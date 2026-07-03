O público do varejo é humano ou robô?

Agentic commerce: inteligência artificial e automação redefinindo a experiência de compra no varejo (showcake/Shutterstock)
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Publicado em 3 de julho de 2026 às 17h00.
Por Thigu Soares*
O varejo global passa por uma mudança silenciosa em sua fundação estrutural. Por décadas, toda a engenharia de marketing, os investimentos em mídia digital e o design de experiência do cliente (Customer Experience) foram desenhados para capturar uma única coisa: a atenção humana.
Descontos relâmpago, vitrines personalizadas e algoritmos de recomendação operavam sob a premissa de que um indivíduo estaria do outro lado da tela, ponderando escolhas antes de clicar no botão "comprar". Essa era, contudo, começa a dar espaço à automação preditiva.
Com a maturidade das ferramentas de Inteligência Artificial e a transição dos modelos de linguagem para sistemas de ação autônoma, emerge o conceito de Agentic Commerce (ou Varejo de Agentes).
A IA deixou de ser um mero assistente conversacional ou um chatbot de atendimento ao cliente para se transformar em um procurador econômico.
Estamos entrando no cenário em que as máquinas compram de outras máquinas, delegando à tecnologia a tomada de decisão que antes pertencia exclusivamente ao consumidor.
Essa transformação, amplamente debatida como o vetor central de inovação na última edição da NRF em Nova York, redefine o ecossistema de investimentos do setor de comércio e serviços.
Para as empresas listadas em bolsa e para as redes que buscam eficiência operacional, compreender a anatomia dessa nova jornada de consumo não é um exercício de futurismo, mas uma métrica de sobrevivência financeira e proteção de margens de lucro.
No modelo do Agentic Commerce, o agente digital analisa os hábitos do usuário, monitora o estoque de suprimentos da residência, compara preços em tempo real, avalia o histórico de fretes e finaliza a transição de forma autônoma.
O consumidor final aprova os parâmetros de orçamento, mas a escolha da marca e do fornecedor é delegada ao algoritmo.
Essa mudança de comportamento implode as estratégias tradicionais de atração de tráfego. O funil de marketing convencional e a otimização para motores de busca (SEO) perdem tração.
Se o comprador é um agente de IA, termos de busca humanos e anúncios visuais perdem o sentido.
Os varejistas precisam, agora, otimizar seus catálogos de produtos e suas arquiteturas de dados para que sejam legíveis, transparentes e atraentes para os algoritmos de varredura das BigTechs.
A marca que não estiver integrada a essa infraestrutura de dados abertos simplesmente desaparecerá das opções de compra automatizadas.
Para suportar uma jornada de compra executada por agentes autônomos, a infraestrutura financeira precisou evoluir na mesma velocidade.
A consolidação dos pagamentos invisíveis e dos checkouts sem fricção atua como o lubrificante desse motor tecnológico.
Tecnologias de identificação biométrica avançada, carteiras digitais integradas e a expansão de arranjos de pagamento recurrentes ou agendados eliminam as etapas burocráticas da transação.
No varejo físico, o modelo elimina as filas e os caixas tradicionais.
No ambiente digital, o pagamento invisível resolve o maior gargalo dos e-commerces mundiais: o abandono de carrinho no momento da digitação dos dados bancários.
Ao transformar a transferência de capital em um processo de segundo plano, a conversão de vendas cresce substancialmente, otimizando o custo de aquisição de clientes (CAC) das companhias.
A terceira engrenagem dessa revolução reside na retaguarda operacional.
O casamento entre Agentic Commerce e pagamentos fluidos só gera valor se a cadeia de suprimentos for capaz de responder em tempo real. É aqui que entra a logística preditiva.
A inteligência de dados aplicada à cadeia de suprimentos permite que grandes redes varejistas utilizem algoritmos matemáticos para prever demandas regionais exatas antes mesmo que o pedido seja fechado.
O estoque deixa de ser reativo e passa a ser posicionado de forma antecipada nos centros de distribuição mais próximos dos bolsões de consumo.
O impacto direto no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) das empresas é imediato:
Redução drástica de estoques parados: otimização do capital de giro circulante líquido;
Mitigação de quebras na cadeia: fim da perda de vendas por falta de produto (stockout);
Eficiência de última milha (Last Mile): rotas de entrega otimizadas que reduzem custos de combustível e tempo de entrega.
O setor de varejo movimenta trilhões de reais anualmente no Brasil e opera historicamente com margens espremidas pela inflação e pelos custos logísticos do país.
Diante deste cenário, as empresas que liderarem a implementação de ecossistemas autônomos e integrados de IA não estarão apenas adotando uma nova tecnologia de fachada; estarão destravando um nível inédito de eficiência fiscal e produtividade.
Para o investidor focado em valor e para as lideranças que ditam os rumos corporativos, o recado do mercado é definitivo.
A Inteligência Artificial aplicada aos negócios atingiu sua maioridade operacional.
O futuro do varejo não pertence às marcas que gastam mais para tentar convencer o consumidor a clicar em um link, mas sim àquelas que constroem a melhor e mais eficiente ponte tecnológica para o agente que decide e paga por ele.
*Thigu Soares é especialista em Growth Marketing e atração de clientes. Há 13 anos liderando times de marketing e há 8 no comando do Marketing da IPNET by Vivo, parceira do Google Cloud.