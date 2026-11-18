A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A acusação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e tem como base uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X em janeiro deste ano.

Segundo o Ministério Público Federal, o senador teria atribuído falsamente a Lula a prática de crimes ao comentar uma montagem envolvendo o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Na postagem, Flávio escreveu que Lula seria delatado e relacionou o presidente brasileiro a acusações como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas, ditaduras e fraudes eleitorais.

Na denúncia, a subprocuradora-geral da República, Luiza Frischeisen, afirmou que a mensagem teve o objetivo de imputar ao presidente crimes sem qualquer comprovação.

De acordo com o MPF, a referência à colaboração premiada seguida da enumeração de condutas criminosas demonstra a intenção de associar Lula às práticas mencionadas.

PGR sinaliza possibilidade de acordo

Embora tenha apresentado denúncia criminal, a PGR informou que poderá propor um acordo de não persecução penal (ANPP) ao senador.

Esse tipo de instrumento permite evitar a abertura de uma ação penal mediante o cumprimento de determinadas condições, como pagamento de multa, prestação de serviços à comunidade ou outras medidas estabelecidas pelo Ministério Público.

Para que a proposta avance, Flávio Bolsonaro precisará se manifestar sobre a possibilidade de celebrar o acordo. Em geral, esse modelo exige o reconhecimento formal da prática do delito investigado.

Alcance da publicação pesou na acusação

Segundo a denúncia, o alcance da publicação foi considerado relevante na avaliação da gravidade do caso.

Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas… https://t.co/dhMX4UCgR2 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2026

O MPF aponta que a postagem acumulava mais de 700 mil visualizações, cerca de 3 mil respostas e aproximadamente 42 mil curtidas no momento da elaboração da acusação.

Imunidade parlamentar não afastaria responsabilidade

Na denúncia, a subprocuradora também argumenta que a imunidade parlamentar não se aplica ao caso.

Segundo Luiza Frischeisen, o entendimento consolidado pelo STF é que a prerrogativa constitucional não pode ser utilizada como proteção para eventual prática de ilícitos.

A acusação foi encaminhada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação que apurou o caso na Corte.

Além da condenação criminal, a PGR pede que o senador seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos supostamente causados à honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.