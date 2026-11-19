Pesquisadores registraram imagens em 4K de um peixe raro com a cabeça transparente durante uma expedição no Oceano Pacífico. O animal foi encontrado a quase 600 metros de profundidade e possui olhos capazes de girar para acompanhar possíveis presas.

Conhecido como peixe-barril, o Macropinna microstoma vive em uma região do oceano onde a luz solar é escassa. Sua cabeça possui uma cobertura transparente que permite observar os olhos tubulares em seu interior.

O registro foi divulgado na última terça-feira, 17, pelo Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey (MBARI), nos Estados Unidos. Segundo a instituição, esta foi apenas a 11ª vez que seus pesquisadores encontraram a espécie em quase quatro décadas de exploração oceânica.

Como é o peixe com cabeça transparente?

O Macropinna microstoma possui uma característica incomum: seus olhos ficam protegidos por uma estrutura gelatinosa e transparente na parte superior da cabeça.

Diferentemente de muitos peixes, seus olhos tubulares podem mudar de posição. Normalmente, ficam voltados para cima, permitindo que o animal observe as silhuetas de possíveis presas que passam sobre ele.

Quando identifica alimento, o peixe consegue girar os olhos para a frente, acompanhando a presa enquanto se movimenta para capturá-la. Essa capacidade é importante na zona mesopelágica, também conhecida como zona crepuscular do oceano, onde a quantidade de luz diminui com a profundidade.

O peixe também possui nadadeiras que permitem permanecer praticamente imóvel na água, facilitando a observação do ambiente.

Por que o peixe-barril tem a cabeça transparente?

A cobertura transparente protege os olhos do animal durante a busca por alimento. Segundo observações anteriores de pesquisadores do MBARI, o peixe-barril pode se alimentar de pequenos crustáceos encontrados entre os tentáculos de sifonóforos, animais marinhos do mesmo grupo das águas-vivas.

Esses animais possuem estruturas urticantes que podem representar um risco para os olhos do peixe. A cúpula gelatinosa funciona como uma proteção, permitindo que ele se aproxime das presas enquanto mantém a capacidade de enxergá-las.

Encontro inesperado rendeu imagens inéditas em 4K

O encontro ocorreu durante uma expedição de oito dias a bordo do navio de pesquisa David Packard, a aproximadamente 90 quilômetros da costa.

A equipe investigava organismos marinhos gelatinosos, como águas-vivas, sifonóforos e ctenóforos, utilizando o Doc Ricketts, um robô submarino controlado à distância. O peixe apareceu quando o equipamento estava retornando à superfície.

A pesquisadora Shannon Johnson identificou o animal e pediu que os operadores interrompessem a subida. Os cientistas conseguiram acompanhar o peixe por aproximadamente 20 minutos.

Durante esse período, utilizaram uma câmera de alta resolução para registrar detalhes de sua anatomia e de seus movimentos.

A equipe também ajustou a iluminação do veículo para observar melhor a estrutura transparente da cabeça.

Além das imagens em 4K, os pesquisadores registraram cenas com uma câmera de realidade virtual, produzindo imagens estereoscópicas em 3D que poderão ser utilizadas em atividades educativas.

Primeiro registro ocorreu após décadas de exploração

O MBARI realiza pesquisas nas profundezas oceânicas há quase 40 anos. Nesse período, a instituição acumulou aproximadamente 7 mil mergulhos com veículos operados remotamente e mais de 41 mil horas de vídeo.

Apesar desse histórico, o Macropinna microstoma foi observado apenas 11 vezes pelos pesquisadores. O avistamento anterior havia ocorrido em 2021.

O registro mais recente também marcou a primeira filmagem da espécie em 4K realizada pelo instituto e a primeira observação do animal a partir do navio David Packard.

As imagens permitem estudar características de uma espécie que raramente é observada em seu habitat natural.