Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Nvidia procura CEO da Arm para suceder Jensen Huang, diz jornal

René Haas trabalhou sete anos na fabricante de chips e está entre os nomes avaliados; Colette Kress segue no comando interino.

René Haas, ao centro, durante o Web Summit de 2022: CEO da Arm está entre os nomes avaliados para comandar a Nvidia (Divulgação)

René Haas, ao centro, durante o Web Summit de 2022: CEO da Arm está entre os nomes avaliados para comandar a Nvidia (Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto33s

Segundo o Financial Times, o conselho da Nvidia procurou René Haas, CEO da Arm, na busca por um sucessor definitivo para Jensen Huang. Haas é um dos nomes avaliados, sem garantia de proposta ou aceitação. Ele trabalhou sete anos na Nvidia antes de entrar na Arm em 2013. Colette Kress permanece como CEO interina. A Reuters não verificou a reportagem de forma independente; a Arm não comentou e a Nvidia não respondeu de imediato.

A Nvidia procurou René Haas, CEO da britânica Arm, na busca por um sucessor definitivo para Jensen Huang, informou o Financial Times nesta sexta-feira, 13. O executivo conhece a empresa por dentro: trabalhou ali durante sete anos antes de se juntar à Arm, em 2013.

Haas é um dos vários nomes considerados pelo conselho. Não há garantia de que receberá uma proposta ou de que aceitará o cargo, segundo o jornal. A diretora financeira Colette Kress permanece como CEO interina enquanto a companhia avalia candidatos internos e externos.

Quem é René Haas, o executivo da Arm procurado pela Nvidia

Antes de chegar à Arm, Haas foi vice-presidente e gerente-geral da divisão de produtos de computação da Nvidia. Na companhia britânica, começou como vice-presidente de alianças estratégicas, tornou-se diretor comercial e depois assumiu a presidência da divisão de produtos de propriedade intelectual.

Ele ocupa o cargo de CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Sob seu comando, a empresa abriu capital na Nasdaq, em 2023. A Arm desenvolve arquiteturas e projetos de processadores que são licenciados a outras empresas, responsáveis por criar chips usados em celulares, computadores e outros equipamentos.

A trajetória coloca Haas entre os executivos que combinam conhecimento da Nvidia com experiência no comando de outra empresa central à indústria de semicondutores. Isso, porém, não significa que o conselho já tenha feito uma escolha.

A busca por um sucessor definitivo

Huang renunciou na quinta-feira, 12, após revelações de relacionamentos extraconjugais. Um deles envolve uma executiva suspeita de atuar para a inteligência chinesa, alegação negada pelo governo da China.

O conselho anunciou a busca por candidatos de dentro e de fora da companhia. A transição ocorre após mais de três décadas sob o comando do cofundador, que se tornou o principal rosto da expansão dos chips para inteligência artificial.

Kress acumula interinamente o comando executivo e a diretoria financeira. Até a publicação da reportagem citada pela Reuters, não havia anúncio de um sucessor permanente.

Perguntas frequentes

René Haas já foi escolhido como CEO da Nvidia? ＋

Não. Segundo o Financial Times, ele foi procurado pelo conselho e é um dos candidatos. Não há garantia de proposta ou de aceitação do cargo.

Quem é René Haas? ＋

É o CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Antes de entrar na companhia britânica em 2013, trabalhou sete anos na Nvidia.

Quem comanda a Nvidia agora? ＋

Colette Kress, diretora financeira da companhia, assumiu como CEO interina enquanto o conselho procura um sucessor definitivo para Jensen Huang.

Acompanhe tudo sobre:Nvidia

Mais de Inteligência Artificial

Samsung negocia compra de empresa de refrigeração para data centers

ChatGPT ganha carteira digital para IA fazer compras pelo usuário

‘Free Flow’: EcoRodovias usa IA para ler placas no pedágio sem cancela, mesmo com chuva e neblina

Claude fora do ar? Anthropic resolve falhas desta sexta; conector do Microsoft 365 segue instável

Mais na Exame

Carreira

Você acha que o colega ficou bravo? Ele provavelmente está menos irritado do que você imagina

Negócios

Festival de compras 11/11 revela nova tendência de consumo na China em 2026

BTG Insights

Quem paga a conta da safra recorde? BTG Pactual põe 17 líderes do agro frente a frente para debater

Ciência

Empresa chinesa aposta em IA e laser para combater pernilongos