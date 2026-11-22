A China colocou seu serviço de inteligência no centro da estratégia para reduzir a dependência tecnológica do Ocidente e superar as restrições impostas pelos Estados Unidos ao acesso a semicondutores avançados. Há pelo menos dois anos, o Ministério da Segurança do Estado conduz uma operação secreta para ajudar empresas chinesas a obter chips de inteligência artificial (IA) e reunir informações sobre a indústria, segundo reportagem de Chris Buckley e Julian E. Barnes, publicada pelo The New York Times.

A iniciativa inclui apoio à aquisição e ao contrabando de semicondutores para dentro do território chinês, além do monitoramento do setor e de suas cadeias de suprimentos. A operação foi estruturada sob a supervisão direta de Chen Yixin, chefe do serviço de espionagem chinês, de acordo com a reportagem.

O movimento ocorre em meio à disputa tecnológica entre Pequim e Washington. Desde o fim de 2022, os Estados Unidos restringem a exportação direta para a China de chips avançados da Nvidia, sob o argumento de que esses componentes poderiam ser utilizados para quebrar sistemas de criptografia americanos e desenvolver armamentos.

Para o presidente chinês, Xi Jinping, superar essas limitações é fundamental para garantir o avanço econômico e tecnológico do país. Em janeiro, durante uma reunião do Politburo, órgão que reúne as principais lideranças do Partido Comunista, Xi defendeu a adoção de medidas mais agressivas para reduzir a dependência externa.

“A China precisa ‘adotar medidas extraordinárias para intensificar os esforços em busca de tecnologias essenciais em setores prioritários’”, afirmou Xi, segundo a transcrição oficial do discurso. Na mesma ocasião, pediu para “resolver, o mais rapidamente possível, os problemas de ‘estrangulamento’ que impedem o desenvolvimento das indústrias do futuro”.

Espionagem entra na disputa por semicondutores

A operação foi organizada por Chen Yixin, ministro da Segurança do Estado, que criou uma equipe de trabalho responsável por coordenar os esforços e prestar contas diretamente a ele, segundo autoridades estrangeiras ouvidas pelo The New York Times. Chen é aliado de longa data de Xi: os dois trabalharam juntos quando ocupavam cargos na província de Zhejiang, região que se tornou um dos polos do desenvolvimento tecnológico chinês.

O grupo atua na chamada estratégia de “contrabloqueio” da China, que busca contornar as restrições comerciais e tecnológicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Além de facilitar a entrada de chips avançados no país, a equipe tem a missão de reunir informações sobre fabricantes de semicondutores e fornecedores envolvidos na cadeia produtiva, diz a reportagem.

A nova atribuição foi apresentada publicamente por Chen em abril, em um artigo publicado em uma revista do Partido Comunista. Na ocasião, ele defendeu ampliar os esforços contra as barreiras tecnológicas e acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial no país.

“Aprofundar a luta contra os bloqueios e promover de forma abrangente a inovação em inteligência artificial, o desenvolvimento da indústria e suas aplicações”, escreveu Chen.

O ministro também destacou a necessidade de superar as limitações em tecnologias consideradas estratégicas, especialmente aquelas que não podem ser adquiridas por meio de negociações comerciais.

“Concentrar esforços na superação dos ‘estrangulamentos’ em tecnologias essenciais”, acrescentou. O objetivo, segundo ele, é resolver o problema das tecnologias que “não podem ser obtidas pedindo, comprando ou implorando”.

Na avaliação de Alex Joske, diretor-executivo da área de segurança da consultoria Garnaut Global e especialista no aparato de segurança chinês, a mensagem de Chen demonstra que a disputa por inteligência artificial com os Estados Unidos passou a ocupar uma posição central na atuação do serviço de espionagem.

“Chen está sinalizando à liderança do Partido e aos próprios subordinados que sua agência está elevando a competição em inteligência artificial com os Estados Unidos à condição de prioridade máxima e de longo prazo”, afirmou Joske. “Ele está dizendo a seus agentes que encontrem mais maneiras de conduzir essa disputa.”

