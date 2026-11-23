Jensen Huang: fundador foi reconduzido ao cargo de CEO da Nvidia 12 dias após renunciar (Jens Kalaene/picture alliance/Getty Images/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h46.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 11h51.
O conselho da Nvidia aceitou a renúncia de Jensen Huang em 11 de novembro e o reconduziu ao comando no dia 23. A diretora financeira Colette Kress chefiou a empresa nesse intervalo. Segundo a Nvidia, a investigação independente sobre uma possível operação de inteligência estrangeira continua.
Jensen Huang construiu um império ao longo de três décadas. Quando tudo pareceu desmoronar, em uma crise que tomou o lugar das apresentações de chips e das promessas sobre inteligência artificial, a história ganhou outra reviravolta. Doze dias depois de deixar a cadeira de CEO, o fundador voltou ao comando da Nvidia por decisão unânime do conselho, anunciada nesta segunda-feira, 23.
A contagem começa em 11 de novembro, data em que o conselho aceitou sua renúncia, registrada em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O anúncio público saiu no dia seguinte. Huang havia deixado a presidência executiva e seu assento no conselho, enquanto a diretora financeira, Colette Kress, assumia o comando interinamente.
Entre uma decisão e outra, a Nvidia apresentou receita recorde, iniciou a busca por um sucessor e tentou convencer investidores de que conseguiria seguir sem o homem que a comandava desde 1993. Fora da empresa, acionistas, executivos de tecnologia e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passaram a defender o retorno.
A mudança de posição foi rápida até para os padrões da crise. Na terça-feira, 17, o presidente do conselho, Harvey Jones, havia afirmado publicamente que a Nvidia não pretendia reconduzir Huang. Seis dias depois, os conselheiros aprovaram sua volta.
A ruptura foi precedida pela revelação de relacionamentos extraconjugais que trouxeram questões distintas para a companhia. Um envolvia uma executiva ligada a uma cliente da Nvidia e suspeitas de conexão com a inteligência chinesa. Outro dizia respeito à relação do CEO com uma subordinada direta.
No domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários, sem identificar a mulher. O The New York Times havia identificado a empresária como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura computacional de Singapura que comprava chips da Nvidia.
Segundo o jornal, autoridades americanas suspeitavam de vínculos de Alice com a inteligência chinesa. O governo chinês negou as acusações. A suspeita não equivale a uma conclusão pública de espionagem, e a investigação sobre os contatos e sobre eventuais informações compartilhadas continuava em andamento.
Na quarta-feira, 11, o Times revelou outro relacionamento, desta vez com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia, que se reportava diretamente a Huang. Cinco pessoas que trabalharam na companhia relataram a relação ao jornal. A posição hierárquica de Powell colocou o episódio também no campo dos conflitos de interesse internos.
O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar relações pessoais que possam criar esses conflitos. Na mesma noite, o The Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para decidir o futuro do fundador.
Depois do anúncio da renúncia, em 12 de novembro, a Reuters publicou o relato de um relacionamento com outra funcionária, além de Powell, com base em duas pessoas a par do caso. A agência preservou sua identidade. Esse relato veio a público quando Huang já havia deixado o cargo.
A sucessão começou com uma executiva que conhecia as contas da empresa havia mais de uma década. Responsável pelas finanças desde 2013, Kress acumulou as funções de CFO e CEO interina. Jones assumiu a presidência do conselho, e a companhia abriu uma busca por candidatos internos e externos para o comando definitivo.
O teste mais visível veio em 17 de novembro. No primeiro balanço divulgado após a saída, a Nvidia apresentou receita trimestral de US$ 115,8 bilhões, alta de 103% em um ano, e lucro líquido de US$ 65,3 bilhões. A receita superou os cerca de US$ 109 bilhões esperados pelo consenso da LSEG.
Os números mostravam a continuidade da demanda, mas pertenciam a um trimestre encerrado em 25 de outubro, antes da crise de comando. Eram resultados de uma operação ainda conduzida sob Huang, apresentados por quem recebera a tarefa de mantê-la funcionando durante a transição.
A divisão de data centers respondeu por US$ 107,6 bilhões da receita, com participação da nova geração Vera Rubin. Para o trimestre seguinte, a empresa projetou vendas de US$ 130 bilhões, com margem de 3% para cima ou para baixo.
Na teleconferência, Kress procurou transmitir continuidade. A executiva afirmou que fornecedores e parceiros apoiavam a companhia e prometeu disciplina nos compromissos de capital. A Nvidia precisava sustentar tanto as entregas de chips quanto a confiança nos acordos que ajudam a financiar a expansão da infraestrutura de IA.
