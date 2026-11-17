No primeiro balanço desde a renúncia de Jensen Huang, a Nvidia mostrou que a máquina de vender chips para inteligência artificial segue acelerando. A receita do terceiro trimestre fiscal de 2027 chegou a US$ 115,8 bilhões, recorde e alta de 103% em relação aos US$ 57 bilhões do mesmo período do ano anterior. Em um ano, a empresa praticamente dobrou de tamanho.

O lucro líquido foi de US$ 65,3 bilhões, avanço de 105%, e o lucro por ação passou de US$ 1,30 para US$ 2,70. O trimestre vai de agosto a 25 de outubro de 2026, já que o calendário contábil da Nvidia não coincide com o ano civil.

A receita ficou acima dos cerca de US$ 109 bilhões que o mercado esperava, segundo o consenso da LSEG, e da própria projeção da empresa, de US$ 108 bilhões.

O Rubin estreou com o pé direito

A estrela do trimestre foi o Vera Rubin, nova geração de sistemas da Nvidia para data centers, os grandes galpões de servidores onde os modelos de IA são treinados e rodam. Segundo a empresa, foi a introdução de produto mais rápida da sua história. Só o Rubin acrescentou quase US$ 20 bilhões à receita em relação ao trimestre anterior.

Com isso, a divisão de data center faturou US$ 107,6 bilhões, alta de 110% na comparação anual. Na prática, 93 de cada 100 dólares que a Nvidia vendeu vieram dali. A geração anterior, Blackwell Ultra, também continuou crescendo, assim como as vendas avulsas dos processadores Vera.

Quem está comprando

A Nvidia divide os clientes de data center em dois grupos. O primeiro é o das hyperscalers, as gigantes de computação em nuvem que operam data centers em escala global. Esse grupo gastou US$ 60,1 bilhões com a empresa, alta de 71%.

O segundo, que a companhia chama de nuvens de IA, indústria e empresas, quase triplicou e foi a US$ 47,5 bilhões, salto de 195%. É aí que entram as chamadas neoclouds, empresas menores de nuvem especializadas em IA, além de laboratórios de modelos, corporações e governos.

A área de Edge Computing, que reúne placas para PCs e estações de trabalho e chips para robôs e outras aplicações de IA física, faturou US$ 8,2 bilhões, alta de 42%. A empresa destacou que a alta nos preços de memória e de sistemas continua pesando sobre a demanda por computadores de consumo.

Margem segue alta, mas vai encolher

A margem bruta, que mostra quanto sobra das vendas depois de pagar o custo de fabricação, ficou em 74,8%, ante 73,4% um ano antes. Ou seja, de cada US$ 100 vendidos, sobraram cerca de US$ 75. A melhora veio da maior participação do Blackwell Ultra, um produto mais rentável.

O início de produção do Rubin, porém, já começa a comer um pedaço dessa conta. Para o quarto trimestre, a Nvidia projeta margem entre 71% e 72%. Em agosto, Colette Kress, hoje CEO interina, havia associado essa queda à alta do custo da memória, componente que também levou a empresa a reajustar o preço de servidores.

As despesas operacionais subiram 57%, para US$ 9,2 bilhões, puxadas por gastos com infraestrutura de computação e salários e benefícios.

Caixa forte e recorde de dinheiro devolvido ao acionista

O fluxo de caixa livre, o dinheiro que sobra depois dos investimentos, praticamente dobrou, de US$ 22,1 bilhões para US$ 43,8 bilhões. A Nvidia devolveu um recorde de US$ 28,1 bilhões aos acionistas no trimestre em recompra de ações e dividendos, mais que o dobro dos US$ 12,7 bilhões de um ano antes.

Em setembro, o conselho aumentou em US$ 150 bilhões o programa de recompra. Ao fim do trimestre, restavam US$ 227,3 bilhões autorizados, que a empresa planeja usar até o ano fiscal de 2028.

O balanço também traz números que costumam acender a luz amarela no mercado. Os estoques subiram para US$ 39,7 bilhões, ante US$ 31,6 bilhões no trimestre anterior, para sustentar a produção do Rubin. E o prazo médio de recebimento dos clientes passou de 60 para 64 dias, em parte por condições de pagamento mais longas em contratos grandes.

Foram justamente esses indicadores que deixaram investidores preocupados no fim de 2025.

Os bilhões em compromissos fora da receita

Para garantir peças pelos próximos anos, a Nvidia elevou seus compromissos de compra com fornecedores de US$ 279 bilhões para US$ 390 bilhões em um trimestre, principalmente com contratos plurianuais de memória. Somando aluguéis de data centers, serviços de nuvem e investimentos em outras empresas, os compromissos futuros chegam a US$ 518 bilhões.

A empresa também passou a atuar como fiadora de parte da expansão de seus clientes. A exposição máxima em garantias é de US$ 118 bilhões, dos quais US$ 105 bilhões se referem ao complexo de data centers da SB Energy em Ohio, que será alugado pela OpenAI por 20 anos. A Nvidia afirma que, até agora, não precisou fazer nenhum pagamento relacionado a essas garantias.

China fora da conta

As vendas de chips Hopper, uma geração mais antiga, para a China somaram US$ 2,4 bilhões no trimestre. Ainda assim, a Nvidia não considera nenhuma receita de computação para data centers chineses em sua projeção para os próximos meses.

O que a Nvidia espera para o próximo trimestre

Para o quarto trimestre fiscal, a empresa projeta receita de US$ 130 bilhões, com margem de 3% para mais ou para menos. O período terá uma semana a mais que o normal.

Se confirmado, o número representará quase o dobro dos US$ 68,1 bilhões do mesmo trimestre do ano anterior.

Os documentos do balanço citam, entre os riscos para o negócio, a transição de liderança, a busca por um novo CEO e a investigação conduzida por um comitê independente do conselho.

Huang deixou o comando da empresa em 12 de novembro e, horas antes da divulgação dos números, disse que seria uma honra voltar ao cargo caso fosse convidado. O resultado do trimestre anterior havia sido igualmente histórico, ainda sob o comando do fundador.

A ação da Nvidia, que fechou o pregão regular em Nova York em baixa de 0,44%, opera em alta de mais de 3% no after hours, após a divulgação do balanço.