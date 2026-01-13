Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula nomeia Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça

Advogado-geral da Petrobras substitui Ricardo Lewandowski na gestão da pasta

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18h59.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 19h07.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu o nome de Wellington César Lima e Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo o comunicado do Planalto, o convite aconteceu durante encontro no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira, 13 de janeiro, com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Wellington César Lima e Silva para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição ao ex-ministro Ricardo Lewandowski", diz a nota.

Conheça a trajetória do novo ministro

Lima e Silva é mestre em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e concluiu os créditos do doutorado na mesma área pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Atuou como professor de Direito Penal em cursos de graduação e pós-graduação.

Ele é atualmente advogado-geral da Petrobras, posição para a qual foi indicado pelo próprio presidente. Ao longo de sua trajetória, ocupou diferentes funções em governos do PT, incluindo uma passagem anterior pelo Ministério da Justiça.

Wellington César Lima e Silva assumiu brevemente o Ministério da Justiça em 2016, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, sua permanência no cargo foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), já que ele era procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e não havia se desligado da função. A legislação exige exoneração para que membros do MP ocupem cargos no Executivo. Onze dias após a posse, ele pediu demissão e foi substituído por Eugênio Aragão, então vice-procurador-geral eleitoral.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, exerceu o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, função estratégica do Palácio do Planalto com acesso direto ao presidente. Deixou a pasta em julho de 2025, ao ser indicado por Lula para comandar o setor jurídico da Petrobras.

*Em atualização.

Acompanhe tudo sobre:Governo Lula

Mais de Brasil

Brasil defende soberania do Irã e pede diálogo pacífico diante dos protestos no país

Santos proíbe que tutores deixem pets sozinhos; entenda a norma

Rio de Janeiro registra 9 das 10 maiores temperaturas do país

Nova CNH: Detran-SP reduz preço dos exames psicológico e médico

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa cai 0,72% com 56 ações em baixa; Vale e Petrobras são exceções

Mundo

Inflação na Argentina acelera em dezembro, mas índice anual é o menor desde 2017

Pop

BBB 26: fala de Paulo Augusto gera acusações de racismo

Carreira

Por que o co-CEO da Netflix lê ficção para liderar — e o que isso ensina sobre decisões difíceis