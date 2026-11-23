A CrowdStrike anunciou nesta segunda-feira, 23, um acordo para comprar a Zscaler por cerca de US$ 43,9 bilhões, segundo a Reuters.

A operação será paga inteiramente em ações e supera os US$ 32 bilhões da compra da Wiz pelo Google, até então a maior aquisição do setor de cibersegurança em valor anunciado.

Os acionistas da Zscaler receberão 1,135 ação da CrowdStrike por papel que possuem. A proporção equivale a cerca de US$ 260,41 por ação da Zscaler nos termos do anúncio, 34% acima do último fechamento. Como o pagamento é em ações, o valor em dólares pode variar com a cotação da compradora.

O que a CrowdStrike está comprando

A plataforma Falcon, da CrowdStrike, identifica ameaças em endpoints, como notebooks e servidores. A Zscaler atua em outra etapa: controla o acesso de usuários e dispositivos a aplicativos corporativos. Ela adota o modelo de zero trust, em que estar conectado à rede interna não basta para obter acesso.

As empresas já trabalham juntas. Uma integração anunciada pela Zscaler prevê que a Falcon compartilhe telemetria de segurança com a plataforma de controle de acesso. Se um notebook mostrar sinais de comprometimento, por exemplo, o sistema pode restringir seu acesso a aplicativos internos.

A disputa para vender mais segurança ao mesmo cliente

A aquisição amplia a oferta da CrowdStrike para empresas que querem concentrar mais funções de segurança em um só fornecedor. As companhias esperam partir de mais de US$ 10 bilhões em receita recorrente anual combinada, segundo a Reuters. O número é uma projeção para a operação conjunta, não faturamento já registrado.

A CrowdStrike também anunciou neste mês acordos para adquirir a Fiddler AI e a Dreadnode, especializadas em monitoramento e testes de segurança de inteligência artificial. Em fevereiro, a rival Palo Alto Networks concluiu a compra da CyberArk, que protege identidades e credenciais digitais.