Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia, teria mantido uma relação íntima com outra funcionária da fabricante de chips, além da vice-presidente Kimberly Powell, segundo apuração publicada pela Reuters nesta quinta-feira, 12. A agência ouviu duas pessoas a par do caso, preservou o nome da funcionária e informou que não conseguiu contatá-la.

A revelação veio a público horas depois de Huang renunciar ao comando da companhia. Até então, as reportagens tratavam de dois relacionamentos extraconjugais, um com Alice Huang, ex-executiva de uma cliente da Nvidia, e outro com Powell, que se reportava diretamente ao CEO. No trecho divulgado pela Reuters, a agência não informa qual cargo a outra funcionária ocupava nem quando teria ocorrido o relacionamento.

Como os três relatos vieram a público?

O primeiro caso envolveu Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura. Segundo o New York Times, autoridades americanas suspeitam que ela tenha coletado informações para a inteligência chinesa. Pequim negou as alegações. No domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários, sem identificar a mulher.

Na quarta-feira, 11, o Times relatou que Huang também teria se relacionado com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia. A posição de Powell trouxe uma questão interna ao caso. O código de conduta da companhia orienta os funcionários a evitar situações em que relações pessoais possam gerar conflitos de interesse. A apuração da Reuters acrescenta um relato sobre outra funcionária, cuja relação hierárquica com Huang não foi informada.

O que a Nvidia diz

A Nvidia se recusou a comentar a nova apuração. Huang, Powell e um representante do conselho de administração não responderam aos pedidos de comentário da Reuters. A agência também não conseguiu contato com Alice Huang.

A reportagem é assinada por quatro jornalistas da Reuters e foi publicada no mesmo dia em que a empresa anunciou a transição no comando. Segundo a CNN, a diretora financeira Colette Kress assume interinamente a liderança da companhia enquanto o conselho busca um sucessor permanente.

Da pressão do conselho à renúncia

A saída de Huang foi precedida por dias de desgaste. Antes do anúncio, o conselho da Nvidia já preparava a saída do executivo, de acordo com reportagens publicadas nos Estados Unidos. A dúvida sobre se o CEO poderia deixar o cargo se resolveu nesta quinta-feira, quando Huang renunciou ao posto que ocupava desde a fundação da empresa, em 1993.

O escândalo também atingiu a agenda pública da companhia. A filha de Huang cancelou uma viagem e alterou um evento da Nvidia na Coreia.

O impacto no mercado

As ações reagiram a cada nova revelação. A Nvidia recuou 7% e perdeu US$ 270 bilhões em valor de mercado em um único pregão, e a empresa perdeu US$ 1 trilhão em oito pregões antes da renúncia. No after-market de Nova York, a queda chegou a 8%.

A crise também levanta dúvidas sobre o ecossistema de inteligência artificial que depende dos chips da companhia, incluindo se a saída de Huang ameaça o IPO da Anthropic. Para analistas, o desafio da Nvidia agora é mostrar que consegue manter a execução sem o fundador, uma comparação frequente com a Apple após a morte de Steve Jobs.