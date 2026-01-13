BBB 26: entenda a dinâmica da 1ª semana do programa

A semana no Big Brother Brasil 26, que estreou nesta segunda-feira, 12, será marcada por decisões estratégicas e disputas que impactam diretamente a formação do Paredão.

Dinâmicas da semana

A programação da semana começa com a Prova do Líder, que define quem assume o posto mais cobiçado da casa e ganha poder de indicação. Na quinta-feira, o Big Fone toca e quem atender garante imunidade, além de emparedar duas pessoas automaticamente.

Na sexta-feira, o Líder movimenta o jogo ao colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para a votação. No sábado acontece a Prova do Anjo. O vencedor imuniza uma pessoa e ainda pode comprar uma segunda imunidade, alterando o equilíbrio das alianças e estratégias da casa.

Formação de paredão

O domingo é decisivo com a formação do Paredão triplo. Estão imunes quem atendeu ao Big Fone e os participantes protegidos pelo Anjo. A berlinda será composta por dois emparedados pelo Big Fone, um indicado pelo Líder e o mais votado pela casa. Antes da definição final, três participantes disputam a prova Bate e Volta, na qual apenas um se salva.

Na terça-feira, o público decide quem deixa o programa. A eliminação encerra o ciclo da semana e redefine as forças dentro da casa para os próximos dias de jogo.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.