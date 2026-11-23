O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 23, depois de bater sua mínima do ano no fim de semana. A criptomoeda teve sua sétima semana consecutiva de queda e chegou a ser negociada por US$ 55.326 no sábado, em seu menor patamar desde 9 de setembro de 2024.

Hoje, o dia é de recuperação não só para o bitcoin. Os futuros do índice Nasdaq, de ações de tecnologia dos Estados Unidos, têm alta de mais de 3% e as ações da fabricante de chips, Nvidia, disparam 25% depois do fundador da empresa, Jensen Huang, voltar ao cargo de CEO.

Às 11h33 (horário de Brasília) o bitcoin subia 5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 63.588.

Por que o bitcoin caiu aos US$ 55 mil?

Em relatório, a equipe de análise da Vault Capital destaca que as expectativas de aumento nos juros dos EUA em dezembro, junto com a volatilidade das ações ligadas à tese de inteligência artificial, fizeram praticamente todo o mercado cair na semana passada.

Na sexta-feira, a Vault aponta que o bitcoin perdeu os US$ 60 mil e US$ 141 milhões em posições compradas no mercado de derivativos foram liquidadas só naquela hora.

"A madrugada de sábado foi o ponto mais feio. Com o mercado vazio, a mínima de junho, em US$ 57,8 mil, não segurou e o preço foi a US$ 55.130 às 3h, com mais de US$ 250 milhões em posições compradas liquidadas em duas horas. Quem comprou nos últimos seis meses entrou em pânico e mandou 7,1 mil BTC para as corretoras", descreve Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Vale lembrar que quando bitcoins ou outras criptomoedas são movidos de carteiras de autocustódia para corretoras isso geralmente indica a intenção de vender aqueles ativos por parte dos investidores que fizeram a movimentação.

Apesar disso, Camargos lembra que, no mesmo sábado, saíram das corretoras 9,8 mil BTC a mais do que entraram, a maior retirada do período. "Alguém comprou esse pânico e levou a moeda para casa", explica o especialista.

De acordo com Camargos, essa "limpeza" recente da alavancagem em bitcoin gera menos combustível para uma queda em cascata. "Para esta semana, eu espero algum alívio. Na bolsa americana, picos de medo como o da semana passada costumam ser seguidos de recuperação, e o futuro do S&P sobe mais de 2% nesta manhã. Como o bitcoin foi dos primeiros a ser vendido, tende a ser dos primeiros a respirar quando a venda forçada acaba. Acho provável uma subida até a faixa de US$ 62,5 mil a US$ 65 mil", avalia.

Gráfico do bitcoin em 23 de novembro de 2026

ETFs negativos e Fear & Greed no 'medo extremo'

Na sexta passada, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 669,2 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quarto pregão consecutivo de saída de capital deste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 544,7 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 97,3 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos oito para os 12 pontos, porém continua na zona que indica "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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