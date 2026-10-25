O que Lula e Flávio Bolsonaro propõem sobre os temas defendidos por Renan Santos

RESUMO ＋ Renan Santos (Missão) não declarou apoio a Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno e afirmou que não pretende votar. Pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro mostra que, entre seus eleitores do primeiro turno, 40% pretendem votar em Flávio e 14% em Lula. Outros 43% dizem que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, enquanto 3% estão indecisos. O programa de Renan combina ajuste fiscal, reformas administrativas e mudanças nas políticas sociais com propostas para infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) não declarou apoio aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. “Eu não vou votar. A última vez eu pedi voto nulo. Dessa vez eu tô falando: votem em quem quiserem”, afirmou.

Pesquisas de intenção de voto mostram que o eleitor que escolheu o presidente do Missão no primeiro turno se divide entre anular o voto ou escolher Flávio e Lula.

Para quem se identifica com as propostas de Renan, a comparação entre os planos de governo ajuda a entender as diferenças entre os três candidatos.

O programa do Missão, reunido no Livro Amarelo — Missão 2026, combina ajuste fiscal, reformas administrativas e mudanças nas políticas sociais com propostas de infraestrutura, segurança pública, educação e saúde. A agenda também busca ampliar a produtividade e a capacidade industrial do país.

Economia e desenvolvimento

Tema Renan Santos (Missão) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Desenvolvimento econômico Defende elevar a produtividade, estimular a iniciativa privada e desenvolver setores estratégicos, incluindo infraestrutura, indústria e tecnologia. Propõe fortalecer a política industrial, ampliar investimentos em ciência e tecnologia e apoiar a produção nacional, incluindo iniciativas de inovação e desenvolvimento de supercomputadores nacionais. Propõe estimular o empreendedorismo, ampliar investimentos em infraestrutura e incentivar setores como inteligência artificial e tecnologia. Também prevê crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década. Contas públicas Prevê ajuste fiscal, revisão de despesas e benefícios, mudanças nas vinculações orçamentárias de saúde e educação e desvinculação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, com correção pela inflação. Defende manter o arcabouço fiscal e combinar equilíbrio das contas públicas com crescimento econômico e investimentos. Propõe rever despesas e a estrutura administrativa federal, reduzir a dívida pública e buscar superávits primários, além de cortar ministérios e despesas administrativas. Assistência social e trabalho Propõe substituir o Bolsa Família pelas Frentes Cidadãs, com participação de beneficiários em idade economicamente ativa em atividades de trabalho ou projetos de interesse público. Defende a continuidade de programas de transferência de renda e políticas de inclusão social, incluindo o Pé-de-Meia e iniciativas de apoio ao emprego e à renda. Prevê manter programas sociais e reduzir custos da contratação formal, com medidas voltadas à geração de empregos, incluindo contratos com custo reduzido para jovens e pessoas com mais de 50 anos. Também propõe criar o programa Minha Primeira Empresa.

O que diferencia os planos: Renan propõe um ajuste fiscal mais amplo, com mudanças nas regras de benefícios e no financiamento de políticas públicas. Lula prioriza a continuidade de programas sociais e industriais. Flávio também defende revisão de despesas, mas associa sua agenda econômica ao estímulo ao empreendedorismo e à redução da estrutura administrativa.

Educação e saúde

Tema Renan Santos (Missão) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Educação básica Propõe priorizar a alfabetização pelo método fônico, ampliar a coordenação nacional da educação e transformar temporariamente escolas com altos índices de violência em unidades cívico-militares. Defende fortalecer a alfabetização, ampliar o ensino integral e dar continuidade a políticas de permanência escolar, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e iniciativas de expansão do ensino integral. Propõe priorizar o método fônico, ampliar escolas cívico-militares e expandir o ensino integral e técnico. Ensino superior e tecnologia Defende aproximar universidades, pesquisa e setor produtivo, com formação de profissionais e desenvolvimento de conhecimento aplicado. Propõe ampliar o acesso e a permanência no ensino superior e fortalecer a pesquisa científica, além de iniciativas de formação de professores como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores. Prevê incentivar áreas tecnológicas e aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho. Também propõe transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Atendimento médico Propõe o programa SUS Fila Zero, com uma escala nacional de estratificação de risco para priorizar pacientes conforme a gravidade clínica e a vulnerabilidade. Também prevê prontuários eletrônicos interoperáveis, telemedicina e uso de inteligência artificial. Defende ampliar o Agora Tem Especialistas, fortalecer a prevenção e ampliar a assistência farmacêutica por meio da Farmácia Popular. Também prevê ampliar a telessaúde e a Rede Nacional de Dados em Saúde. Propõe fortalecer a atenção primária, atualizar a remuneração de procedimentos do SUS e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames. Também prevê criar um prontuário médico interoperável.

