A brucelose humana, infecção causada por bactérias que podem ser transmitidas de animais para pessoas, passou a integrar a lista nacional de doenças de notificação compulsória no Brasil. A mudança foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 17.

Com a medida, os casos deverão ser comunicados semanalmente às autoridades de vigilância em saúde. A decisão busca ampliar o acompanhamento de uma doença considerada pouco conhecida e frequentemente subnotificada.

Segundo o Ministério da Saúde, a brucelose está entre as zoonoses mais comuns do mundo, mas seu diagnóstico pode ser dificultado por sintomas semelhantes aos de outras infecções.

O que é a brucelose humana?

A brucelose é uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Trata-se de uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos.

A infecção está associada principalmente ao contato com animais contaminados e ao consumo de produtos de origem animal que contenham a bactéria. Entre os animais que podem transmitir a doença estão bovinos, búfalos, ovelhas, cabras, porcos, cavalos e cães.

A brucelose também apresenta riscos ocupacionais, sobretudo para trabalhadores rurais, veterinários, profissionais de frigoríficos e pessoas que atuam na produção de carnes e laticínios.

Como a brucelose é transmitida?

Uma das principais formas de transmissão ocorre pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente leite não pasteurizado e seus derivados, como queijos, manteiga e sorvetes. O consumo de carne crua ou malpassada também pode representar risco.

Outra possibilidade é o contato direto ou indireto com animais infectados e materiais contaminados. A transmissão ainda pode ocorrer pela inalação de partículas que contenham a bactéria ou por acidentes durante a vacinação de animais.

Outras formas, como transmissão sexual, congênita, por transfusão de sangue ou transplante de órgãos, são consideradas raras.

Quais são os sintomas da brucelose?

Os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, o que dificulta a identificação da infecção. Entre as manifestações mais comuns estão febre, suor intenso, principalmente à noite, calafrios, fraqueza, cansaço e perda de peso.

A doença também pode provocar dores de cabeça, musculares, articulares, abdominais e nas costas.

Segundo o Ministério da Saúde, o período de incubação geralmente varia de cinco a 60 dias, mas pode ser mais prolongado. Algumas pessoas também podem apresentar infecção sem sintomas.

O diagnóstico depende de avaliação médica e exames laboratoriais, que podem incluir cultura da bactéria, testes sorológicos e PCR.

Por que a notificação passou a ser obrigatória?

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória de casos de determinadas doenças às autoridades sanitárias. No caso da brucelose humana, a nova regra estabelece que os registros sejam encaminhados semanalmente pelos serviços de saúde.

A medida permite acompanhar a distribuição dos casos, identificar possíveis focos de transmissão e orientar ações de vigilância e prevenção.

A necessidade de monitoramento está relacionada às dificuldades de diagnóstico e à subnotificação da doença no Brasil. A inclusão na lista nacional não significa, por si só, que exista uma epidemia ou aumento recente de casos.

Brucelose tem tratamento e prevenção?

A brucelose é tratada com antibióticos, prescritos após avaliação médica e confirmação do diagnóstico. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente o tratamento aos estados e municípios.

Para prevenir a infecção, o Ministério da Saúde recomenda consumir leite fervido ou pasteurizado, evitar derivados lácteos produzidos com leite sem tratamento térmico adequado e ingerir carnes bem cozidas. Também é importante evitar contato com animais doentes ou potencialmente contaminados.

Profissionais que trabalham com animais devem utilizar equipamentos de proteção individual e seguir as normas de biossegurança.

Não existe vacina eficaz disponível para prevenir a brucelose humana. Por isso, a prevenção depende principalmente dos cuidados com alimentos e da redução da exposição à bactéria.