Lula nomeia Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu o nome de Wellington César Lima e Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo o comunicado do Planalto, o convite aconteceu durante encontro no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira, 13 de janeiro, com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Wellington César Lima e Silva para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição ao ex-ministro Ricardo Lewandowski", diz a nota.

Conheça a trajetória do novo ministro

Lima e Silva é mestre em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e concluiu os créditos do doutorado na mesma área pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Atuou como professor de Direito Penal em cursos de graduação e pós-graduação.

Ele é atualmente advogado-geral da Petrobras, posição para a qual foi indicado pelo próprio presidente. Ao longo de sua trajetória, ocupou diferentes funções em governos do PT, incluindo uma passagem anterior pelo Ministério da Justiça.

Wellington César Lima e Silva assumiu brevemente o Ministério da Justiça em 2016, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, sua permanência no cargo foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), já que ele era procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e não havia se desligado da função. A legislação exige exoneração para que membros do MP ocupem cargos no Executivo. Onze dias após a posse, ele pediu demissão e foi substituído por Eugênio Aragão, então vice-procurador-geral eleitoral.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, exerceu o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, função estratégica do Palácio do Planalto com acesso direto ao presidente. Deixou a pasta em julho de 2025, ao ser indicado por Lula para comandar o setor jurídico da Petrobras.

*Em atualização.