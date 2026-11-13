Nvidia procura CEO da Arm para suceder Jensen Huang, diz jornal

René Haas, ao centro, durante o Web Summit de 2022: CEO da Arm está entre os nomes avaliados para comandar a Nvidia (Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16h00.
Segundo o Financial Times, o conselho da Nvidia procurou René Haas, CEO da Arm, na busca por um sucessor definitivo para Jensen Huang. Haas é um dos nomes avaliados, sem garantia de proposta ou aceitação. Ele trabalhou sete anos na Nvidia antes de entrar na Arm em 2013. Colette Kress permanece como CEO interina. A Reuters não verificou a reportagem de forma independente; a Arm não comentou e a Nvidia não respondeu de imediato.
A Nvidia procurou René Haas, CEO da britânica Arm, na busca por um sucessor definitivo para Jensen Huang, informou o Financial Times nesta sexta-feira, 13. O executivo conhece a empresa por dentro: trabalhou ali durante sete anos antes de se juntar à Arm, em 2013.
Haas é um dos vários nomes considerados pelo conselho. Não há garantia de que receberá uma proposta ou de que aceitará o cargo, segundo o jornal. A diretora financeira Colette Kress permanece como CEO interina enquanto a companhia avalia candidatos internos e externos.
Antes de chegar à Arm, Haas foi vice-presidente e gerente-geral da divisão de produtos de computação da Nvidia. Na companhia britânica, começou como vice-presidente de alianças estratégicas, tornou-se diretor comercial e depois assumiu a presidência da divisão de produtos de propriedade intelectual.
Ele ocupa o cargo de CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Sob seu comando, a empresa abriu capital na Nasdaq, em 2023. A Arm desenvolve arquiteturas e projetos de processadores que são licenciados a outras empresas, responsáveis por criar chips usados em celulares, computadores e outros equipamentos.
A trajetória coloca Haas entre os executivos que combinam conhecimento da Nvidia com experiência no comando de outra empresa central à indústria de semicondutores. Isso, porém, não significa que o conselho já tenha feito uma escolha.
Huang renunciou na quinta-feira, 12, após revelações de relacionamentos extraconjugais. Um deles envolve uma executiva suspeita de atuar para a inteligência chinesa, alegação negada pelo governo da China.
O conselho anunciou a busca por candidatos de dentro e de fora da companhia. A transição ocorre após mais de três décadas sob o comando do cofundador, que se tornou o principal rosto da expansão dos chips para inteligência artificial.
Kress acumula interinamente o comando executivo e a diretoria financeira. Até a publicação da reportagem citada pela Reuters, não havia anúncio de um sucessor permanente.
Não. Segundo o Financial Times, ele foi procurado pelo conselho e é um dos candidatos. Não há garantia de proposta ou de aceitação do cargo.
É o CEO da Arm desde fevereiro de 2022. Antes de entrar na companhia britânica em 2013, trabalhou sete anos na Nvidia.
Colette Kress, diretora financeira da companhia, assumiu como CEO interina enquanto o conselho procura um sucessor definitivo para Jensen Huang.