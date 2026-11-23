Sumário do Google Docs: como corrigir títulos que ficam de fora do índice automático
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10h01.
O sumário do Google Docs usa os estilos de título para identificar as seções. Se um item estiver ausente, confira o estilo aplicado ao parágrafo, atualize o sumário e revise os níveis exibidos.
Quando um título não aparece no sumário do Google Docs, a causa mais comum está na formatação: a linha recebeu negrito ou fonte maior, mas continua marcada como Texto normal. O sumário lê a estrutura do documento, não a aparência do texto, e só reconhece seções com estilo de parágrafo de título.
Há ainda dois motivos frequentes para o item ficar de fora. O índice não se atualiza sozinho a cada alteração, e os níveis exibidos podem estar limitados nas opções do sumário. Os blocos abaixo mostram como checar cada ponto.
O Google Docs separa duas coisas que, na tela, parecem iguais. A formatação do texto (negrito, fonte, tamanho, cor) define o visual. O estilo de parágrafo define a função da linha dentro do documento.
O sumário automático monta a lista a partir dos estilos de título: Título 1 para seções principais, Título 2 para subseções e assim por diante, até o Título 6. Uma linha em negrito e corpo 16 continua sendo texto comum para o sistema.
Para confirmar, clique na linha que está faltando e observe a caixa de estilos na barra de ferramentas, à esquerda do seletor de fonte. Se ela mostrar "Texto normal" ou "Subtítulo", a linha não entra no índice como seção.
O ajuste leva poucos segundos e não exige selecionar o texto inteiro:
Um erro comum é usar o primeiro estilo da lista, chamado apenas Título, em todas as seções. Esse estilo foi pensado para o nome do documento, na capa. Para seções que devem compor o sumário, o nível indicado é o Título 1.
O sumário não acompanha as edições em tempo real. Depois de criar, renomear, mover ou apagar títulos, ou de inserir conteúdo que empurre seções para outras páginas, é preciso atualizar o índice à mão.
Clique em qualquer ponto do sumário e use o ícone de Atualizar, a seta circular que aparece ao lado do bloco. A documentação do Google orienta esse passo sempre que um novo título é adicionado. O mesmo vale para os números de página, que só mudam após a atualização.
Se a linha já está com Título 2 ou Título 3 e mesmo assim não aparece, o problema pode estar na configuração do índice. O Google Docs permite definir quais níveis de título são exibidos. No computador, o caminho é:
O Google Docs oferece o formato sem páginas, que elimina as quebras de página e deixa o documento contínuo na tela. Nesse modo, o sumário continua funcionando, mas o Google informa que não é possível alterar a formatação dele.
Quem precisa ajustar recuos ou níveis exibidos deve voltar ao formato com páginas: acesse Arquivo > Configuração da página, selecione a aba Páginas e confirme. Depois disso, as opções de personalização voltam a aparecer ao clicar no sumário.
Um teste rápido em uma cópia do arquivo ajuda a isolar a causa sem mexer no documento original:
Se só a linha com Título 1 entrar, o problema do documento original é a falta de estilo. Para testar os níveis, repita o processo com Título 2 e Título 3. Se algum deles sumir, a configuração de níveis do sumário é o próximo ponto a revisar.
Quando o estilo está correto e o índice foi atualizado, vale checar estas situações:
Aplicar Título 1 muda fonte e tamanho para o padrão do Google Docs, o que pode conflitar com normas como a ABNT ou com a identidade visual de uma empresa. A saída é aplicar o estilo primeiro e ajustar o visual depois.
Formate um título do jeito desejado, com o estilo Título 1 já aplicado. Com o cursor na linha, vá em Formatar > Estilos de parágrafo > Título 1 e clique em Atualizar "Título 1" para corresponder. Todas as linhas com esse estilo passam a seguir o novo padrão, sem sair do sumário.
Para usar o mesmo padrão em outros arquivos, o caminho é Formatar > Estilos de parágrafo > Opções > Salvar como meus estilos padrão. Em um documento novo, a opção Usar meus estilos padrão aplica a configuração salva.
Negrito e tamanho de fonte mudam só o visual. O sumário do Google Docs reconhece apenas linhas com estilo de parágrafo de título, de Título 1 a Título 6.
Não. Depois de criar ou alterar títulos, é preciso clicar no sumário e no ícone de atualizar. Os números de página também só mudam após a atualização.
O estilo Título é pensado para o nome do documento, na capa. O Título 1 marca as seções principais que devem aparecer no sumário.
A causa mais comum é o formato sem páginas, que não permite alterar a formatação do sumário. Para voltar, acesse Arquivo > Configuração da página e selecione Páginas.
Formate um título com Título 1 aplicado, seguindo a norma desejada, e use Formatar > Estilos de parágrafo > Título 1 > Atualizar "Título 1" para corresponder. Os demais títulos do mesmo nível seguem o padrão.
Glossário
Texto normal
Estilo padrão do corpo do documento, sem nível de título no sumário.
Estilo de parágrafo
Conjunto de propriedades que define a função e a formatação de um parágrafo.
Sumário automático
Lista de seções gerada a partir dos estilos de título aplicados no documento.
Título 1
Estilo que marca o primeiro nível da hierarquia de seções do documento.