O que diferencia os planos: Renan combina mudanças na organização das escolas com uma proposta de gestão da saúde baseada em dados, priorização clínica e tecnologia. Lula enfatiza a expansão e a continuidade de políticas públicas. Flávio também prevê mudanças na educação e na saúde, com destaque para escolas cívico-militares e maior utilização da estrutura privada no atendimento médico.

Segurança pública e funcionamento do Estado

Tema Renan Santos (Missão) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Combate ao crime Propõe uma estratégia de Guerra ao Crime, com recuperação de territórios dominados por facções, controle de fronteiras e portos, asfixia financeira de organizações criminosas e ampliação do uso de tecnologia de vigilância. Defende integração entre forças de segurança, inteligência policial e financeira e ações contra a estrutura econômica das organizações criminosas, incluindo as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e o Brasil Contra o Crime Organizado. Propõe endurecer o combate às facções, classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas, ampliar o sistema penitenciário e investir em equipamentos e tecnologias de vigilância. Gestão pública Prevê uma Lei de Responsabilidade Gerencial, com metas para os resultados dos serviços públicos e responsabilização de gestores pelo desempenho da administração. Propõe modernizar os serviços públicos e ampliar a capacidade de execução de políticas e investimentos federais. Defende reduzir a estrutura administrativa federal, rever despesas e aumentar a eficiência da gestão pública, incluindo cortes de ministérios e burocracia. Organização federativa Propõe uma Grande Consolidação Municipal, com a fusão de municípios financeiramente inviáveis, além de mudanças na distribuição de responsabilidades e recursos entre os entes federativos. Defende cooperação entre União, estados e municípios para executar políticas públicas e investimentos. Propõe revisar gastos e atribuições da administração federal, mas não apresenta medida equivalente à fusão de municípios prevista pelo Missão.

O que diferencia os planos: Renan apresenta mudanças institucionais mais profundas, tanto no combate ao crime quanto na administração pública e na organização dos municípios. Lula enfatiza a integração entre instituições e a execução de políticas públicas. Flávio prioriza o endurecimento da segurança e a redução da estrutura administrativa federal.

Infraestrutura, meio ambiente e política externa

Tema Renan Santos (Missão) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Infraestrutura e transportes O programa Missão Rondon prevê expandir a malha ferroviária, com meta de pelo menos 40 mil quilômetros, além de ampliar portos, aeroportos regionais e a infraestrutura logística. Propõe ampliar investimentos em infraestrutura, mobilidade e logística, com continuidade do Novo PAC e de iniciativas como o Periferia Viva. Prevê mobilizar recursos para infraestrutura, com investimentos em ferrovias, hidrovias, mobilidade urbana e segurança hídrica, incluindo projetos como Ferrogrão, Trem do Nordeste e extensão da Transnordestina. Energia e indústria Defende concluir Angra 3, desenvolver hidrogênio verde, ampliar a transmissão de energia e incentivar setores industriais estratégicos, incluindo a cadeia de terras raras. Propõe fortalecer a indústria nacional, ampliar fontes renováveis e investir em tecnologia e infraestrutura energética, além de ampliar a atuação da Petrobras no refino e na produção de combustíveis. Prevê estimular a produção de gás, ampliar a exploração de recursos energéticos e incentivar tecnologias como baterias e combustíveis sustentáveis. Também propõe explorar o fraturamento hidráulico (fracking). Meio ambiente Defende acelerar o licenciamento de projetos prioritários e combinar desenvolvimento industrial e infraestrutura com mudanças nas regras ambientais. Propõe combater o desmatamento, reduzir emissões e ampliar investimentos em atividades econômicas de baixo carbono. Propõe agilizar licenciamentos e ampliar a exploração de recursos energéticos, mantendo medidas de combate ao desmatamento ilegal. O plano também prevê desenvolver o mercado regulado de carbono. Política externa Defende ampliar a influência internacional do Brasil, fortalecer relações com países da América Latina, África e Ásia e desenvolver a indústria de defesa e a autonomia no ciclo do combustível nuclear. Propõe fortalecer o protagonismo brasileiro em organismos multilaterais, ampliar a cooperação internacional e diversificar parcerias comerciais. Defende ampliar relações comerciais e estratégicas e reforçar a soberania nacional e a capacidade de defesa, com destaque para as relações com Estados Unidos, Israel e Argentina.

