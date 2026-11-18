O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, entregou nesta quarta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, os relatórios que reúnem menções a integrantes da Corte identificadas nas investigações relacionadas ao Banco Master.

A entrega ocorreu durante uma reunião de cerca de uma hora na sede do STF, em Brasília. Além de Andrei Rodrigues e Edson Fachin, participaram do encontro o diretor-executivo da PF, William Murad, e o diretor de combate ao crime organizado e à corrupção, Dennis Cali.

Após a reunião, Andrei afirmou que a corporação entregou integralmente o material solicitado pelo Supremo.

"A Polícia Federal entregou ao presidente Edson Fachin todos os relatórios demandados pela Corte, a íntegra de todo o material, bem como disponibilizei outros relatórios que foram produzidos com relação a esse episódio para que, se ele entender necessário, tenha acesso", declarou.

Segundo o diretor-geral, a PF considera encerrada a etapa de produção e encaminhamento dos documentos, cabendo agora ao Supremo definir os próximos procedimentos.

Próximos passos ainda estão indefinidos

Em nota, o STF informou que remeterá os relatórios à Procuradoria-Geral da República (PGR), "para exame e avaliação das providências que entender cabíveis, no exercício de suas atribuições constitucionais", com o prazo regimental de quinze dias.

"As informações de polícia judiciária recebidas mantêm, por ora, caráter sigiloso e serão tratados com a devida reserva, em observância às normas legais aplicáveis, à preservação das investigações em curso, ao devido processo legal e às competências institucionais dos órgãos envolvidos" informou a nota do Supremo.

Caso provocou crise interna na PF

A elaboração dos relatórios gerou divergências dentro da própria Polícia Federal.

Segundo informações de O Globo, a cúpula da corporação determinou que versões iniciais dos documentos fossem refeitas, em meio a discussões sobre os limites da atuação dos investigadores na análise de informações envolvendo ministros do Supremo.

O episódio resultou no afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé de funções de chefia. Ambos participaram das primeiras versões dos relatórios, que posteriormente foram reformuladas sob coordenação do delegado Victor Arruda, chefe da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq).

A polêmica também gerou críticas de entidades representativas dos delegados federais e motivou um convite para que Andrei Rodrigues prestasse esclarecimentos ao Senado.

Determinação partiu de Fachin

Os documentos entregues nesta quarta-feira foram produzidos após determinação expedida por Edson Fachin em outubro.

O presidente do STF solicitou que a PF encaminhasse todas as informações relacionadas ao caso Master que contivessem referências a integrantes da Corte, sem qualquer exclusão de nomes.

Posteriormente, em reunião com a direção da Polícia Federal, Fachin reforçou que os relatórios deveriam ter caráter descritivo, apresentando o contexto das menções encontradas durante as investigações.

Segundo O Globo, a orientação não impede que a PF apresente elementos técnicos relevantes para as apurações, mas busca evitar que investigadores avancem em análises formais sobre a conduta de ministros sem autorização judicial específica.

Julgamento relacionado segue suspenso

A discussão sobre o tratamento de informações envolvendo magistrados do STF já havia provocado divergências entre ministros da Corte durante julgamento realizado em setembro.

Na ocasião, o plenário começou a analisar um caso relacionado a mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

O julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A expectativa é que o processo volte à pauta até meados de dezembro, antes do recesso do Judiciário.

Com a entrega dos relatórios, o foco agora se concentra na análise do material e na definição sobre eventual participação da PGR nos próximos desdobramentos do caso.