Brucelose: doença pode ser transmitida pelo contato com animais infectados e alimentos contaminados ( Lucas Ninno/Getty Images)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h51.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 11h54.
A brucelose humana, doença bacteriana transmitida de animais para pessoas, passou a ser doença de notificação compulsória no Brasil. A medida busca melhorar o acompanhamento e o diagnóstico de uma doença frequentemente subnotificada, com sintomas que podem se assemelhar aos de outras infecções. A notificação semanal de casos permite um monitoramento mais eficaz e ações de prevenção.
A brucelose humana, infecção causada por bactérias que podem ser transmitidas de animais para pessoas, passou a integrar a lista nacional de doenças de notificação compulsória no Brasil. A mudança foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 17.
Com a medida, os casos deverão ser comunicados semanalmente às autoridades de vigilância em saúde. A decisão busca ampliar o acompanhamento de uma doença considerada pouco conhecida e frequentemente subnotificada.
Segundo o Ministério da Saúde, a brucelose está entre as zoonoses mais comuns do mundo, mas seu diagnóstico pode ser dificultado por sintomas semelhantes aos de outras infecções.
A brucelose é uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Trata-se de uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos.
A infecção está associada principalmente ao contato com animais contaminados e ao consumo de produtos de origem animal que contenham a bactéria. Entre os animais que podem transmitir a doença estão bovinos, búfalos, ovelhas, cabras, porcos, cavalos e cães.
A brucelose também apresenta riscos ocupacionais, sobretudo para trabalhadores rurais, veterinários, profissionais de frigoríficos e pessoas que atuam na produção de carnes e laticínios.
Uma das principais formas de transmissão ocorre pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente leite não pasteurizado e seus derivados, como queijos, manteiga e sorvetes. O consumo de carne crua ou malpassada também pode representar risco.
Outra possibilidade é o contato direto ou indireto com animais infectados e materiais contaminados. A transmissão ainda pode ocorrer pela inalação de partículas que contenham a bactéria ou por acidentes durante a vacinação de animais.
Outras formas, como transmissão sexual, congênita, por transfusão de sangue ou transplante de órgãos, são consideradas raras.
Os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, o que dificulta a identificação da infecção. Entre as manifestações mais comuns estão febre, suor intenso, principalmente à noite, calafrios, fraqueza, cansaço e perda de peso.
A doença também pode provocar dores de cabeça, musculares, articulares, abdominais e nas costas.
Segundo o Ministério da Saúde, o período de incubação geralmente varia de cinco a 60 dias, mas pode ser mais prolongado. Algumas pessoas também podem apresentar infecção sem sintomas.
O diagnóstico depende de avaliação médica e exames laboratoriais, que podem incluir cultura da bactéria, testes sorológicos e PCR.
A notificação compulsória é a comunicação obrigatória de casos de determinadas doenças às autoridades sanitárias. No caso da brucelose humana, a nova regra estabelece que os registros sejam encaminhados semanalmente pelos serviços de saúde.
A medida permite acompanhar a distribuição dos casos, identificar possíveis focos de transmissão e orientar ações de vigilância e prevenção.
A necessidade de monitoramento está relacionada às dificuldades de diagnóstico e à subnotificação da doença no Brasil. A inclusão na lista nacional não significa, por si só, que exista uma epidemia ou aumento recente de casos.
A brucelose é tratada com antibióticos, prescritos após avaliação médica e confirmação do diagnóstico. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente o tratamento aos estados e municípios.
Para prevenir a infecção, o Ministério da Saúde recomenda consumir leite fervido ou pasteurizado, evitar derivados lácteos produzidos com leite sem tratamento térmico adequado e ingerir carnes bem cozidas. Também é importante evitar contato com animais doentes ou potencialmente contaminados.
Profissionais que trabalham com animais devem utilizar equipamentos de proteção individual e seguir as normas de biossegurança.
Não existe vacina eficaz disponível para prevenir a brucelose humana. Por isso, a prevenção depende principalmente dos cuidados com alimentos e da redução da exposição à bactéria.