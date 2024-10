Eleições 2024: Quais documentos é necessário levar no dia da votação?

O primeiro turno para as eleições de 2024 está programado para o dia 6 de outubro. Este ano, o cidadão brasileiro vai às urnas para escolher os vereadores e o prefeito de sua cidade para os próximos quatro anos.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

Neste artigo, vamos mostrar com quais documentos é possível votar. Se você perdeu o título de eleitor, é possível votar de outras formas —, como baixar o e-Título e instruções para estar preparado no dia da votação.

Quais documentos preciso para votar?

O eleitor pode ir votar sem o seu título de eleitor, mas deve levar um documento original com foto.

Você precisará apenas de um documento para votar, mas ele deve conter foto. Pode ser apenas um deles:

Carteira de identidade;

Carteira nacional de habilitação;

Carteira de trabalho;

Carteira de reservista;

e-Título.

É importante saber que, mesmo que os seus dados biométricos estejam atualizados, é indispensável a apresentação de um dos documentos apresentados acima.

Dá tempo de tirar o título para votar este ano?

Não. O prazo de cadastro e regularização do título de eleitor fechou em 9 de maio, 150 dias antes da votação. O serviço de cadastro e regularização será retomado em 5 de novembro.

Posso votar com o e-título?

Sim, é possível votar nas eleições 2024 usando o e-Título. Mas, primeiro você precisa baixar o aplicativo do e-Título. Nós te mostramos o tutorial abaixo:

Acesse a Play Store ou App Store;

Faça a leitura e a aceitação dos termos de uso;

Preencha os dados pessoais no aplicativo;

Responda às perguntas de verificação de identidade;

Crie uma senha de seis dígitos;

Confirme a senha criada;

Verifique as informações básicas, incluindo nome, número do título de eleitor, zona eleitoral e seção eleitoral;

Valide o QR Code na zona eleitoral, se disponível.

E pronto, o seu título eletrônico estará funcionando no aplicativo normalmente. Mas fique atento a uma situação: caso já tenha realizado o cadastro biométrico, a foto será exibida no aplicativo junto com outras informações. Se não, será necessário apresentar um documento com foto ao votar com o e-Título.

Nas eleições de 2024, ainda não é obrigatório ter a biometria feita para participar da votação.

Posso votar com o RG vencido?

Sim, você pode votar com o RG vencido, desde que em boas condições. Mesmo assim, se esse for o seu único documento com foto, aproveite para regularizá-lo, pois você vai precisar, uma hora ou outra, de um documento válido para outras situações.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

