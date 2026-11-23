Jensen Huang construiu um império ao longo de três décadas. Quando tudo pareceu desmoronar, em uma crise que tomou o lugar das apresentações de chips e das promessas sobre inteligência artificial, a história ganhou outra reviravolta. Doze dias depois de deixar a cadeira de CEO, o fundador voltou ao comando da Nvidia por decisão unânime do conselho, anunciada nesta segunda-feira, 23.

A contagem começa em 11 de novembro, data em que o conselho aceitou sua renúncia, registrada em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O anúncio público saiu no dia seguinte. Huang havia deixado a presidência executiva e seu assento no conselho, enquanto a diretora financeira, Colette Kress, assumia o comando interinamente.

Entre uma decisão e outra, a Nvidia apresentou receita recorde, iniciou a busca por um sucessor e tentou convencer investidores de que conseguiria seguir sem o homem que a comandava desde 1993. Fora da empresa, acionistas, executivos de tecnologia e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passaram a defender o retorno.

A mudança de posição foi rápida até para os padrões da crise. Na terça-feira, 17, o presidente do conselho, Harvey Jones, havia afirmado publicamente que a Nvidia não pretendia reconduzir Huang. Seis dias depois, os conselheiros aprovaram sua volta.

O que levou Jensen Huang a sair da Nvidia?

A ruptura foi precedida pela revelação de relacionamentos extraconjugais que trouxeram questões distintas para a companhia. Um envolvia uma executiva ligada a uma cliente da Nvidia e suspeitas de conexão com a inteligência chinesa. Outro dizia respeito à relação do CEO com uma subordinada direta.

No domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários, sem identificar a mulher. O The New York Times havia identificado a empresária como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura computacional de Singapura que comprava chips da Nvidia.

Segundo o jornal, autoridades americanas suspeitavam de vínculos de Alice com a inteligência chinesa. O governo chinês negou as acusações. A suspeita não equivale a uma conclusão pública de espionagem, e a investigação sobre os contatos e sobre eventuais informações compartilhadas continuava em andamento.

Na quarta-feira, 11, o Times revelou outro relacionamento, desta vez com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia, que se reportava diretamente a Huang. Cinco pessoas que trabalharam na companhia relataram a relação ao jornal. A posição hierárquica de Powell colocou o episódio também no campo dos conflitos de interesse internos.

O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar relações pessoais que possam criar esses conflitos. Na mesma noite, o The Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para decidir o futuro do fundador.

Depois do anúncio da renúncia, em 12 de novembro, a Reuters publicou o relato de um relacionamento com outra funcionária, além de Powell, com base em duas pessoas a par do caso. A agência preservou sua identidade. Esse relato veio a público quando Huang já havia deixado o cargo.

A Nvidia tentou organizar uma vida sem o fundador

A sucessão começou com uma executiva que conhecia as contas da empresa havia mais de uma década. Responsável pelas finanças desde 2013, Kress acumulou as funções de CFO e CEO interina. Jones assumiu a presidência do conselho, e a companhia abriu uma busca por candidatos internos e externos para o comando definitivo.

O teste mais visível veio em 17 de novembro. No primeiro balanço divulgado após a saída, a Nvidia apresentou receita trimestral de US$ 115,8 bilhões, alta de 103% em um ano, e lucro líquido de US$ 65,3 bilhões. A receita superou os cerca de US$ 109 bilhões esperados pelo consenso da LSEG.

Os números mostravam a continuidade da demanda, mas pertenciam a um trimestre encerrado em 25 de outubro, antes da crise de comando. Eram resultados de uma operação ainda conduzida sob Huang, apresentados por quem recebera a tarefa de mantê-la funcionando durante a transição.

A divisão de data centers respondeu por US$ 107,6 bilhões da receita, com participação da nova geração Vera Rubin. Para o trimestre seguinte, a empresa projetou vendas de US$ 130 bilhões, com margem de 3% para cima ou para baixo.

Na teleconferência, Kress procurou transmitir continuidade. A executiva afirmou que fornecedores e parceiros apoiavam a companhia e prometeu disciplina nos compromissos de capital. A Nvidia precisava sustentar tanto as entregas de chips quanto a confiança nos acordos que ajudam a financiar a expansão da infraestrutura de IA.

Foi nessa mesma apresentação que Jones descartou a volta do fundador. A empresa havia contratado a consultoria Heidrick & Struggles para procurar um novo CEO. Naquele momento, o processo anunciado ao mercado era o de uma substituição permanente.

A campanha pelo retorno chegou a Washington

A disposição do conselho para seguir adiante encontrou resistência entre apoiadores de Huang. A campanha Stand With Jensen reuniu assinaturas de investidores, profissionais de tecnologia e pessoas que se identificavam como funcionários da Nvidia. As afiliações declaradas pelos participantes não tinham verificação independente.

Elon Musk apoiou o movimento. Investidores como Brad Gerstner, da Altimeter, e Gavin Baker, da Atreides, defenderam que os conselheiros não apressassem uma substituição definitiva antes de conhecer todos os fatos.

O argumento favorável ao retorno se concentrava nas relações construídas por Huang com clientes, fornecedores e parceiros. A campanha tratava sua ausência como um risco para a empresa. Especialistas em governança e outros investidores, por sua vez, alertavam para a exposição de reconduzi-lo antes da conclusão das apurações.

Em 17 de novembro, o próprio Huang se colocou à disposição para reassumir caso o conselho considerasse essa a melhor decisão para a companhia. Trump também passou a defender publicamente uma segunda chance. No domingo, 22, voltou a pedir que a Nvidia o recontratasse.

O balanço recorde não encerrou a pressão sobre as ações

Enquanto a disputa pelo comando avançava, as ações continuaram sob pressão. Na sexta-feira, 20, os papéis recuaram cerca de 14%, para aproximadamente US$ 125,53. A queda ocorreu após a Reuters informar, com base em pessoas a par do assunto, que a SEC examinava questões contábeis da companhia.

Essa apuração acrescentou outra frente de incerteza. Sua existência não demonstra irregularidade nem permite concluir que estivesse ligada aos relacionamentos do fundador.

A correção também antecedia sua saída. Em reportagem de 17 de novembro, a Reuters já apontava preocupações com o ritmo de expansão dos data centers e com o financiamento dessa infraestrutura. Por isso, a perda de valor da Nvidia no período não pode ser atribuída integralmente ao escândalo pessoal ou à troca de CEO.

O anúncio da volta provocou uma reação na direção oposta. No pré-mercado de segunda, as ações da empresa chegaram a subir mais de 30% depois do anúncio.

Huang volta, mas a investigação continua

No comunicado de recondução, o conselho afirmou ter realizado reuniões com Huang e recebido informações de altos níveis do governo americano. Com base nessas conversas, declarou estar confiante de que seu retorno não representa risco à segurança nacional.

A decisão, entretanto, mantém aberta a investigação independente sobre a possível operação de inteligência estrangeira. Huang reassume a presidência executiva e o assento no conselho; Jones continua como presidente do conselho, e Kress permanece à frente das finanças.

A Nvidia também anunciou a busca por um diretor de compliance, que responderá ao comitê de nomeação e governança. A função se soma ao comitê de segurança nacional e controles de exportação criado durante a crise.

“Assumo essa responsabilidade com a maior humildade e um compromisso renovado”, afirmou Huang, no comunicado, em tradução livre. O fundador recuperou o cargo antes da conclusão da apuração que acompanhou sua saída.