Quando um título não aparece no sumário do Google Docs, a causa mais comum está na formatação: a linha recebeu negrito ou fonte maior, mas continua marcada como Texto normal. O sumário lê a estrutura do documento, não a aparência do texto, e só reconhece seções com estilo de parágrafo de título.

Há ainda dois motivos frequentes para o item ficar de fora. O índice não se atualiza sozinho a cada alteração, e os níveis exibidos podem estar limitados nas opções do sumário. Os blocos abaixo mostram como checar cada ponto.

Por que o título não aparece no sumário do Google Docs?

O Google Docs separa duas coisas que, na tela, parecem iguais. A formatação do texto (negrito, fonte, tamanho, cor) define o visual. O estilo de parágrafo define a função da linha dentro do documento.

O sumário automático monta a lista a partir dos estilos de título: Título 1 para seções principais, Título 2 para subseções e assim por diante, até o Título 6. Uma linha em negrito e corpo 16 continua sendo texto comum para o sistema.

Para confirmar, clique na linha que está faltando e observe a caixa de estilos na barra de ferramentas, à esquerda do seletor de fonte. Se ela mostrar "Texto normal" ou "Subtítulo", a linha não entra no índice como seção.

Como aplicar o estilo de título no Google Docs

O ajuste leva poucos segundos e não exige selecionar o texto inteiro:

Posicione o cursor: clique em qualquer ponto da linha do título; Abra os estilos: use a caixa de estilos da barra de ferramentas ou o menu Formatar > Estilos de parágrafo; Escolha o nível: Título 1 para capítulos ou seções principais, Título 2 para subseções e Título 3 para divisões internas; Confirme: clique em Aplicar "Título 1" (ou no nível escolhido); Atualize o índice: clique no sumário e no ícone de atualizar.

Um erro comum é usar o primeiro estilo da lista, chamado apenas Título, em todas as seções. Esse estilo foi pensado para o nome do documento, na capa. Para seções que devem compor o sumário, o nível indicado é o Título 1.

Como atualizar o sumário do Google Docs

O sumário não acompanha as edições em tempo real. Depois de criar, renomear, mover ou apagar títulos, ou de inserir conteúdo que empurre seções para outras páginas, é preciso atualizar o índice à mão.

Clique em qualquer ponto do sumário e use o ícone de Atualizar, a seta circular que aparece ao lado do bloco. A documentação do Google orienta esse passo sempre que um novo título é adicionado. O mesmo vale para os números de página, que só mudam após a atualização.

Como escolher quais níveis aparecem no sumário

Se a linha já está com Título 2 ou Título 3 e mesmo assim não aparece, o problema pode estar na configuração do índice. O Google Docs permite definir quais níveis de título são exibidos. No computador, o caminho é:

Clique no sumário; Clique no ícone Mais opções de sumário, à esquerda do bloco, e selecione Mais opções; No painel lateral direito, confira quais níveis de título estão marcados para exibição; Ajuste o formato e os recuos, se necessário, e atualize o sumário.

Por que não consigo editar o sumário no formato sem páginas?

O Google Docs oferece o formato sem páginas, que elimina as quebras de página e deixa o documento contínuo na tela. Nesse modo, o sumário continua funcionando, mas o Google informa que não é possível alterar a formatação dele.

Quem precisa ajustar recuos ou níveis exibidos deve voltar ao formato com páginas: acesse Arquivo > Configuração da página, selecione a aba Páginas e confirme. Depois disso, as opções de personalização voltam a aparecer ao clicar no sumário.

Como testar se o problema está no estilo do título

Um teste rápido em uma cópia do arquivo ajuda a isolar a causa sem mexer no documento original:

Crie uma linha apenas em negrito, como "Teste em negrito"; Crie outra linha e aplique Título 1; Insira um sumário em Inserir > Elementos da página > Sumário, ou atualize o existente; Observe qual das duas linhas aparece no índice.

Se só a linha com Título 1 entrar, o problema do documento original é a falta de estilo. Para testar os níveis, repita o processo com Título 2 e Título 3. Se algum deles sumir, a configuração de níveis do sumário é o próximo ponto a revisar.

Outras causas para um item ausente no sumário

Quando o estilo está correto e o índice foi atualizado, vale checar estas situações:

Título fora do corpo do texto: linhas escritas em cabeçalho, rodapé ou dentro de desenhos não fazem parte do fluxo principal do documento. Mova o título para o corpo;

linhas escritas em cabeçalho, rodapé ou dentro de desenhos não fazem parte do fluxo principal do documento. Mova o título para o corpo; Estilo aplicado só a parte da linha: se o título foi dividido por uma quebra de linha, cada trecho pode ter um estilo diferente. Junte o texto em uma só linha e aplique o estilo de novo;

se o título foi dividido por uma quebra de linha, cada trecho pode ter um estilo diferente. Junte o texto em uma só linha e aplique o estilo de novo; Sumário inserido antes dos títulos: o índice criado em um documento sem estilos fica vazio até ser atualizado;

o índice criado em um documento sem estilos fica vazio até ser atualizado; Título renomeado sem atualização: o sumário mantém o texto antigo até alguém clicar em Atualizar.

Como manter a aparência do título sem tirá-lo do sumário

Aplicar Título 1 muda fonte e tamanho para o padrão do Google Docs, o que pode conflitar com normas como a ABNT ou com a identidade visual de uma empresa. A saída é aplicar o estilo primeiro e ajustar o visual depois.

Formate um título do jeito desejado, com o estilo Título 1 já aplicado. Com o cursor na linha, vá em Formatar > Estilos de parágrafo > Título 1 e clique em Atualizar "Título 1" para corresponder. Todas as linhas com esse estilo passam a seguir o novo padrão, sem sair do sumário.

Para usar o mesmo padrão em outros arquivos, o caminho é Formatar > Estilos de parágrafo > Opções > Salvar como meus estilos padrão. Em um documento novo, a opção Usar meus estilos padrão aplica a configuração salva.