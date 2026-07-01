Gestão Sustentável: o valor e o impacto das cadeias de valor sustentáveis

Gestão sustentável na cadeia de valor mitiga riscos climáticos e operacionais (reprodução/Getty Images)
Diretor-geral da Beon - Colunista Bússola
Publicado em 1 de julho de 2026 às 10h00.
A evolução e a maturidade da gestão sustentável frequente é limitada pelo hábito arraigado de limitar a atuação às fronteiras físicas e administrativas da própria organização.
Muitas lideranças ainda ignoram que o verdadeiro vetor de transformação sistêmica — e, simultaneamente, o maior ponto de vulnerabilidade operacional e reputacional de qualquer negócio — está ao longo de toda a sua cadeia de valor.
É nessa complexa, pulverizada e frequentemente opaca rede de fornecedores e prestadores de serviços que se concentram os impactos mais profundos e as externalidades negativas mais severas.
Sob a ótica da gestão climática, por exemplo, é nessa esfera que se encontram as emissões de Escopo 3, que costumam representar entre 80% e 95% da pegada de carbono.
Negligenciar essa realidade sob a justificativa de que tais elos operam de forma independente é um equívoco técnico e uma falha grave de governança.
Portanto, é necessário compreender essa dinâmica de forma madura e expandir a visão tradicional de controle para o conceito de escopo de influência, reconhecendo que o dever de diligência e a responsabilidade de uma marca estendem-se até onde sua pegada econômica alcança.
Essa necessária mudança de perspectiva introduz de forma impositiva o princípio da corresponsabilidade.
Atuar na cadeia de valor de maneira estratégica e contemporânea significa superar de uma vez por todas o modelo reativo e burocrático baseado exclusivamente no envio de questionários padronizados e na realização de auditorias punitivas de códigos de conduta.
Embora esses mecanismos tradicionais de governança cumpram um papel inicial de triagem legal e sejam necessários, eles se mostram insuficientes quando o desafio exige transformações profundas e de longo prazo.
A mera transferência do fardo regulatório ou a ameaça de descredenciamento de um pequeno fornecedor na base da pirâmide produtiva não resolve o problema; apenas empurra o risco para a invisibilidade.
A verdadeira mitigação de riscos operacionais, jurídicos e de imagem ocorre quando a corporação compreende que o elo mais fraco da sua cadeia determina o nível de exposição de toda a sua operação, decidindo exercer sua liderança setorial de forma ativa por meio de relações horizontais de parceria e co-desenvolvimento.
Em um cenário global marcado pela severidade e imprevisibilidade dos eventos climáticos extremos e pelo endurecimento de legislações de conformidade socioambiental transfronteiriças, a vulnerabilidade de um fornecedor de insumos agrícolas ou de componentes industriais compromete diretamente a continuidade operacional da empresa compradora.
Apoiar o parceiro comercial na implementação de inventários de emissões, na adoção de práticas de agricultura regenerativa ou na garantia de condições dignas de trabalho é, fundamentalmente, uma estratégia de autodefesa e de construção de resiliência para o próprio negócio.
Longe de configurar um exercício de altruísmo corporativo ou uma despesa atrelada ao marketing institucional, o investimento na sustentabilidade da cadeia de suprimentos justifica-se de forma pragmática e rigorosa no balanço financeiro das companhias.
A governança ativa sobre os elos produtivos e a gestão diligente dos impactos de Escopo 3 geram retornos tangíveis e mensuráveis que impactam diretamente a rentabilidade e o valor de mercado das organizações.
O primeiro e mais evidente desses retornos aparece na redução do custo de capital.
Atualmente, fundos de investimento, agências de classificação de risco e instituições bancárias globais aplicam penalizações severas — traduzidas em juros mais elevados ou na restrição total de crédito — a empresas expostas a passivos ocultos em suas cadeias, como desmatamento ilegal ou trabalho análogo à escravidão.
Além do custo do dinheiro, a atuação colaborativa foca na geração de eficiência operacional compartilhada.
Programas de ecoeficiência aplicados à base de fornecedores — voltados à redução do desperdício de matérias-primas, transição para matrizes energéticas renováveis e otimização das rotas logísticas — geram economias de escala que se revertem na estabilização e previsibilidade dos custos de aquisição de insumos no médio e longo prazo.
Estudos de mercado de consultorias globais apontam de forma consistente que companhias que investem no desenvolvimento sustentável de seus ecossistemas de fornecimento demonstram margens financeiras mais saudáveis e maior resiliência em períodos de volatilidade macroeconômica.
Há também um claro prêmio comercial envolvido: marcas que comprovam a rastreabilidade total e a integridade socioambiental de suas cadeias capturam fatias de mercado exclusivas e de maior valor agregado, especialmente ao exportar para blocos econômicos altamente regulados, como a União Europeia.
O porte, o faturamento e o poder de compra de uma grande corporação determinam diretamente a sua capacidade de produzir impacto na sociedade e no mercado.
Quando uma liderança empresarial decide redefinir seus critérios de aquisição, condicionando o volume de suas compras não apenas ao menor preço imediato, mas também ao desempenho ambiental e social de seus parceiros, ela aciona uma alavanca poderosa de transformação econômica.
Esse movimento força a modernização de setores inteiros, gerando um efeito cascata positivo que melhora a resiliência de toda a cadeia e da própria sociedade.
Em última análise, gerenciar a sustentabilidade na cadeia de valor representa a evolução natural da própria inteligência competitiva e da estratégia de negócios contemporânea.
No ambiente de mercado atual, caracterizado por uma interdependência profunda e por desafios globais sem precedentes, a perenidade de uma marca não pode mais ser avaliada ou garantida de forma isolada de seu contexto produtivo.
O sucesso financeiro sustentável, a reputação corporativa e a liderança setorial de longo prazo pertencerão, inevitavelmente, às organizações que souberem liderar seus ecossistemas, transformando a responsabilidade compartilhada na base de sua maior vantagem estratégica.