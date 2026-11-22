Comprar uma peça de computador no KaBuM! agora pode começar com uma conversa no WhatsApp e terminar no mesmo aplicativo.

A varejista abriu a todos os consumidores o Compre com o Ninja, plataforma de inteligência artificial que recomenda produtos, responde a dúvidas técnicas e permite concluir o pagamento sem sair da conversa.

A abertura acontece depois de um teste de aproximadamente dois meses com clientes empresariais. Nesse período, a ferramenta ultrapassou R$ 2 milhões em faturamento bruto, foi utilizada por mais de 2 mil clientes pessoa jurídica e registrou mais de 45 mil conversas, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME.

Para Vitor Teixeira, diretor de planejamento estratégico, dados e IA do KaBuM!, começar pelas empresas permitiu acompanhar de perto um público que costuma pedir ajuda antes de fechar uma compra. Em entrevista exclusiva à EXAME, o executivo afirma que os retornos desse grupo orientaram ajustes antes da ampliação.

“Pudemos começar focados em um público muito demandante, o que nos ajudou a ter feedbacks valiosos antes de escalar a operação”, diz.

A proposta é transformar uma parte do atendimento em um canal que também conclui vendas. O consumidor deixa de depender apenas de sua capacidade de encontrar um produto no catálogo e pode explicar o que precisa antes de escolher, com a conversa conectada aos sistemas comerciais da varejista.

Da recomendação ao pagamento dentro do WhatsApp

O Ninja foi desenvolvido para acompanhar diferentes etapas da compra. O cliente pode explicar o que procura, esclarecer dúvidas sobre os equipamentos, escolher um produto, fechar o pedido e acompanhar a entrega. Segundo Teixeira, a plataforma também permite avaliar a experiência depois da compra.

A interação aceita texto, áudio e imagens. Em vez de selecionar opções em uma sequência fixa de menus, o consumidor descreve sua necessidade e continua a conversa com o sistema.

“A ferramenta funciona em um modelo conversacional, ou seja, o cliente interage de forma natural, como se conversasse com outra pessoa, sem a necessidade de selecionar menus ou seguir um roteiro pré-determinado”, afirma.

Essa proposta faz parte do chamado comércio mediado por agentes de IA, no qual o software passa a executar etapas da jornada de compra. No caso do KaBuM!, a ferramenta atua dentro do catálogo e dos sistemas da própria varejista.

Isso a diferencia de um assistente que apenas apresenta uma lista de sugestões e encaminha o usuário a outro canal para concluir o pedido. Segundo a empresa, o Ninja conecta a recomendação às etapas comerciais e ao acompanhamento posterior.

A integração também amplia o alcance do atendimento. A conversa não precisa terminar quando o consumidor decide qual equipamento comprar, porque o mesmo canal oferece informações sobre o andamento do pedido. O executivo não detalhou quais meios de pagamento estão disponíveis ou como cada modalidade é apresentada dentro do WhatsApp.

Conversão chegou a ser seis vezes maior no teste

Na primeira fase, a taxa de conversão pelo Ninja chegou a ser seis vezes a registrada no site e no aplicativo, segundo Teixeira. O tíquete médio foi o dobro do observado entre clientes que compraram diretamente pelo site.

Os resultados se referem ao período inicial, restrito a clientes empresariais. A companhia não informou as taxas absolutas, a quantidade de pedidos concluídos ou se a comparação considerou grupos com o mesmo perfil e intenção de compra. Por isso, os indicadores ainda não permitem atribuir toda a diferença à IA nem antecipar o comportamento do consumidor final.

O faturamento bruto também precisa ser distinguido de uma receita adicional gerada pela tecnologia. Os mais de R$ 2 milhões correspondem às vendas realizadas pelo canal, mas o levantamento divulgado não mostra quanto desse volume teria sido comprado no site, no aplicativo ou com ajuda de outro atendimento.

A escolha do público de teste foi deliberada. Além de formar um grupo menor que o universo de pessoas físicas, os clientes empresariais recorrem mais aos canais de atendimento, segundo o executivo.

O time comercial B2B acompanhou a utilização para identificar dificuldades e ajustar a experiência. Teixeira afirma que o contato próximo permitiu receber sugestões e observar pontos de atrito antes de oferecer a ferramenta a uma base maior.

“A ferramenta foi desenvolvida inicialmente como uma forma de ampliar o suporte do B2B e, assim, alavancar as vendas”, diz.

Como os agentes escolhem o modelo de IA para cada tarefa

A estrutura foi desenvolvida pela equipe interna de inteligência artificial do KaBuM! e utiliza diferentes agentes, conectados ao WhatsApp e aos sistemas da varejista. O trabalho interno está na construção e integração dessa operação, não na criação de um único modelo de linguagem do zero.

Segundo Teixeira, uma camada de roteamento seleciona modelos de linguagem disponíveis no mercado de acordo com a funcionalidade. A empresa não identificou quais fornecedores utiliza nem detalhou os critérios de escolha entre eles.

