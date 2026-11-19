O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ainda não conversou com ninguém sobre a formação do ministério de seu quarto mandato, apesar de ter feito uma reunião na véspera com o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa, o senador Camilo Santana (PT-CE) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) em sua residência oficial. Os três são cotados a ocupar cargos na Esplanada.

O presidente também afirmou que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e que o mercado sabe disso. Lula ainda afirmou que "tem gente que quer ganhar dinheiro com especulação", em alusão à recente alta da cotação do dólar, que atualmente está cotado em R$ 5,90. As falas de Lula foram feitas a uma plateia de ministros, parlamentares da base aliada e líderes de centrais sindicais, em cerimônia fechada à imprensa, para a assinatura do decreto que regulamenta a implementação da escala 5x2 (com dois dias de descanso semanal remunerado sem redução de salário) e a redução da jornada de trabalho no país, realizada no Palácio do Planalto.

"Sei que muitas vezes o mercado reclama e está interessado em fazer as suas reivindicações. O mercado quer que a gente tenha controle fiscal, mas não é o mercado que deseja o controle fiscal. Quem deseja controle fiscal sou eu. Quem deseja economia séria sou eu. Quem tem que ter responsabilidade fiscal é o governo, e temos muita experiência para mostrar que temos responsabilidade fiscal neste país. Eles sabem. O que acontece é que tem gente que quer ganhar dinheiro com especulação e com boataria", afirmou Lula.

As falas de Lula foram feitas a uma plateia de ministros, parlamentares da base aliada e líderes de centrais sindicais, em cerimônia fechada à imprensa, para a assinatura do decreto que regulamenta a implementação da escala 5x2 (com dois dias de descanso semanal remunerado sem redução de salário) e a redução da jornada de trabalho no país, realizada no Palácio do Planalto.

O presidente reclamou do que chamou de boatos sobre a indicação de ministros e disse que não tem pressa para definir os cargos para seu quarto mandato.

"Eu fico meio revoltado às vezes. Estou vendo nos jornais as pessoas indicando ministros. As pessoas dizendo 'vai ser fulano, vai ser beltrano'. Eu nunca conversei com ninguém sobre ministro, isso é coisa minha. O cara vai inventando mentira para criar especulação. Cada ministério deste país será indicado por mim na hora que eu quiser, e na data que eu quiser. Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa, nem vai tirar nem vai colocar. É importante ter claro, eu não tenho pressa", disse Lula.

Com a voz ainda rouca, o presidente disse que ainda não teve tempo de festejar a vitória e criticou, sem mencionar nomes, agentes de mercado que teriam, segundo ele, apostado em sua derrota nas eleições.

"O cara quer que eu já indique o governo. Eles apostaram que eu ia perder. Tinham até marcado festa, já tinham escolhido ministros. E todo o mundo sabe que quem senta na cadeira antes cai antes de sentar", afirmou Lula.