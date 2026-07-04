Opinião: comunidades valem mais que conteúdo gerado por IA

Interação humana e conexão genuína em ambientes digitais focados em comunidade (Rawpixel.com/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 4 de julho de 2026 às 07h00.
Por Jen Medeiros*
A inteligência artificial tornou a produção de conteúdo mais rápida, barata e acessível do que em qualquer outro momento da história.
O que antes exigia equipes inteiras de redação, design e criação agora pode ser executado em minutos por ferramentas amplamente disponíveis no mercado.
O desafio é que, quando todos têm acesso à mesma tecnologia, a eficiência deixa de ser diferencial competitivo.
Segundo projeção do Gartner, mais de 80% dos softwares empresariais contarão com recursos de inteligência artificial integrados à produção de conteúdo em 2026.
O resultado já é perceptível no ambiente digital: textos, imagens e vídeos produzidos em escala, tecnicamente consistentes e visualmente profissionais, mas cada vez mais difíceis de diferenciar entre si.
Essa transformação criou uma dinâmica interessante. Enquanto a oferta de conteúdo cresce exponencialmente, a confiança do consumidor segue o caminho oposto.
Pesquisa recente mostra que 71% dos consumidores se sentem frustrados com as comunicações impessoais das marcas.
Quase metade afirma preferir empresas que evitam o uso de IA generativa em conteúdos voltados diretamente ao cliente.
Quando uma pessoa suspeita que determinado material foi produzido por uma máquina, a confiança pode cair cerca de 50%, enquanto a intenção de compra recua em torno de 14%.
Em outras palavras, o recurso mais escasso da economia digital já não é a capacidade de produzir conteúdo, mas sim a capacidade de gerar confiança.
Nesse sentido, os dados mostram que consumidores têm buscado essa confiança em fontes diferentes das tradicionais mensagens de marca.
Levantamentos recentes indicam que 92% das pessoas confiam mais em recomendações de outros consumidores do que em conteúdos produzidos pelas próprias empresas.
Ademais, 60% apontam conteúdos gerados por usuários reais como o formato mais autêntico disponível atualmente, superando avaliações de especialistas, publicações de influenciadores e campanhas institucionais.
O impacto dessa percepção aparece diretamente nos resultados de negócio.
Visitantes que chegam por meio de conteúdos produzidos por usuários convertem, em média, 102% mais do que aqueles oriundos de campanhas tradicionais.
Algumas análises estimam retornos sobre investimento próximos de 400% para estratégias baseadas em conteúdo gerado pela comunidade.
Essa mudança de comportamento acompanha uma transformação mais ampla na relação entre consumidores e marcas.
Dados do Gartner mostram que a confiança em grandes empresas caiu de 70%, em 2021, para 60% em 2025. O período coincide com a aceleração da automação em marketing e comunicação.
Embora não exista uma relação causal direta, o movimento sugere um padrão consistente: quanto mais conteúdo passa a ser percebido como automatizado, maior a busca dos consumidores por sinais externos de autenticidade para validar decisões de compra.
E o sinal mais forte continua sendo a experiência compartilhada por outra pessoa real.
É nesse contexto que as comunidades assumem um papel estratégico.
Elas funcionam como ambientes onde a autenticidade é produzida de forma contínua, escalável e difícil de replicar.
Quando membros compartilham experiências, recomendam produtos, discutem soluções ou relatam desafios, estão gerando exatamente o tipo de conteúdo que o consumidor contemporâneo considera mais confiável: espontâneo, verificável e baseado em experiências reais.
Nenhuma ferramenta de inteligência artificial consegue reproduzir integralmente a credibilidade de alguém descrevendo uma experiência vivida para pessoas que reconhecem sua trajetória, contexto e histórico dentro de uma comunidade.
Não por acaso, o CMX Community Industry Trends Report 2025 aponta que 85% dos profissionais de comunidade identificam impacto positivo direto dessa estratégia sobre os objetivos de negócio de suas organizações.
Entre os benefícios observados está justamente a capacidade de gerar conteúdo autêntico em escala, algo que campanhas pagas frequentemente têm dificuldade em sustentar ao longo do tempo.
Existe, porém, um paradoxo importante nessa discussão.
Quanto mais as marcas investem em automação para ampliar sua produção de conteúdo, menor tende a ser o diferencial competitivo de cada peça publicada.
Afinal, os concorrentes têm acesso às mesmas plataformas, aos mesmos modelos e às mesmas possibilidades de escala.
Nesse cenário, a vantagem deixa de estar na produção em si e passa a estar naquilo que a automação não consegue reproduzir: relações humanas genuínas.
Uma pesquisa da Raptive reforça essa percepção ao mostrar que conteúdos com supervisão humana efetiva geram 43% mais engajamento do que materiais produzidos de forma totalmente automatizada.
O diferencial está nos sinais de presença humana que os consumidores conseguem identificar.
Por isso, comunidades se tornam ativos cada vez mais valiosos.
Cada avaliação espontânea, cada recomendação compartilhada entre membros, cada conversa genuína sobre um produto ou serviço representa um recurso que não pode ser comprado apenas com investimento em tecnologia.
Por fim, as organizações que compreenderem essa mudança tendem a utilizar inteligência artificial para aumentar a eficiência operacional, liberando tempo para fortalecer relacionamentos, estimular participação e criar espaços onde experiências autênticas possam emergir naturalmente.
Já aquelas que utilizarem automação para substituir essas relações correm o risco de trocar o ativo mais escasso da economia digital pelo recurso mais abundante dela.
*Jen Medeiros é CEO da comuh, empresa especializada na gestão de comunidades e ecossistemas de negócios. Palestrante e especialista na criação e gestão estratégica de comunidades com 15 anos de experiência. Criadora e host do Community Playbook, um Podcast de aplicações reais, atuais e futuras de estratégia de comunidades.