Temporal em SP deixa 56 mil imóveis sem luz; Prefeitura emite alerta para zona leste

A cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram pelo menos 56 mil imóveis sem luz até as 20h37 desta terça-feira por conta das fortes chuvas, segundo o Mapa de Energia da Enel.

A capital foi a mais afetada, com 52.442 sem luz. Em seguida, aparece a cidade de Santo André, com 1.408, e Barueri com 430 imóveis afetados.

Por volta das 18h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo emitiu estado de atenção para alagamentos, especialmente na Zona Leste.

"A entrada da brisa marítima associada ao forte calor de hoje na capital paulista causa pancadas de chuva com até moderada intensidade neste início de noite. Imagens de radar e satélite meteorológico registram núcleos de chuva atuando no extremo da Zonas Leste da cidade", diz o comunicado.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou 7 chamadas para quedas de árvores na capital paulista até as 19h. Até o momento, não há relatos de desabamentos ou enchentes.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o estado de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de tempestades até quarta-feira, 14 de janeiro. A partir da tarde, o aviso deve mudar para categoria de perigo, a segunda de três níveis.

Medidas para enfrentar alagamentos

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão para a semana

A cidade de São Paulo deve enfrentar uma sequência de dias com instabilidade climática, marcada por pancadas de chuva e variação de temperatura. A condição é causada por áreas de instabilidade provenientes do interior do estado, potencializadas pelo calor e pela umidade típicos do verão.

Na quarta-feira, 14, a madrugada será de céu nublado e temperatura mínima em torno de 20°C. Pela manhã, há possibilidade de chuva isolada e passageira. A partir da tarde, as precipitações se intensificam e devem se estender até a noite. A máxima prevista é de 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 60%.

Na quinta-feira, 15, o cenário climático apresenta pouca variação. O dia começa novamente com céu encoberto e mínima de 19°C. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, mas novas pancadas de chuva são esperadas. A temperatura máxima atinge os 27°C, com umidade mínima próxima dos 65%.

*Em atualização.