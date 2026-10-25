O que Lula e Flávio Bolsonaro propõem sobre os temas defendidos por Renan Santos

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 01h00.
Renan Santos (Missão) não declarou apoio a Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno e afirmou que não pretende votar. Pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro mostra que, entre seus eleitores do primeiro turno, 40% pretendem votar em Flávio e 14% em Lula. Outros 43% dizem que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, enquanto 3% estão indecisos. O programa de Renan combina ajuste fiscal, reformas administrativas e mudanças nas políticas sociais com propostas para infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.
O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) não declarou apoio aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. “Eu não vou votar. A última vez eu pedi voto nulo. Dessa vez eu tô falando: votem em quem quiserem”, afirmou.
Pesquisas de intenção de voto mostram que o eleitor que escolheu o presidente do Missão no primeiro turno se divide entre anular o voto ou escolher Flávio e Lula.
Para quem se identifica com as propostas de Renan, a comparação entre os planos de governo ajuda a entender as diferenças entre os três candidatos.
O programa do Missão, reunido no Livro Amarelo — Missão 2026, combina ajuste fiscal, reformas administrativas e mudanças nas políticas sociais com propostas de infraestrutura, segurança pública, educação e saúde. A agenda também busca ampliar a produtividade e a capacidade industrial do país.
|Tema
|Renan Santos (Missão)
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Desenvolvimento econômico
|Defende elevar a produtividade, estimular a iniciativa privada e desenvolver setores estratégicos, incluindo infraestrutura, indústria e tecnologia.
|Propõe fortalecer a política industrial, ampliar investimentos em ciência e tecnologia e apoiar a produção nacional, incluindo iniciativas de inovação e desenvolvimento de supercomputadores nacionais.
|Propõe estimular o empreendedorismo, ampliar investimentos em infraestrutura e incentivar setores como inteligência artificial e tecnologia. Também prevê crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década.
|Contas públicas
|Prevê ajuste fiscal, revisão de despesas e benefícios, mudanças nas vinculações orçamentárias de saúde e educação e desvinculação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, com correção pela inflação.
|Defende manter o arcabouço fiscal e combinar equilíbrio das contas públicas com crescimento econômico e investimentos.
|Propõe rever despesas e a estrutura administrativa federal, reduzir a dívida pública e buscar superávits primários, além de cortar ministérios e despesas administrativas.
|Assistência social e trabalho
|Propõe substituir o Bolsa Família pelas Frentes Cidadãs, com participação de beneficiários em idade economicamente ativa em atividades de trabalho ou projetos de interesse público.
|Defende a continuidade de programas de transferência de renda e políticas de inclusão social, incluindo o Pé-de-Meia e iniciativas de apoio ao emprego e à renda.
|Prevê manter programas sociais e reduzir custos da contratação formal, com medidas voltadas à geração de empregos, incluindo contratos com custo reduzido para jovens e pessoas com mais de 50 anos. Também propõe criar o programa Minha Primeira Empresa.
O que diferencia os planos: Renan propõe um ajuste fiscal mais amplo, com mudanças nas regras de benefícios e no financiamento de políticas públicas. Lula prioriza a continuidade de programas sociais e industriais. Flávio também defende revisão de despesas, mas associa sua agenda econômica ao estímulo ao empreendedorismo e à redução da estrutura administrativa.
|Tema
|Renan Santos (Missão)
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Educação básica
|Propõe priorizar a alfabetização pelo método fônico, ampliar a coordenação nacional da educação e transformar temporariamente escolas com altos índices de violência em unidades cívico-militares.
|Defende fortalecer a alfabetização, ampliar o ensino integral e dar continuidade a políticas de permanência escolar, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e iniciativas de expansão do ensino integral.
|Propõe priorizar o método fônico, ampliar escolas cívico-militares e expandir o ensino integral e técnico.
|Ensino superior e tecnologia
|Defende aproximar universidades, pesquisa e setor produtivo, com formação de profissionais e desenvolvimento de conhecimento aplicado.
