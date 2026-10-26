Caiado, Zema e Renan Santos reagem à vitória de Lula; Cury não se manifesta

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14h40.
Lula foi reeleito presidente neste domingo, 25, com 64,14 milhões de votos, contra 59,77 milhões de Flávio Bolsonaro. Após o resultado, Ronaldo Caiado reconheceu a decisão das urnas e afirmou que os democratas devem respeitar a vontade da maioria. Renan Santos atribuiu a derrota de Flávio à postura da família Bolsonaro e do bolsonarismo, enquanto Romeu Zema contestou o processo eleitoral e comparou o resultado a um “golpe à la Venezuela”. Até a publicação desta matéria, Augusto Cury ainda não havia se manifestado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito neste domingo, 25, para um quarto mandato, com 64,14 milhões de votos, contra 59,77 milhões de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença de 4,37 milhões de votos representa a maior vitória do PT em uma disputa presidencial, em números absolutos e em percentual, desde 2010.
O resultado provocou reações distintas entre adversários que disputaram o primeiro turno.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que apoiou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, reconheceu a decisão das urnas.
Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) e candidato pelo Missão, atribuiu a derrota de Flávio à postura do bolsonarismo e reconheceu a vitória eleitoral de Lula. O candidato não havia declarado nenhum apoio para o segundo turno e manteve postura crítica aos dois presidenciáveis.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), adotou discurso semelhante a Flávio Bolsonaro, que pediu a anulação do processo eleitoral desde domingo, e contestou o processo eleitoral.
O escritor Augusto Cury (Avante), que foi o terceiro candidato com mais votos no primeiro turno, ainda não se manifestou até a publicação desta matéria.
A vitória de Lula também foi marcada por uma virada inédita desde a redemocratização: o petista terminou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 45,16% dos votos válidos, atrás dos 47,03% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno, Lula reverteu a desvantagem e venceu por 51,75% a 48,25%.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Renan afirmou que a vitória de Lula não foi resultado de uma boa gestão petista, mas da rejeição à família Bolsonaro e à postura de seus aliados. Para o fundador do MBL, a direita precisa rever sua estratégia e abandonar a ideia de que ser de direita significa necessariamente apoiar os Bolsonaro.
"Uma vitória que não foi construída em cima de um governo bom. O governo Lula foi um governo fraco. Uma vitória que foi construída em cima da arrogância da família Bolsonaro e dos membros daquilo que a gente chama de bolsonarismo", afirmou em publicação no Instagram.
O ex-candidato também criticou o que considera uma valorização excessiva do desempenho nas redes sociais, com vídeos, danças e números de visualizações, sem resultados eleitorais correspondentes.
Segundo ele, essa postura afastou eleitores que, em disputas anteriores, votaram contra o PT, mas que desta vez optaram por Lula por rejeitarem a possibilidade de um novo governo Bolsonaro. "Você não vai conseguir vencer o PT desse jeito. Mentindo para o eleitor, dançando, votando em corrupto."
Renan citou ainda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como referência para a construção de uma oposição ao PT. Ele lembrou as duas vitórias de FHC sobre Lula no primeiro turno, em 1994 e 1998, e defendeu uma postura de respeito ao adversário.
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Em entrevista coletiva em Goiânia, Ronaldo Caiado afirmou que defendia uma renovação política, mas reconheceu o resultado da eleição. O ex-governador havia apoiado Flávio Bolsonaro no segundo turno.
"Uma renovação. Era esse o ponto que todos nós lutamos favoravelmente a ele. Era buscar essa virada de página. Acreditamos nessa ideia. Mas nós, como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e à decisão da apuração. Essa sempre foi a nossa característica", disse o candidato do PSD.
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O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contestou o processo eleitoral e comparou o resultado a um “golpe à la Venezuela”.
“Fez a mesma coisa que o ditador da Venezuela fez, prorrogando a eleição”, disse Zema em vídeo nas redes sociais.
O ex-governador também classificou a disputa como “a eleição mais mentirosa” que já viu e acusou adversários de espalhar notícias falsas sem sofrer consequências. Ele afirmou ainda que o país continuará enfrentando problemas na educação, na segurança pública e na atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao criticar os próximos quatro anos de governo petista, Zema afirmou: “Mas agora vamos trabalhar, que vem aí mais 4 anos de farra pra sustentar. A conta vai continuar chegando. Porém cada vez mais alta”.
Ronaldo Caiado (PSD) reconheceu o resultado das urnas e afirmou que os democratas devem respeitar a decisão da maioria. Renan Santos, do Missão, também reconheceu a vitória de Lula, embora tenha atribuído a derrota de Flávio Bolsonaro à postura da família Bolsonaro e de seus aliados.
O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) afirmou que a derrota de Flávio não foi resultado de uma boa gestão de Lula, mas da “arrogância da família Bolsonaro e dos membros daquilo que a gente chama de bolsonarismo”. Ele também criticou a estratégia da direita nas redes sociais e defendeu uma oposição que não dependa do apoio à família Bolsonaro.
O ex-governador de Goiás afirmou que, apesar de defender uma renovação política, reconhecia a decisão das urnas. “Nós, como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e à decisão da apuração”, declarou.
O ex-governador de Minas Gerais contestou o processo eleitoral e comparou o resultado a um “golpe à la Venezuela”. Ele também classificou a disputa como “a eleição mais mentirosa” que já viu e criticou áreas como educação, segurança pública e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Até a publicação desta matéria, o escritor Augusto Cury (Avante), terceiro candidato mais votado no primeiro turno, ainda não havia se manifestado sobre o resultado do segundo turno.