O que diferencia os planos: Renan aposta em uma expansão ambiciosa da infraestrutura ferroviária, no desenvolvimento de setores industriais estratégicos e no aumento da influência internacional do Brasil. Lula prioriza investimentos públicos, transição energética e atuação multilateral. Flávio enfatiza infraestrutura, exploração energética e fortalecimento da defesa nacional.

Perguntas frequentes sobre as propostas de Renan Santos, Lula e Flávio

Renan Santos declarou apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro? ＋ Não. O candidato do Missão afirmou em 14 de outubro que não votará no segundo turno e deixou seus eleitores livres para escolher. No primeiro turno, ele havia defendido o voto nulo.

Para quem vão os votos dos eleitores de Renan Santos? ＋ Segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro, 40% dos eleitores de Renan pretendem votar em Flávio Bolsonaro e 14% em Lula. Outros 43% declaram voto em branco ou nulo ou dizem que não comparecerão às urnas, enquanto 3% estão indecisos.

Quais são as principais propostas econômicas de Renan Santos? ＋ O programa do Missão prevê ajuste fiscal, revisão de despesas e benefícios, mudanças nas vinculações orçamentárias de saúde e educação e desvinculação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, com correção pela inflação. O plano também busca elevar a produtividade, estimular a iniciativa privada e ampliar a capacidade industrial do país.

O que Renan Santos propõe para os programas sociais? ＋ Renan propõe substituir o Bolsa Família pelas Frentes Cidadãs, com participação de beneficiários em idade economicamente ativa em atividades de trabalho ou projetos de interesse público. Lula defende a continuidade de programas de transferência de renda e de políticas de inclusão social. Flávio prevê manter programas sociais e adotar medidas para reduzir os custos da contratação formal.

Quais são as propostas de Renan Santos para a saúde? ＋ O candidato propõe o programa SUS Fila Zero, com classificação de pacientes conforme a gravidade clínica e a vulnerabilidade. O plano também prevê prontuários eletrônicos interoperáveis, telemedicina e uso de inteligência artificial para organizar o atendimento. Lula propõe ampliar programas existentes e a telessaúde, enquanto Flávio defende fortalecer a atenção primária e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames.

O que Renan Santos propõe para a segurança pública? ＋ O programa prevê uma estratégia chamada Guerra ao Crime, com recuperação de territórios dominados por facções, controle de fronteiras e portos, asfixia financeira de organizações criminosas e ampliação do uso de tecnologia de vigilância. Lula prioriza integração entre forças de segurança e inteligência financeira. Flávio propõe endurecer o combate às facções, ampliar o sistema penitenciário e reforçar o uso de tecnologias de vigilância.

Quais mudanças Renan Santos propõe para a administração pública? ＋ O programa prevê uma Lei de Responsabilidade Gerencial, com metas para os resultados dos serviços públicos e responsabilização de gestores pelo desempenho da administração. Também propõe uma Grande Consolidação Municipal, com fusão de municípios considerados financeiramente inviáveis e mudanças na distribuição de responsabilidades e recursos entre os entes federativos.