|Propõe ampliar o acesso e a permanência no ensino superior e fortalecer a pesquisa científica, além de iniciativas de formação de professores como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores.
|Prevê incentivar áreas tecnológicas e aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho. Também propõe transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
|Atendimento médico
|Propõe o programa SUS Fila Zero, com uma escala nacional de estratificação de risco para priorizar pacientes conforme a gravidade clínica e a vulnerabilidade. Também prevê prontuários eletrônicos interoperáveis, telemedicina e uso de inteligência artificial.
|Defende ampliar o Agora Tem Especialistas, fortalecer a prevenção e ampliar a assistência farmacêutica por meio da Farmácia Popular. Também prevê ampliar a telessaúde e a Rede Nacional de Dados em Saúde.
|Propõe fortalecer a atenção primária, atualizar a remuneração de procedimentos do SUS e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames. Também prevê criar um prontuário médico interoperável.
O que diferencia os planos: Renan combina mudanças na organização das escolas com uma proposta de gestão da saúde baseada em dados, priorização clínica e tecnologia. Lula enfatiza a expansão e a continuidade de políticas públicas. Flávio também prevê mudanças na educação e na saúde, com destaque para escolas cívico-militares e maior utilização da estrutura privada no atendimento médico.
|Tema
|Renan Santos (Missão)
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Combate ao crime
|Propõe uma estratégia de Guerra ao Crime, com recuperação de territórios dominados por facções, controle de fronteiras e portos, asfixia financeira de organizações criminosas e ampliação do uso de tecnologia de vigilância.
|Defende integração entre forças de segurança, inteligência policial e financeira e ações contra a estrutura econômica das organizações criminosas, incluindo as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e o Brasil Contra o Crime Organizado.
|Propõe endurecer o combate às facções, classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas, ampliar o sistema penitenciário e investir em equipamentos e tecnologias de vigilância.
|Gestão pública
|Prevê uma Lei de Responsabilidade Gerencial, com metas para os resultados dos serviços públicos e responsabilização de gestores pelo desempenho da administração.
|Propõe modernizar os serviços públicos e ampliar a capacidade de execução de políticas e investimentos federais.
|Defende reduzir a estrutura administrativa federal, rever despesas e aumentar a eficiência da gestão pública, incluindo cortes de ministérios e burocracia.
|Organização federativa
|Propõe uma Grande Consolidação Municipal, com a fusão de municípios financeiramente inviáveis, além de mudanças na distribuição de responsabilidades e recursos entre os entes federativos.
|Defende cooperação entre União, estados e municípios para executar políticas públicas e investimentos.
|Propõe revisar gastos e atribuições da administração federal, mas não apresenta medida equivalente à fusão de municípios prevista pelo Missão.
O que diferencia os planos: Renan apresenta mudanças institucionais mais profundas, tanto no combate ao crime quanto na administração pública e na organização dos municípios. Lula enfatiza a integração entre instituições e a execução de políticas públicas. Flávio prioriza o endurecimento da segurança e a redução da estrutura administrativa federal.
|Tema
|Renan Santos (Missão)
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Infraestrutura e transportes
|O programa Missão Rondon prevê expandir a malha ferroviária, com meta de pelo menos 40 mil quilômetros, além de ampliar portos, aeroportos regionais e a infraestrutura logística.
|Propõe ampliar investimentos em infraestrutura, mobilidade e logística, com continuidade do Novo PAC e de iniciativas como o Periferia Viva.
|Prevê mobilizar recursos para infraestrutura, com investimentos em ferrovias, hidrovias, mobilidade urbana e segurança hídrica, incluindo projetos como Ferrogrão, Trem do Nordeste e extensão da Transnordestina.
|Energia e indústria
|Defende concluir Angra 3, desenvolver hidrogênio verde, ampliar a transmissão de energia e incentivar setores industriais estratégicos, incluindo a cadeia de terras raras.
|Propõe fortalecer a indústria nacional, ampliar fontes renováveis e investir em tecnologia e infraestrutura energética, além de ampliar a atuação da Petrobras no refino e na produção de combustíveis.