Foi nessa mesma apresentação que Jones descartou a volta do fundador. A empresa havia contratado a consultoria Heidrick & Struggles para procurar um novo CEO. Naquele momento, o processo anunciado ao mercado era o de uma substituição permanente.
A disposição do conselho para seguir adiante encontrou resistência entre apoiadores de Huang. A campanha Stand With Jensen reuniu assinaturas de investidores, profissionais de tecnologia e pessoas que se identificavam como funcionários da Nvidia. As afiliações declaradas pelos participantes não tinham verificação independente.
Elon Musk apoiou o movimento. Investidores como Brad Gerstner, da Altimeter, e Gavin Baker, da Atreides, defenderam que os conselheiros não apressassem uma substituição definitiva antes de conhecer todos os fatos.
O argumento favorável ao retorno se concentrava nas relações construídas por Huang com clientes, fornecedores e parceiros. A campanha tratava sua ausência como um risco para a empresa. Especialistas em governança e outros investidores, por sua vez, alertavam para a exposição de reconduzi-lo antes da conclusão das apurações.
Em 17 de novembro, o próprio Huang se colocou à disposição para reassumir caso o conselho considerasse essa a melhor decisão para a companhia. Trump também passou a defender publicamente uma segunda chance. No domingo, 22, voltou a pedir que a Nvidia o recontratasse.
Enquanto a disputa pelo comando avançava, as ações continuaram sob pressão. Na sexta-feira, 20, os papéis recuaram cerca de 14%, para aproximadamente US$ 125,53. A queda ocorreu após a Reuters informar, com base em pessoas a par do assunto, que a SEC examinava questões contábeis da companhia.
Essa apuração acrescentou outra frente de incerteza. Sua existência não demonstra irregularidade nem permite concluir que estivesse ligada aos relacionamentos do fundador.
A correção também antecedia sua saída. Em reportagem de 17 de novembro, a Reuters já apontava preocupações com o ritmo de expansão dos data centers e com o financiamento dessa infraestrutura. Por isso, a perda de valor da Nvidia no período não pode ser atribuída integralmente ao escândalo pessoal ou à troca de CEO.
O anúncio da volta provocou uma reação na direção oposta. No pré-mercado de segunda, as ações da empresa chegaram a subir mais de 30% depois do anúncio.
No comunicado de recondução, o conselho afirmou ter realizado reuniões com Huang e recebido informações de altos níveis do governo americano. Com base nessas conversas, declarou estar confiante de que seu retorno não representa risco à segurança nacional.
A decisão, entretanto, mantém aberta a investigação independente sobre a possível operação de inteligência estrangeira. Huang reassume a presidência executiva e o assento no conselho; Jones continua como presidente do conselho, e Kress permanece à frente das finanças.
A Nvidia também anunciou a busca por um diretor de compliance, que responderá ao comitê de nomeação e governança. A função se soma ao comitê de segurança nacional e controles de exportação criado durante a crise.
“Assumo essa responsabilidade com a maior humildade e um compromisso renovado”, afirmou Huang, no comunicado, em tradução livre. O fundador recuperou o cargo antes da conclusão da apuração que acompanhou sua saída.
Sim. A Nvidia anunciou sua recondução como presidente, CEO e membro do conselho nesta segunda-feira, 23 de novembro, por decisão unânime dos conselheiros.
O documento enviado à SEC registra que o conselho aceitou a renúncia em 11 de novembro, embora o anúncio público tenha ocorrido no dia 12. O retorno foi anunciado em 23 de novembro.
Colette Kress assumiu como CEO interina e manteve suas atribuições de diretora financeira. Ela apresentou o balanço divulgado em 17 de novembro.
Não. A Nvidia informou que a investigação independente continuará até sua conclusão.
Glossário
Jensen Huang
Fundador da Nvidia. Voltou à presidência executiva e ao conselho da companhia 12 dias depois de renunciar.
SEC
Sigla da agência que fiscaliza o mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos. A Nvidia comunicou a renúncia de Huang em documento enviado ao órgão.
Colette Kress
Diretora financeira da Nvidia que assumiu interinamente a presidência executiva da companhia durante o afastamento de Huang.
Harvey Jones
Conselheiro da Nvidia que assumiu a presidência do conselho após a renúncia de Huang e permaneceu na função depois da volta do fundador.
Pré-mercado
Período em que investidores podem negociar ações antes da abertura do pregão regular.