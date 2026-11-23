O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO e Presidente da fabricante de chips Nvidia, anunciada nesta segunda-feira, 23. O republicano afirmou que o "Conselho de Administração da Nvidia tomou a decisão correta e apropriada" ao reconduzir Huang ao comando da gigante da tecnologia após escândalos que envolveram casos extraconjugais do empresário, incluindo uma acusação de que uma das amantes do bilionário era envolvida com a espionagem chinesa.

"O governo dos Estados Unidos não tem motivos para acreditar que o retorno de Jensen à Nvidia represente qualquer risco à segurança nacional", escreveu Trump em publicação no Truth Social.

Esse posicionamento favorável a Huang representa uma mudança no discurso de Trump, que havia sugerido no dia 12 de novembro que a Nvidia deveria contratar o ex-CEO da Apple, Tim Cook, como substituto. Além do presidente, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia pedido anteriormente que a Nvidia contratasse um CEO externo, e disse que a empresa precisava de uma reformulação profunda em meio a questionamentos sobre sua cultura corporativa, liderança e conformidade com a política comercial dos EUA.

"O país precisa da liderança de Jensen na Nvidia para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas também da economia americana", escreveu Trump mesta segunda-feira. "O Procurador-Geral dos Estados Unidos confirmou que o governo americano não possui provas de que ele tenha se envolvido em qualquer conduta ilegal. Em uma nota pessoal, tive a oportunidade de conhecer Jensen, e ele é um grande patriota e um tesouro nacional."

Jensen Huang retorna ao comando da Nvidia

Fundador da Nvidia, Jensen Huang, voltou ao cargo de CEO da empresa nesta segunda-feira, pouco menos de duas semanas após renunciar. Segundo comunicado Nvidia, o conselho de administração o reconduziu, com efeito imediato, aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho.

A decisão foi unânime e veio depois de uma série de conversas e reuniões com o executivo. De acordo com o comunicado da empresa, o conselho se disse satisfeito com a franqueza de Huang e com sua capacidade de liderar a companhia.

O conselho também afirmou ter ouvido os escalões mais altos do governo dos Estados Unidos antes da decisão e concluiu que o retorno de Huang não representa risco à segurança nacional.

"Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia", disse Harvey C. Jones, presidente do conselho, que segue no posto. Huang afirmou estar honrado em voltar e comandar "uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo".

Colette Kress, diretora financeira que assumiu o comando de forma interina, continua como CFO.

A investigação sobre Huang, conduzida por um comitê formado apenas por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, vai seguir até a conclusão. Segundo a empresa, o executivo apoia a apuração e vai colaborar.

A empresa também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação, para supervisionar riscos comerciais e de segurança, e está em busca de um chief compliance officer, cargo novo que vai se reportar ao comitê de governança do conselho.

A Nvidia afirma que vai continuar cooperando com as investigações e consultas do governo americano em andamento.

O que levou à renúncia de Jensen Huang?

Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira, 12, dias depois de a empresa anunciar uma investigação interna sobre ele. O anúncio veio após reportagens de que o executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo a imprensa americana, Huang teria se relacionado com uma mulher que agências de inteligência dos EUA suspeitam ser espiã a serviço da China. Em mensagem interna aos funcionários, ele admitiu ter sido infiel à esposa.

Na véspera da renúncia, o The New York Times publicou que cinco funcionários da Nvidia relataram um relacionamento de Huang com uma executiva subordinada a ele.

No dia em que ele deixou o cargo, as ações da empresa caíram 4%, segundo o Washington Post. Nos oito pregões anteriores, a Nvidia já havia perdido mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Depois da saída, executivos e investidores do Vale do Silício defenderam Huang publicamente, e uma carta aberta pedindo ao conselho que o reconduzisse reuniu mais de 178 mil assinaturas em quatro dias. Parlamentares republicanos chegaram a ameaçar convocá-lo a depor no Congresso.

Em 17 de novembro, Huang disse que seria "uma honra" voltar ao comando caso o conselho o convidasse. Dias depois, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não descartou o retorno do executivo.