“Ela utiliza uma tecnologia de roteamento inteligente que disponibiliza diversos modelos LLM do mercado, de diferentes tamanhos e tipos, que se adequam a cada funcionalidade do Compre com o Ninja”, afirma.

O modelo multiagente organiza funções ao longo da jornada, enquanto os modelos de linguagem ajudam a interpretar as interações. Essa distinção importa porque a experiência depende tanto da qualidade das respostas quanto da integração com os sistemas que permitem consultar produtos e realizar a compra.

O executivo não divulgou o investimento no desenvolvimento, o custo de cada conversa ou o tempo necessário para construir a plataforma. Esses dados ainda seriam necessários para comparar o ganho comercial com o custo de operar o novo canal.

Quando a conversa passa para uma pessoa

O atendimento humano permanece disponível. A conversa é encaminhada a uma pessoa quando o cliente solicita explicitamente ou quando o sistema encontra uma interação ainda não prevista.

Segundo Teixeira, essa necessidade ocorre em menos de 10% das conversas. O percentual descreve o encaminhamento informado pela companhia e não equivale, sozinho, à proporção de clientes satisfeitos ou de dúvidas resolvidas corretamente.

A possibilidade de transferência estabelece um limite para a atuação automática. O sistema pode conduzir a jornada, mas situações fora das interações previstas continuam dependendo de atendimento humano.

A empresa não informou a distribuição desses encaminhamentos entre dúvidas comerciais, problemas técnicos e questões posteriores à compra. Também não apresentou uma taxa de erro das recomendações ou um indicador específico de satisfação do usuário.

Compatibilidade entre peças será uma frente de aprimoramento

Para uma loja especializada em tecnologia, recomendar um produto exige lidar com especificações que podem determinar se a compra atende ao objetivo do cliente. No caso de componentes de computador, a compatibilidade entre as peças faz parte dessa avaliação.

Teixeira afirma que o Ninja recebe informações detalhadas sobre os itens e passa por aprimoramento contínuo. A previsão é incorporar, ainda em novembro, dados mais completos sobre a compatibilidade entre componentes.

“A ferramenta foi criada para manter o desenvolvimento e aprimoramento de forma contínua”, diz.

O executivo não detalhou, nas respostas, um procedimento específico para situações em que a IA recomenda uma combinação incompatível. A ampliação da base técnica será uma das etapas do desenvolvimento do canal, mas a previsão de melhoria não deve ser confundida com uma garantia de acerto nas sugestões.

Outra frente é a personalização. Segundo Teixeira, o sistema utiliza o histórico de compras quando reúne um volume mínimo de dados e interações. Como a abertura às pessoas físicas é recente, a expectativa é que essa funcionalidade opere plenamente a partir de janeiro de 2027.

Essa evolução pretende acrescentar informações sobre a relação anterior do cliente com a loja às necessidades apresentadas na conversa. A empresa não detalhou, na entrevista, quais dados de navegação são utilizados ou as condições de armazenamento e compartilhamento das informações empregadas nessa personalização.

O KaBuM! quer conversar com quem não entende de tecnologia

A expansão ocorre às vésperas da Black Friday, mas a varejista não divulgou uma meta de vendas para a data nem uma projeção da participação do WhatsApp em seu faturamento no próximo ano.

O foco descrito por Teixeira é ampliar o público sem perder eficiência. Uma das oportunidades está em consumidores que precisam de orientação para escolher, mas não dominam o vocabulário de hardware e games.

“Ela tem um potencial enorme de ampliar a conversão em públicos de fora da bolha gamer e de tecnologia, como, por exemplo, pais sem tanta familiaridade com esse universo, mas que querem presentear filhos”, diz.

A estratégia também mantém o atendimento a quem já conhece os produtos e procura componentes específicos ou equipamentos para atualizar o computador. O desafio da conversa é acomodar esses diferentes níveis de conhecimento sem exigir que todos comecem pelo mesmo roteiro.

Para o comprador menos experiente, a proposta é traduzir uma necessidade em opções de produto. Para o consumidor especializado, é facilitar a busca por um item definido. A abertura ao público permitirá observar se o desempenho obtido com empresas se mantém diante dessa variedade de perfis.

Como o Ninja se relaciona com a Lu do Magalu

O projeto convive com outra iniciativa de compras por conversa dentro do grupo. O Magalu já oferece o WhatsApp da Lu, que, segundo Teixeira, reúne mais de 7 milhões de usuários.

Por enquanto, o executivo descreve propostas voltadas aos públicos de cada marca. O Ninja foi desenhado para quem compra no KaBuM!, desde a montagem do primeiro computador até a busca de componentes mais específicos.

Não há, nas respostas, anúncio de integração entre as duas ferramentas. A prioridade apresentada é desenvolver a experiência de cada canal antes de definir possíveis conexões.

“Ainda é cedo para falar em conexão entre esses dois mundos, já que os dois projetos são recentes, estão em suas fases de maturação e com muitas oportunidades de evolução pela frente”, afirma.