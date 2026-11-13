Nvidia procura CEO da Arm para suceder Jensen Huang, diz jornal

A Nvidia procurou René Haas, CEO da britânica Arm, na busca por um sucessor definitivo para Jensen Huang, informou o Financial Times nesta sexta-feira, 13. O executivo conhece a empresa por dentro: trabalhou ali durante sete anos antes de se juntar à Arm, em 2013.

Haas é um dos vários nomes considerados pelo conselho. Não há garantia de que receberá uma proposta ou de que aceitará o cargo, segundo o jornal. A diretora financeira Colette Kress permanece como CEO interina enquanto a companhia avalia candidatos internos e externos.

Quem é René Haas, o executivo da Arm procurado pela Nvidia

Antes de chegar à Arm, Haas foi vice-presidente e gerente-geral da divisão de produtos de computação da Nvidia. Na companhia britânica, começou como vice-presidente de alianças estratégicas, tornou-se diretor comercial e depois assumiu a presidência da divisão de produtos de propriedade intelectual.

Ele ocupa o cargo de CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Sob seu comando, a empresa abriu capital na Nasdaq, em 2023. A Arm desenvolve arquiteturas e projetos de processadores que são licenciados a outras empresas, responsáveis por criar chips usados em celulares, computadores e outros equipamentos.

A trajetória coloca Haas entre os executivos que combinam conhecimento da Nvidia com experiência no comando de outra empresa central à indústria de semicondutores. Isso, porém, não significa que o conselho já tenha feito uma escolha.

A busca por um sucessor definitivo

Huang renunciou na quinta-feira, 12, após revelações de relacionamentos extraconjugais. Um deles envolve uma executiva suspeita de atuar para a inteligência chinesa, alegação negada pelo governo da China.

O conselho anunciou a busca por candidatos de dentro e de fora da companhia. A transição ocorre após mais de três décadas sob o comando do cofundador, que se tornou o principal rosto da expansão dos chips para inteligência artificial.

Kress acumula interinamente o comando executivo e a diretoria financeira. Até a publicação da reportagem citada pela Reuters, não havia anúncio de um sucessor permanente.

Perguntas frequentes

René Haas já foi escolhido como CEO da Nvidia? ＋ Não. Segundo o Financial Times, ele foi procurado pelo conselho e é um dos candidatos. Não há garantia de proposta ou de aceitação do cargo.

Quem é René Haas? ＋ É o CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Antes de entrar na companhia britânica em 2013, trabalhou sete anos na Nvidia.