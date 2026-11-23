CrowdStrike: empresa de cibersegurança anunciou a compra da Zscaler (SOPA Images/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08h33.
A CrowdStrike anunciou um acordo em ações para comprar a Zscaler por cerca de US$ 43,9 bilhões. A compra reúne segurança de dispositivos e controle de acesso a aplicativos.
A CrowdStrike anunciou nesta segunda-feira, 23, um acordo para comprar a Zscaler por cerca de US$ 43,9 bilhões, segundo a Reuters.
A operação será paga inteiramente em ações e supera os US$ 32 bilhões da compra da Wiz pelo Google, até então a maior aquisição do setor de cibersegurança em valor anunciado.
Os acionistas da Zscaler receberão 1,135 ação da CrowdStrike por papel que possuem. A proporção equivale a cerca de US$ 260,41 por ação da Zscaler nos termos do anúncio, 34% acima do último fechamento. Como o pagamento é em ações, o valor em dólares pode variar com a cotação da compradora.
A plataforma Falcon, da CrowdStrike, identifica ameaças em endpoints, como notebooks e servidores. A Zscaler atua em outra etapa: controla o acesso de usuários e dispositivos a aplicativos corporativos. Ela adota o modelo de zero trust, em que estar conectado à rede interna não basta para obter acesso.
As empresas já trabalham juntas. Uma integração anunciada pela Zscaler prevê que a Falcon compartilhe telemetria de segurança com a plataforma de controle de acesso. Se um notebook mostrar sinais de comprometimento, por exemplo, o sistema pode restringir seu acesso a aplicativos internos.
A aquisição amplia a oferta da CrowdStrike para empresas que querem concentrar mais funções de segurança em um só fornecedor. As companhias esperam partir de mais de US$ 10 bilhões em receita recorrente anual combinada, segundo a Reuters. O número é uma projeção para a operação conjunta, não faturamento já registrado.
A CrowdStrike também anunciou neste mês acordos para adquirir a Fiddler AI e a Dreadnode, especializadas em monitoramento e testes de segurança de inteligência artificial. Em fevereiro, a rival Palo Alto Networks concluiu a compra da CyberArk, que protege identidades e credenciais digitais.
O acordo avalia a Zscaler em cerca de US$ 43,9 bilhões. Cada ação da Zscaler dá direito a 1,135 ação da CrowdStrike, de modo que o valor em dólares pode variar com a cotação.
A Zscaler oferece ferramentas de segurança em nuvem que controlam o acesso de usuários e dispositivos a aplicativos e dados corporativos.
Glossário
Dispositivos na rede
Computadores, servidores e outros equipamentos conectados aos sistemas de uma organização.
Acesso com verificação
Modelo que exige verificar usuários e dispositivos antes de permitir acesso, inclusive dentro da rede corporativa.
Sinais de segurança
Dados coletados de dispositivos e sistemas para avaliar riscos e identificar atividades suspeitas.
Receita recorrente anualizada
Indicador que estima, em base anual, o valor das receitas recorrentes de contratos ou assinaturas.