Xi coordena estratégia nacional para alcançar autossuficiência tecnológica

A atuação do serviço de inteligência faz parte de uma mobilização mais ampla do governo chinês para diminuir a distância em relação aos Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologias consideradas essenciais. Um dos principais objetivos é ampliar a capacidade computacional do país, infraestrutura indispensável para treinar e operar modelos avançados de inteligência artificial.

Essa estratégia é coordenada, no alto escalão, pela Comissão Central de Ciência e Tecnologia, órgão reservado do Partido Comunista criado por Xi em 2023. A estrutura foi estabelecida pouco depois de Washington começar a restringir a venda de chips avançados da Nvidia diretamente para empresas chinesas, no fim de 2022, conforme o The New York Times.

A comissão tem posição hierárquica superior à dos ministérios e é comandada por Ding Xuexiang, integrante do Comitê Permanente do Politburo, o grupo de sete autoridades que concentra o poder na China. Ding também é vice-primeiro-ministro e acompanha a formulação das políticas de ciência e tecnologia.

Durante uma visita, em maio, a instalações de energia e computação em Pequim e regiões próximas, Ding ressaltou a importância estratégica da infraestrutura de processamento de dados. Os locais fazem parte de um projeto para construir uma rede nacional de capacidade computacional voltada à inteligência artificial.

“O poder computacional é um importante indicador do poder nacional como um todo”, afirmou, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

A comissão foi criada para integrar o trabalho de cientistas, institutos, laboratórios, ministérios e empresas em torno de objetivos nacionais, entre eles a independência tecnológica. Embora raramente apareça em notícias chinesas e mantenha seus orçamentos e planos sob sigilo, o órgão se tornou uma peça importante dos esforços de Xi para colocar o país na liderança tecnológica mundial, avalia Christopher K. Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência (CIA) especializado em China.

Pequim vê inteligência artificial como questão de segurança nacional

A busca chinesa por tecnologia estrangeira não começou com a atual disputa por inteligência artificial. Há décadas, o serviço de espionagem e outras áreas do governo tentam obter pesquisas e conhecimentos desenvolvidos no exterior, utilizando tanto mecanismos legais quanto atividades clandestinas. Sob Xi, porém, essas iniciativas passaram a receber maior atenção da cúpula do governo e uma coordenação mais estruturada, segundo especialistas ouvidos pelos repórteres.

Ao longo deste ano, Chen reiterou que combater os bloqueios tecnológicos está entre as principais responsabilidades do Ministério da Segurança do Estado. Em um artigo publicado no ano passado, o ministro acusou países estrangeiros de tentar impedir o avanço chinês em áreas estratégicas.

“Certos países estão fazendo de tudo para impor um ‘estrangulamento’ à China em áreas de tecnologias essenciais”, escreveu Chen. “A competição tecnológica entre as grandes potências entrou em sua fase mais intensa, mais árdua e mais crítica de confronto direto.”

O avanço da inteligência artificial também ampliou a preocupação de Pequim com os riscos que a tecnologia pode representar para a segurança do país e para a manutenção do poder do Partido Comunista. À medida que empresas americanas e chinesas desenvolveram modelos cada vez mais sofisticados, autoridades passaram a reconhecer o potencial da IA de produzir ameaças dentro e fora das fronteiras chinesas, segundo Gregory C. Allen, fundador e presidente-executivo da Decision Tree Research, empresa especializada em tecnologias avançadas.

Em setembro, Chen mencionou modelos desenvolvidos por empresas americanas, como Claude Mythos e GPT-5.5-Cyber, ao tratar de novas ameaças à segurança cibernética. O ministro usou os exemplos para ilustrar os riscos que a inteligência artificial pode trazer ao controle exercido pelo Partido Comunista.

“A alta liderança chinesa entende que a inteligência artificial é estrategicamente essencial e que a liderança em IA está obviamente relacionada à liderança em semicondutores”, afirmou Allen, que já ocupou um cargo de alto escalão no Centro Conjunto de Inteligência Artificial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Chen assumiu o comando do Ministério da Segurança do Estado no fim de 2022. Pouco mais de um ano depois, a própria pasta divulgou um alerta de que a inteligência artificial poderia provocar mudanças profundas no cenário de segurança nacional.

