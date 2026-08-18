Renan Santos defende fim da Justiça do Trabalho, critica PEC da 6x1 e é aplaudido por empresários

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, defendeu nesta terça-feira, 18, o fim da Justiça do Trabalho e criticou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabaria com a escala 6x1, que está em tramitação no Congresso.

Em discurso durante evento realizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, em Brasília, Renan Santos disse que a CLT "já deu, já era". O candidato foi aplaudido diversas vezes durante sua fala pela plateia, composta por empresários e membros de entidades setoriais.

Renan afirmou que é preciso "acabar com a Justiça do Trabalho porque as relações rescisórias têm que ser pautadas na Justiça cível".

"A legislação é anacrônica e a lógica dela é perversa, que é a lógica da Justiça do Trabalho", disse ele.

O candidato do Missão também voltou a dizer que, se eleito, vai promover um corte de gastos da ordem de R$ 1 trilhão em cinco anos. Entre as medidas que propõe, estão a desvinculação de benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do salário mínimo, e o fim do piso mínimo da receita corrente líquida para as áreas de educação (hoje fixado em 18%) e saúde (15%).

Renan criticou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento, que ainda nesta terça-feira recebe Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Maioridade penal

O presidenciável, que aparece com 1% das intenções de voto na mais recente pesquisa da Quaest, divulgada em 14 de agosto, disse ainda defender o fim da maioridade penal para 14 anos, bem como o fim da maioridade penal para pessoas que cometem crimes hediondos violentos. "É assim em democracias avançadas", disse. Ele citou o exemplo de pessoas de 12 anos que seriam presas caso cometessem estupros ou assassinatos. Essas crianças e adolescentes ficariam detidos em unidades prisionais e em alas exclusivas para menores de idade, afirmou Renan Santos.

Críticas a Flávio

Renan também criticou Flávio Bolsonaro pelo suposto envolvimento com esquemas de corrupção e diz que espera até agora que o presidenciável do PL divulgue a prestação de contas do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, que o senador prometeu quando vieram a público os aportes de Daniel Vorcaro na produção, em maio.

Também criticou Lula e o lançamento da candidatura do petista, realizado no domingo em São Bernardo do Campo (SP).

"O Brasil é uma nação que desistiu e não tem sintoma mais óbvio da desistência do que a gente estar vendo o Lula indo pra sua tentativa de quarta reeleição (sic) concorrendo com o Flávio Bolsonaro, que nem sabe o que está fazendo lá. Graças a Deus ele vai vir aqui, primeira vez que ele vai em um evento em que eu fui. Vai ser 'meu pai, meu pai, meu pai, meu pai'. O Lula nem veio, foi num evento de pelego lá da candidatura dele, com aquele monte de ônibus para levar as pessoas que foram, muito provavelmente, pagas para estar ali ouvindo", afirmou.