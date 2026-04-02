'Não existe one-man show', diz presidente do Conselho de Administração da MRV

Rubens Menin não constrói apenas prédios ou bancos; ele constrói ecossistemas. À frente de gigantes como MRV, Banco Inter e Log, o empresário mineiro consolidou uma trajetória marcada pela resiliência e, acima de tudo, pela visão de que o sucesso empresarial é inseparável do desenvolvimento social.

Durante uma entrevista ao RepCast, videocast focado em discutir Reputação e Negócios com os principais líderes do Brasil, produzido pela FSB Holding, Menin detalha o que chama de "empreendedorismo coletivo", um modelo mental que prioriza a ética e a reputação acima de ganhos de curto prazo.

"Empreender sozinho é um erro estratégico; o verdadeiro poder de escala nasce quando você substitui o 'eu' pelo 'nós' e coloca a reputação no centro de cada decisão”, comenta o executivo.

A visão de Menin se mostra acertada quando olhamos para o sucesso de cada um de seus negócios, que hoje, não são mais conduzidos por ele, mas sim por pessoas que entraram em planos efetivos de sucessão - familiar ou não.

“Preparar a próxima geração não é sobre herança, é sobre cultura. A sucessão bem-feita garante que os valores da companhia sobrevivam às pessoas, mantendo a empresa perene por décadas”, afirma o executivo que atua como Conselheiro de cada negócio.

A paixão pelo Brasil

Essa "Paixão pelo Brasil" mencionada por Menin transborda as fronteiras do lucro e deságua no que ele defende como uma obrigação do setor privado: o investimento no social. Para o empresário, o fortalecimento do Terceiro Setor não deve ser visto como uma filantropia opcional ou um apêndice do marketing corporativo, mas como uma estratégia central de nação.

"O empresário precisa entender que ele tem a capacidade de execução que o país precisa. Retribuir à sociedade é o que fecha o ciclo de prosperidade; sem um entorno saudável, nenhum negócio é verdadeiramente sustentável a longo prazo", pontua.

Essa mentalidade de impacto é o que permitiu a Menin navegar pelos altos e baixos da economia brasileira, transformando gargalos históricos em oportunidades de escala. Do déficit habitacional que impulsionou a MRV à concentração bancária que abriu caminho para a disrupção digital do Banco Inter, a trajetória do executivo revela uma obsessão em simplificar a vida do consumidor.

Ao remover fricções e custos desnecessários, ele provou que o capitalismo de stakeholders — onde todos os envolvidos ganham — é o motor mais eficiente para gerar valor real e perene.

Futuro & Legado

Ao olhar para o futuro, Menin reforça que o "momento do Brasil" depende da coragem de empreender com integridade. Para ele, o legado não reside apenas no número de chaves entregues ou de contas abertas, mas na consolidação de uma cultura empresarial que preza pela governança e pela transparência.

Ao deixar o operacional para atuar na estratégia dos conselhos, Rubens Menin consolida seu papel não apenas como um capitão de indústria, mas como um arquiteto de instituições que buscam, acima de tudo, elevar o patamar do capitalismo brasileiro no cenário global.