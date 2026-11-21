Entender o que alguém procura ao abrir o aplicativo do iFood é um problema de tecnologia que também passou pelas mãos de profissionais em início de carreira.

Participantes do GenIA, programa de formação em inteligência artificial da companhia, ajudaram a desenvolver uma estrutura de processamento de dados para melhorar as buscas.

Segundo a empresa, a tecnologia foi transferida para outras quatro companhias do grupo Prosus, seu controlador.

O projeto é uma das frentes detalhadas pelo iFood com exclusividade à EXAME. Além da ferramenta de buscas, os participantes trabalharam em modelos voltados aos entregadores e em componentes da infraestrutura utilizada por agentes de IA da empresa.

A iniciativa coloca estudantes e recém-formados no desenvolvimento de sistemas para uma operação que, segundo o iFood, movimenta mais de 200 milhões de pedidos por mês.

O programa começou em 2025 e chega à segunda edição com vagas tanto para perfis técnicos quanto para profissionais de negócios.

A aposta tem um recorte específico no debate sobre o futuro do trabalho. Enquanto ferramentas de IA assumem tarefas que poderiam servir de aprendizado para quem está começando, o iFood procura formar jovens para desenvolver e integrar essas mesmas tecnologias à operação.

Como um projeto de buscas chegou a outras empresas do grupo

Gabriel Sanches e Igor Braga participaram de melhorias no Large Commerce Model (LCM), modelo voltado à compreensão de dados de comércio.

Segundo o iFood, eles construíram uma sequência integrada de processamento para transformar essas informações em uma base que ajude o sistema a interpretar as buscas.

O trabalho envolve compreender o significado do que o consumidor procura e identificar relações entre produtos e usuários.

É uma etapa anterior ao resultado que aparece na tela, mas que influencia a capacidade do aplicativo de apresentar opções relacionadas ao pedido.

A companhia afirma que o projeto trouxe ganhos de conversão e que a tecnologia foi transferida para quatro empresas da Prosus.

O material não informa o percentual de melhora, o período de medição ou quais companhias receberam a solução.

Os participantes também compartilharam projetos em um bootcamp na sede global da Decolar, outra empresa do grupo.

A apresentação nesse encontro e a transferência da tecnologia são etapas distintas; o material não permite afirmar que as quatro implementações ocorreram na plataforma de viagens.

Para os jovens, o alcance descrito pela empresa vai além de criar um protótipo durante a formação. A proposta é trabalhar em soluções que possam ser incorporadas à operação e, em alguns casos, aproveitadas por outros negócios do controlador.

Da busca de produtos à operação dos entregadores

Outra frente ficou com Isabella Rigue, recentemente efetivada. Ela desenvolveu algoritmos e modelos de IA preditiva voltados aos entregadores parceiros, com foco em reativação e eficiência na plataforma, segundo o iFood.

A IA preditiva usa dados para estimar comportamentos ou resultados futuros. Nesse projeto, a companhia descreve a aplicação à gestão da relação com os entregadores, mas não detalha quais informações alimentam os modelos, como as previsões são utilizadas ou quais resultados foram obtidos.

Essa aplicação tem uma função diferente da tecnologia de buscas. Enquanto o LCM procura interpretar relações de consumo, o trabalho de Isabella se concentra em uma parte da operação necessária para que os pedidos cheguem ao destino.

As duas frentes integram uma plataforma que vem ampliando sua atuação para além do delivery de restaurantes, com serviços de pagamentos, crédito e benefícios. Nesse ambiente, formar profissionais de IA também significa prepará-los para problemas de negócio diferentes dentro da mesma companhia.

O trabalho por trás dos 12 mil agentes de IA

Gustavo Oliveira, também recentemente efetivado, participou da construção de componentes centrais do AI Agent Gateway.

O iFood descreve o sistema como uma central de comunicação e controle dos seus agentes de inteligência artificial.

O projeto está ligado à AI Workforce, área de estrutura e governança de IA da empresa.

Segundo a companhia, o ambiente atende a uma operação com 12 mil agentes ativos e cerca de 190 modelos proprietários.

Esses números se referem à estrutura mais ampla do iFood. Não representam sistemas criados integralmente pelos participantes do GenIA, nem indicam que Gustavo desenvolveu sozinho o Gateway.

Sua contribuição, descrita no material, foi a construção de componentes dessa infraestrutura.

O trabalho amplia o tipo de problema ao qual um profissional em formação pode ser exposto. Além de desenvolver uma aplicação específica, ele pode participar da camada que organiza o uso de diferentes sistemas dentro da empresa.

A adoção de agentes também faz parte da estratégia de gestão de pessoas do iFood, que inclui o uso de IA na rotina e o incentivo à experimentação. O GenIA acrescenta a esse movimento uma frente dedicada à formação de profissionais em início de carreira.

A segunda edição inclui tecnologia e negócios

A nova edição reúne dois perfis de atuação. O AI Engineer é direcionado à frente técnica de inteligência artificial, enquanto o AI Builder contempla a aplicação da tecnologia a problemas de negócios.

Na divulgação oficial, o iFood anunciou bolsa de R$ 5.200 para estágio, voltada a estudantes de ensino superior ou técnico com formação prevista entre julho de 2027 e janeiro de 2029.

A modalidade de residência corporativa oferece R$ 7.000 e foi direcionada a recém-formados entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. O material também prevê atuação híbrida ou remota e um plano de aceleração de carreira.

O prazo divulgado para inscrições era 17 de novembro, anterior à publicação desta reportagem. Não há, no material consultado, confirmação de prorrogação.

Os casos apresentados incluem participantes que foram efetivados, mas o iFood não informou o total de integrantes da primeira edição, a taxa de contratação após o programa ou o número de vagas da nova turma. Esses indicadores ainda seriam necessários para dimensionar o alcance da iniciativa na formação e contratação de jovens.