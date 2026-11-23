As ações da Nvidia (NVDA) dispararam mais de 33,84% no pré-mercado desta segunda-feira, 23, e abriram em alta de 33,03%, por cerca de US$ 167 cada papel da companhia. Perto das 11h40, a ação mantinha o avanço com alta de 28,87%. A valorização ocorre após o conselho de administração da fabricante de chips reconduzir o fundador Jensen Huang aos cargos de presidente e diretor-presidente (CEO), menos de duas semanas depois de sua saída do comando da companhia.

Com a disparada dos papéis, a Nvidia adicionava aproximadamente US$ 941 bilhões ao seu valor de mercado, segundo estimativa calculada com base na variação da cotação e na quantidade de ações em circulação informada pela empresa. O valor de mercado da companhia passava de cerca de US$ 3,03 trilhões, no fechamento de sexta-feira, para aproximadamente US$ 3,97 trilhões na pré-abertura desta segunda.

A conta considera a diferença entre o fechamento de sexta-feira, quando cada ação valia US$ 125,53, e a cotação de US$ 164,57 na pré-abertura desta segunda. O aumento de US$ 39,04 por papel foi multiplicado por aproximadamente 24,1 bilhões de ações, quantidade registrada pela Nvidia em documento regulatório de agosto de 2026. Trata-se de uma estimativa, já que o número de ações pode variar ao longo do tempo.

A reação também ocorre em um momento de forte recuperação dos contratos futuros das bolsas americanas. As bolsas de Nova York abriram em forte alta nesta segunda-feira, 23. O Dow Jones avançava 2,80%, aos 49.496,74 pontos, enquanto o S&P 500 subia 4,78%, aos 7.240,72 pontos. O Nasdaq Composite disparava 6,76%, aos 24.147,51 pontos.

Retorno de Jensen Huang

Segundo a Nvidia, o conselho de administração decidiu por unanimidade reconduzir Huang, com efeito imediato, aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho. A decisão veio após uma série de conversas e reuniões com o executivo. Em comunicado, a companhia afirmou que o conselho ficou satisfeito com a franqueza do fundador e com sua capacidade de liderar a empresa.

O conselho também informou ter ouvido os escalões mais altos do governo dos Estados Unidos antes da decisão e concluído que o retorno de Huang não representa risco à segurança nacional.

"Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia", afirmou Harvey C. Jones, presidente do conselho, que permanece no cargo. Huang, por sua vez, disse estar honrado em voltar e comandar "uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo".

Colette Kress, diretora financeira que assumiu o comando de forma interina após a saída do fundador, continua como CFO. A investigação interna sobre Huang, conduzida por um comitê formado exclusivamente por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, seguirá até a conclusão. Segundo a Nvidia, o executivo apoia a apuração e vai colaborar com os trabalhos.

A companhia também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação para supervisionar riscos comerciais e de segurança. Além disso, está em busca de um diretor de compliance, cargo novo que responderá ao comitê de governança do conselho. A empresa afirmou que continuará cooperando com as investigações e consultas em andamento do governo americano.

Por que Huang deixou o comando?

Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira, 12, dias depois de a empresa anunciar uma investigação interna sobre ele. O anúncio ocorreu após reportagens de que o executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo a imprensa americana, Huang teria mantido um relacionamento com uma mulher que agências de inteligência dos Estados Unidos suspeitam ser espiã a serviço da China. Em uma mensagem interna aos funcionários, o executivo admitiu ter sido infiel à esposa.

Na véspera da renúncia, o The New York Times publicou que cinco funcionários da Nvidia relataram um relacionamento de Huang com uma executiva subordinada a ele.

No dia em que deixou o cargo, as ações da empresa caíram 4%, segundo o Washington Post. Nos oito pregões anteriores, a Nvidia já havia perdido mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Após sua saída, executivos e investidores do Vale do Silício defenderam publicamente o fundador. Uma carta aberta que pedia ao conselho sua recondução reuniu mais de 178 mil assinaturas em quatro dias. Parlamentares republicanos também chegaram a ameaçar convocá-lo para depor no Congresso.

Em 17 de novembro, Huang afirmou que seria "uma honra" voltar ao comando caso recebesse um convite do conselho. Dias depois, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não descartou a possibilidade de retorno do executivo.

Wall Street vinha de semana de perdas

A disparada da Nvidia ocorre após uma semana de fortes perdas para as bolsas americanas. Na sexta-feira, 20, o S&P 500 e o Dow Jones encerraram o pregão mais de 10% abaixo de suas máximas históricas, entrando em território de correção técnica.

O Nasdaq Composite, por sua vez, zerou os ganhos acumulados em 2026. Já o Nasdaq-100, mais concentrado nas grandes empresas de tecnologia, chegou a registrar queda superior a 20% em relação ao pico durante o pregão, patamar que caracteriza um mercado em baixa (bear market).

Na semana, o Nasdaq recuou 10%, seu pior desempenho desde março de 2020, quando os mercados foram atingidos pela pandemia de Covid-19, segundo a CNBC.

Em entrevista à emissora, Jeremy Siegel, professor da Wharton School e autor do livro Stocks for the Long Run, afirmou que os investidores ignoraram sinais de alerta durante meses, enquanto outros aspectos do cenário econômico pareciam favoráveis, até que o acúmulo desses fatores provocou a ruptura.