões distintas dos fatos, dificultando a construção de uma resposta consistente.
A entrada da LGPD elevou significativamente o padrão de governança esperado das empresas.
Hoje, não basta conter um incidente, é necessário demonstrar diligência, transparência, rastreabilidade das decisões e capacidade de resposta organizada.
A absence de processos claros de comunicação interna pode transformar um problema técnico em uma crise institucional de grandes proporções.
Não por acaso, especialistas em gestão de crises defendem que a primeira resposta a um incidente não deve acontecer nas redes sociais nem na imprensa, mas dentro da própria organização.
Antes de comunicar o mercado, os clientes ou os reguladores, é preciso garantir que todos os tomadores de decisão estejam operando com informações corretas e alinhadas.
Organizações que lidam melhor com crises costumam possuir protocolos previamente definidos.
Existe uma cadeia clara de tomada de decisão, canais oficiais para compartilhamento de informações e critérios objetivos para validação de dados antes de qualquer manifestação pública.
Nesses ambientes, o WhatsApp continua sendo uma ferramenta útil, mas não se transforma no centro da gestão da crise.
Outro aspecto frequentemente negligenciado é a cultura organizacional. Empresas que operam com excesso de informalidade tendem a enfrentar mais dificuldades quando precisam responder rapidamente a um evento crítico.
Isso porque a informalidade, embora favoreça a agilidade no cotidiano, pode gerar ambiguidades sobre quem decide, quem comunica e quem assume a responsabilidade por determinadas ações quando o cenário exige rigor e precisão.
A complexidade dos incidentes modernos também reforça a necessidade de organização.
O próprio relatório da IBM aponta que violações envolvendo múltiplos ambientes, como nuvem, sistemas internos e fornecedores terceirizados, podem levar mais de 280 dias para serem completamente identificadas e resolvidas.
Em um contexto como esse, cada minuto de desorganização interna aumenta os custos, amplia a exposição jurídica e reduz a confiança dos stakeholders.
A preparação, portanto, continua sendo o principal diferencial entre empresas que atravessam crises preservando sua reputação e aquelas que veem sua imagem se deteriorar rapidamente.
Simulações periódicas, treinamentos de porta-vozes, definição prévia de comitês de crise, planos de resposta a incidentes e protocolos de comunicação são investimentos que frequentemente parecem excessivos até o momento em que se tornam indispensáveis.
A tecnologia continuará evoluindo e os aplicativos de mensagens permanecerão parte da rotina corporativa.
O desafio não está em abandonar essas ferramentas, mas em impedir que elas substituam processos de governança justamente quando a organização mais precisa delas.
Afinal, muitas crises não se agravam por causa do incidente inicial, elas crescem porque, em algum momento, a empresa perdeu o controle da própria comunicação.
E, cada vez mais, esse descontrole começa com uma simples mensagem em um grupo de WhatsApp.
*Ricardo Maravalhas é fundador e CEO da DPOnet, empresa com mais de 5.000 clientes, que nasceu com o propósito de democratizar, automatizar e simplificar a jornada de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) por meio de uma plataforma SaaS completa de Gestão de Privacidade, Segurança e Governança de Dados, com serviço de DPO embarcado, atendimento de titulares, que utiliza o conceito de Business Process Outsourcing (BPO) e IA integrada (DPO Artificial Intelligence).