Em 2024, o ministério também afirmou que seus agentes estavam obtendo resultados contra as tentativas de países ocidentais de limitar a atuação chinesa às etapas menos sofisticadas da cadeia tecnológica.

Empresas podem servir de fachada para coleta de informações

A estratégia de Pequim não depende exclusivamente de agentes de inteligência. Organizações que aparentam atuar em pesquisa acadêmica e empresas privadas também podem ser utilizadas para obter informações sobre tecnologias desenvolvidas no exterior, segundo Alex Joske, consultor ouvido pelo The New York Times.

“M.S.S. se sente muito à vontade para usar empresas como fachada”, afirmou Joske, referindo-se ao Ministério da Segurança do Estado. “Também se sente muito à vontade para recrutar pessoas como fontes de informação sem dizer diretamente a elas que estão trabalhando para o ministério.”

Um exemplo citado na reportagem envolve um instituto de pesquisa chinês supostamente ligado ao serviço de espionagem do país. Em setembro, o MI5, agência de inteligência britânica, afirmou que a instituição havia atraído cientistas do Reino Unido para participar de pesquisas que, sem o conhecimento dos profissionais, “melhoram diretamente a capacidade técnica do Ministério da Segurança do Estado para realizar atividades de espionagem”.

Nesse contexto, empresas como a Megaspeed, fundada pela empresária chinesa Alice Huang, também são vistas como possíveis instrumentos para a coleta de informações e a obtenção de semicondutores.

O envolvimento de Alice Huang na operação conduzida pelo ministério ainda não está totalmente esclarecido. Autoridades americanas afirmam que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Jensen Huang, fundador da Nvidia, e teria repassado informações sobre ele a Pequim. Além disso, o governo dos Estados Unidos investiga a Megaspeed por suspeita de contrabando de chips avançados para a China, segundo a reportagem.

Com sede em Singapura, a empresa comprou bilhões de dólares em semicondutores da Nvidia e passou a oferecer serviços de computação de alto desempenho para companhias chinesas. O modelo de negócios permite que empresas do país utilizem os chips em centros de processamento de dados localizados no exterior, contornando as restrições americanas à comercialização direta dos componentes mais avançados.

O The New York Times também informou, na semana passada, que a Megaspeed poderia estar auxiliando um laboratório ligado às Forças Armadas chinesas por meio da Alibaba, gigante de tecnologia do país. A companhia é cliente e investidora da Megaspeed.

O fornecimento de semicondutores da Nvidia para pesquisas destinadas às Forças Armadas chinesas representaria uma violação da legislação americana. Procurada pela reportagem, uma porta-voz da Alibaba negou qualquer envolvimento da companhia com atividades militares.

“Qualquer sugestão de que a Alibaba presta serviços às Forças Armadas não tem fundamento. O contrato de prestação de serviços da Alibaba Cloud proíbe estritamente o uso de nossos produtos e serviços para qualquer finalidade militar.”

EUA tentam fechar brecha no acesso a chips da Nvidia

A utilização de centros de processamento de dados instalados fora da China para acessar semicondutores americanos passou a ser um dos pontos de atenção do governo dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o governo Trump anunciou que pretende avançar com uma nova regulamentação para impedir que empresas chinesas obtenham chips avançados da Nvidia e de outras companhias americanas por meio dessas estruturas no exterior.

Pela nova regra, centros de dados localizados em outros países precisarão de autorização do governo americano antes de fornecer volumes significativos de capacidade computacional a empresas sediadas em países incluídos em uma lista que contempla China, Rússia e Irã. A medida deve entrar em vigor em aproximadamente 90 dias, de acordo com a reportagem.

A restrição pode aumentar a pressão sobre Pequim para acelerar seus investimentos em tecnologia própria e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Xi trata a autossuficiência tecnológica como uma questão de sobrevivência nacional, recorrendo inclusive a referências históricas do Partido Comunista para mobilizar os esforços do setor.

Durante uma visita, no mês passado, a um centro de processamento de dados para inteligência artificial em construção no norte da China, o presidente comparou o desafio tecnológico atual à Longa Marcha, jornada realizada pelas tropas comunistas na década de 1930 que ajudou a consolidar a liderança de Mao Tsé-Tung na revolução.