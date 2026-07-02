Opinião: IA ajuda a liderança a enxergar novos talentos

Há profissionais que raramente lideram uma apresentação, mas sustentam operações críticas (H_Ko/Shutterstock)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 17h00.
Por Gabriel Gatto*
Toda empresa acredita que sabe reconhecer talentos. As empresas investem milhões em recrutamento, avaliações de desempenho, programas de liderança, pesquisas de engajamento e trilhas de desenvolvimento. Criam metodologias sofisticadas para identificar quem tem alto potencial, quem merece uma promoção e quem conduzirá o crescimento do negócio.
Ainda assim, é só observar qualquer organização para perceber uma contradição: profissionais altamente capazes permanecem subaproveitados, pouco reconhecidos ou até invisíveis.
Isso acontece porque, durante décadas, talento foi confundido com visibilidade.
Criaram-se organizações em que aquilo que pode ser facilmente observado passou a valer mais do que aquilo que efetivamente gera valor. Quem fala melhor, ocupa espaços de maior exposição, domina a narrativa das próprias entregas ou se encaixa no perfil de liderança historicamente valorizado tende a ser reconhecido com mais facilidade.
Naturalmente, esses profissionais também podem ser excelentes. O problema surge quando a visibilidade passa a ser confundida com competência. Essa lógica produziu um dos maiores desperdícios de capital humano das organizações modernas.
Há profissionais que raramente lideram uma apresentação, mas sustentam operações críticas. Pessoas que não monopolizam reuniões, mas conectam áreas, destravam processos e resolvem problemas complexos antes mesmo que eles cheguem aos gestores.
Especialistas cuja influência não aparece nos organogramas, mas se revela na confiança que despertam entre colegas e na consistência das decisões que ajudam a construir.
Seu trabalho é essencial. Apenas não é tão visível. E esse pode ser o ponto central da discussão, em muitos casos, nunca faltou talento. Faltaram instrumentos capazes de reconhecê-lo.
É justamente nesse ponto que a inteligência artificial traz uma mudança que vai além da automação.
Grande parte das discussões sobre IA ainda gira em torno do aumento de produtividade, da redução de custos ou da substituição de tarefas operacionais. São temas relevantes, mas insuficientes para explicar seu impacto mais profundo sobre a gestão de pessoas.
Ao analisar padrões de colaboração, aprendizagem, evolução de competências e desempenho ao longo do tempo, a IA passa a identificar conexões que dificilmente seriam percebidas apenas pela observação humana. Mais do que descobrir talentos, ela amplia o campo de visão das lideranças.
Durante algum tempo, as empresas acreditaram que seus processos de gestão eram essencialmente meritocráticos. Mas toda avaliação humana carrega vieses. Tendemos a valorizar quem está mais próximo, quem se comunica melhor ou quem ocupa funções mais visíveis.
Inversamente, nem sempre avaliamos apenas resultados. Avaliamos aquilo que conseguimos perceber.
A inteligência artificial não elimina esses vieses. Mas pode expô-los. Ao cruzar diferentes fontes de informação, revela padrões que desafiam percepções consolidadas e obriga gestores a confrontar perguntas incômodas: estamos promovendo quem gera mais valor ou quem aparece mais? Estamos desenvolvendo quem demonstra maior potencial ou quem melhor aprendeu a navegar pela política organizacional?
Essas perguntas ganham ainda mais relevância em um contexto em que o próprio conceito de talento está mudando.
Em um mercado corporativo que se transforma em alta velocidade, competências como adaptabilidade, capacidade de aprendizagem, pensamento crítico e colaboração tornaram-se tão importantes quanto a experiência acumulada.
O desafio é que elas raramente aparecem em currículos ou avaliações tradicionais. Elas se manifestam no dia a dia, nas interações, nas decisões e na forma como cada profissional evolui.
Por isso, a discussão sobre inteligência artificial no trabalho nunca tenha sido essencialmente tecnológica. Ela é, acima de tudo, uma discussão sobre gestão. É uma oportunidade para abandonar modelos de avaliação construídos para um mundo mais previsível e reconhecer que desempenho não pode mais ser medido apenas pelo que é facilmente observável.
Existe uma ironia interessante nesse processo.
Acreditava-se que a inteligência artificial tornaria as relações de trabalho mais frias e impessoais. Paradoxalmente, seu maior legado pode ser justamente tornar a gestão mais humana. Não porque transfira decisões para algoritmos, mas porque obriga líderes a enxergar aquilo que seus próprios filtros cognitivos deixavam escapar.
No fim das contas, a maior contribuição da inteligência artificial talvez não é sobre revelar novos talentos, mas mostrar quantos talentos as organizações deixaram de enxergar durante todo esse tempo.
Talvez o futuro do trabalho não dependa apenas da capacidade de encontrar novos talentos no mercado. Dependa, sobretudo, da capacidade de identificar aqueles que já estão dentro de casa, contribuindo todos os dias, gerando impacto e criando valor, mas que nunca receberam a atenção que mereciam.
Porque, em muitas empresas, o verdadeiro desperdício de talento não está na dificuldade de contratar. Está na incapacidade de enxergar.
*Gabriel Gatto é consultor e especialista em RH há mais de 15 anos.