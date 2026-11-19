As negociações sobre financiamento climático na COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, chegaram a uma nova versão de texto nesta quinta-feira, 19, com a retirada das principais propostas que dividiam países desenvolvidos e em desenvolvimento.

O documento foi reduzido de 11 para apenas duas páginas e deixou de fora mecanismos que poderiam ampliar as contribuições financeiras para o enfrentamento da crise climática.

Apresentado pela presidência da conferência, o rascunho do programa de trabalho sobre financiamento climático concentra-se na organização de reuniões, consultas e relatórios para 2027 e 2028, sem estabelecer novos compromissos de aporte de recursos ou critérios para a distribuição das responsabilidades entre países.

A proposta foi divulgada pouco depois de uma nova versão da decisão de capa, decisão política central da conferência, também ter perdido a maior parte das referências ao financiamento climático, segundo informações do Carbon Brief.

A redução do documento também aparece na forma como os pontos de discordância são apresentados. A versão anterior continha 123 conjuntos de colchetes, utilizados nas negociações da ONU para identificar trechos sem consenso. No novo texto, há apenas um conjunto, mas ele envolve todo o conteúdo.

Na prática, isso mantém aberta a possibilidade de que a negociação termine sem uma decisão sobre o programa de trabalho.

Propostas de países ricos e pobres ficam fora

A retirada das medidas financeiras atinge reivindicações dos dois grupos de países envolvidos nas negociações.

Entre as propostas excluídas está o chamado burden sharing, mecanismo de divisão de responsabilidades que buscava organizar as contribuições dos países desenvolvidos para o financiamento climático. A medida era defendida por nações em desenvolvimento como forma de ampliar os recursos destinados às ações de enfrentamento das mudanças climáticas.

Ao mesmo tempo, o documento também deixa de mencionar a ampliação da contributor base, base de países contribuintes, defendida por nações desenvolvidas para incluir economias em desenvolvimento de maior renda entre os responsáveis por financiar essas ações.

A exclusão das duas propostas retira do texto as principais divergências sobre quem deve contribuir para o financiamento climático e em quais condições.

Na noite anterior à divulgação do rascunho, os cofacilitadores das negociações tentaram reunir o programa de trabalho a outra frente de discussões sobre financiamento.

A proposta foi rejeitada predominantemente por países em desenvolvimento, e o tema voltou à presidência da COP31, responsável por buscar uma redação que pudesse aproximar as posições dos negociadores.

O novo documento aparece, por isso, identificado como uma proposta da presidência, em vez de um texto apresentado pelos cofacilitadores.

Meta de triplicar financiamento para adaptação desaparece

Outra mudança está na retirada das referências à meta de triplicar o financiamento destinado à adaptação climática, conjunto de medidas que busca reduzir a vulnerabilidade de populações, economias e territórios aos impactos das mudanças do clima.

O documento também não menciona o valor de US$ 120 bilhões para adaptação até 2035, defendido por países desenvolvidos nas negociações.

A ausência acompanha as alterações observadas em outros dois textos apresentados na COP31: o novo rascunho da decisão política central da conferência e a versão atualizada da negociação sobre a Meta Global de Adaptação, segundo o Carbon Brief.

Nos três casos, a referência ao montante de US$ 120 bilhões deixou de aparecer.

No programa de financiamento climático, o texto mantém uma referência à nova meta coletiva quantificada de financiamento climático, compromisso negociado entre os países para orientar a mobilização de recursos destinados às ações climáticas.

O parágrafo 5 estabelece que as atividades do programa não devem afetar a integridade dessa meta nem antecipar decisões sobre sua implementação, no entanto, não define novas quantias, mecanismos de contribuição ou obrigações financeiras.

Discussões passam a se concentrar em reuniões e relatórios

Sem as propostas sobre a distribuição das responsabilidades financeiras, o novo rascunho passa a detalhar como o programa de trabalho deverá funcionar.

O documento prevê o recebimento de contribuições de países e de outros participantes das negociações, a realização de oficinas presenciais durante as reuniões dos órgãos subsidiários da Convenção do Clima, diálogos virtuais e a elaboração de relatórios para registrar as posições apresentadas.

Até 28 de fevereiro de 2027, países, organismos internacionais, instituições financeiras e representantes do setor privado poderão encaminhar sugestões sobre a organização do programa e os temas que deverão ser discutidos.

A proposta também prevê a nomeação de dois copresidentes para conduzir as atividades em 2027 e 2028. Um deverá representar um país desenvolvido e o outro, um país em desenvolvimento.

Entre suas atribuições estará a elaboração de um plano de trabalho e de relatórios anuais sobre as discussões realizadas.

Os documentos deverão ser analisados nas próximas duas conferências, previstas para novembro de 2027 e novembro de 2028.

O texto estabelece ainda que as negociações ocorram de forma não punitiva e não prescritiva, ou seja, sem impor sanções ou determinar previamente quais medidas deverão ser adotadas pelos países.

Prazo até 2028 se aproxima da posição dos países em desenvolvimento

A definição de atividades para 2027 e 2028 representa uma mudança relevante em relação ao calendário discutido anteriormente.

O programa havia sido estabelecido como um processo de dois anos, mas havia divergências sobre quando esse prazo deveria começar a ser contado.

Países em desenvolvimento defendiam que o programa ainda não havia sido formalmente iniciado e, portanto, não deveria ser encerrado em 2027.

A nova redação se aproxima dessa interpretação ao prever atividades durante os próximos dois anos e a análise dos resultados nas conferências de 2027 e 2028.

O rascunho determina que a discussão realizada na COP de 2027 sirva de orientação para o trabalho do ano seguinte.

Também convida a presidência daquela conferência a organizar uma reunião ministerial de alto nível sobre a implementação da nova meta coletiva de financiamento climático, considerando aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos e os resultados das discussões do programa.

A proposta mantém, assim, um espaço para o debate sobre financiamento nas próximas conferências, mas não estabelece como as divergências entre os países sobre o volume de recursos e a divisão das contribuições serão resolvidas.

O calendário proposto ainda depende da aprovação do texto pelos negociadores. Como toda a versão permanece entre colchetes, a possibilidade de que o programa de trabalho não seja formalizado nesta COP continua em aberto.