Favela Potência: o fim do mito da carência e o ecossistema que movimenta R$ 200 bi

Celso Athayde no RepCast, videocast da FSB Holding (Repcast / YouTube/Reprodução)
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Publicado em 30 de maio de 2026 às 07h00.
Por décadas, as favelas brasileiras foram observadas principalmente pelo viés da vulnerabilidade social. Para Celso Athayde, fundador da CUFA e CEO da Favela Holding, essa leitura limitada ignorou um fator central: comunidades periféricas também são territórios de produção, consumo, empreendedorismo e geração de riqueza.
“Quem está aqui trabalhando como segurança, garçom, tem baixa renda. Não são pessoas carentes”, afirma Athayde durante participação no RepCast, videocast da FSB Holding.
A tese se tornou um dos pilares do conceito de “Favela Potência”, visão defendida pelo empresário para reposicionar a percepção sobre os territórios periféricos e destacar sua relevância econômica. Hoje, segundo ele, as favelas brasileiras movimentam cerca de R$ 200 bilhões por ano em consumo.
A mudança de percepção também alterou a forma como grandes empresas passaram a olhar para esse mercado. Marcas globais passaram a disputar espaço em territórios antes enxergados apenas pela ótica da assistência social.
“O jovem da favela faz a barba. Compra tênis. Consome tecnologia. Constitui família. Tem aspirações”, resume Celso.
Para Athayde, a transformação começou quando foi preciso romper uma visão limitada sobre esses territórios: a de que baixa renda significa, necessariamente, carência.
Ao separar vulnerabilidade social de capacidade produtiva, a favela deixa de ocupar apenas o lugar de beneficiária e passa a ser entendida como agente econômico.
Foi dessa visão que nasceu o conceito de “Favela Potência”, defendendo que territórios periféricos geram negócios, movimentam cadeias econômicas, influenciam mercados e produzem riqueza.
Hoje, empresas de diferentes setores passaram a direcionar atenção para esse público ao reconhecer seu potencial econômico e capacidade de consumo.
De acordo com o CEO, a transformação social sustentável não se apoia exclusivamente em assistência ou filantropia. Ela depende de mecanismos capazes de gerar autonomia econômica.
Foi dessa lógica que surgiu a Favela Holding: estruturar negócios que fortaleçam empreendedores locais, criem oportunidades e sustentem financeiramente o próprio ecossistema.
Um dos exemplos citados pelo executivo é a Vai Voando, rede de franquias voltada ao mercado de turismo, construída para ampliar o acesso ao empreendedorismo local. O modelo reduz barreiras de entrada e permite que moradores empreendam sem necessidade de investimentos iniciais elevados.
Segundo ele, mudar a matriz econômica dos territórios é condição necessária para ampliar desenvolvimento e reduzir dependências históricas.
A estratégia também aparece em outras iniciativas do grupo. Na Favela Log, empresa do ecossistema, 93% dos colaboradores passaram pelo sistema prisional. A proposta busca criar oportunidades de reinserção produtiva e ampliar perspectivas de reconstrução social por meio do trabalho.
Na visão do empresário, desenvolvimento econômico e liberdade caminham juntos. Para ele, autonomia financeira representa um elemento central da transformação social. “A verdadeira liberdade é poder escolher”, afirma.
A reflexão aparece diretamente conectada à capacidade de produzir renda, consumir e construir independência financeira. “Não é sobre esperar o que alguém vai oferecer. É sobre poder produzir, trabalhar e construir caminhos próprios”. Mais do que renda, trata-se de ampliar autonomia e possibilidades de escolha.
Por trás da expansão do ecossistema liderado por Athayde existe um elemento que ele considera inegociável: confiança. Em ambientes complexos, reputação e consistência operacional se tornam ativos estratégicos para sustentar crescimento no longo prazo.
As regras internas são objetivas: não delinquir, não mentir e não se envolver formalmente com política partidária. Para Athayde, reputação não se sustenta apenas no discurso. Ela se constrói diariamente na capacidade de cumprir o que se promete.“A verdade acima de tudo”, resume.
A lógica, segundo ele, vale tanto para organizações sociais quanto para grandes empresas. Em um ambiente cada vez mais orientado por reputação, confiança deixou de ser apenas atributo institucional. Tornou-se variável estratégica de negócio.