|Prevê estimular a produção de gás, ampliar a exploração de recursos energéticos e incentivar tecnologias como baterias e combustíveis sustentáveis. Também propõe explorar o fraturamento hidráulico (fracking).
|Meio ambiente
|Defende acelerar o licenciamento de projetos prioritários e combinar desenvolvimento industrial e infraestrutura com mudanças nas regras ambientais.
|Propõe combater o desmatamento, reduzir emissões e ampliar investimentos em atividades econômicas de baixo carbono.
|Propõe agilizar licenciamentos e ampliar a exploração de recursos energéticos, mantendo medidas de combate ao desmatamento ilegal. O plano também prevê desenvolver o mercado regulado de carbono.
|Política externa
|Defende ampliar a influência internacional do Brasil, fortalecer relações com países da América Latina, África e Ásia e desenvolver a indústria de defesa e a autonomia no ciclo do combustível nuclear.
|Propõe fortalecer o protagonismo brasileiro em organismos multilaterais, ampliar a cooperação internacional e diversificar parcerias comerciais.
|Defende ampliar relações comerciais e estratégicas e reforçar a soberania nacional e a capacidade de defesa, com destaque para as relações com Estados Unidos, Israel e Argentina.
O que diferencia os planos: Renan aposta em uma expansão ambiciosa da infraestrutura ferroviária, no desenvolvimento de setores industriais estratégicos e no aumento da influência internacional do Brasil. Lula prioriza investimentos públicos, transição energética e atuação multilateral. Flávio enfatiza infraestrutura, exploração energética e fortalecimento da defesa nacional.
Não. O candidato do Missão afirmou em 14 de outubro que não votará no segundo turno e deixou seus eleitores livres para escolher. No primeiro turno, ele havia defendido o voto nulo.
Segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro, 40% dos eleitores de Renan pretendem votar em Flávio Bolsonaro e 14% em Lula. Outros 43% declaram voto em branco ou nulo ou dizem que não comparecerão às urnas, enquanto 3% estão indecisos.
O programa do Missão prevê ajuste fiscal, revisão de despesas e benefícios, mudanças nas vinculações orçamentárias de saúde e educação e desvinculação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, com correção pela inflação. O plano também busca elevar a produtividade, estimular a iniciativa privada e ampliar a capacidade industrial do país.
Renan propõe substituir o Bolsa Família pelas Frentes Cidadãs, com participação de beneficiários em idade economicamente ativa em atividades de trabalho ou projetos de interesse público. Lula defende a continuidade de programas de transferência de renda e de políticas de inclusão social. Flávio prevê manter programas sociais e adotar medidas para reduzir os custos da contratação formal.
O candidato propõe o programa SUS Fila Zero, com classificação de pacientes conforme a gravidade clínica e a vulnerabilidade. O plano também prevê prontuários eletrônicos interoperáveis, telemedicina e uso de inteligência artificial para organizar o atendimento. Lula propõe ampliar programas existentes e a telessaúde, enquanto Flávio defende fortalecer a atenção primária e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames.
O programa prevê uma estratégia chamada Guerra ao Crime, com recuperação de territórios dominados por facções, controle de fronteiras e portos, asfixia financeira de organizações criminosas e ampliação do uso de tecnologia de vigilância. Lula prioriza integração entre forças de segurança e inteligência financeira. Flávio propõe endurecer o combate às facções, ampliar o sistema penitenciário e reforçar o uso de tecnologias de vigilância.
O programa prevê uma Lei de Responsabilidade Gerencial, com metas para os resultados dos serviços públicos e responsabilização de gestores pelo desempenho da administração. Também propõe uma Grande Consolidação Municipal, com fusão de municípios considerados financeiramente inviáveis e mudanças na distribuição de responsabilidades e recursos entre os entes federativos.
O programa Missão Rondon prevê expandir a malha ferroviária brasileira para pelo menos 40 mil quilômetros, além de ampliar portos, aeroportos regionais e a infraestrutura logística. O plano também propõe concluir Angra 3, desenvolver hidrogênio verde, ampliar a transmissão de energia e incentivar setores industriais estratégicos.