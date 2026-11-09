Ação da Nvidia recua 6% e perde US$ 270 bi com escândalo de romance e espionagem

O que aconteceu? A Nvidia recuava entre 5% e 6% antes da abertura do mercado em Nova York nesta segunda-feira, 9, depois que o conselho abriu uma investigação sobre o CEO Jensen Huang .

recuava entre 5% e 6% antes da abertura do mercado em Nova York nesta segunda-feira, 9, depois que o conselho abriu uma . Huang admitiu aos funcionários um caso extraconjugal com uma executiva que o governo americano suspeita trabalhar para a inteligência chinesa.

com uma executiva que o governo americano suspeita trabalhar para a inteligência chinesa. Na Bolsa de Frankfurt, onde a ação também é negociada, a queda passou de 6%, o equivalente a cerca de US$ 270 bilhões a menos em valor de mercado, segundo a LSEG.

a menos em valor de mercado, segundo a LSEG. O caso surge a uma semana do balanço do trimestre, marcado para 17 de novembro, e reacende o debate sobre a dependência da empresa em relação ao fundador.

As ações da Nvidia, empresa que virou símbolo do boom da inteligência artificial, recuavam nas negociações antes da abertura de Wall Street nesta segunda-feira, 9, depois que o conselho de administração anunciou uma investigação sobre o CEO e cofundador, Jensen Huang.

Por volta das 6h20 (horário de Brasília), o papel recuava 5,22%, a US$ 176,90. Na mínima, a ação chegou a cair 6%.

O movimento vai na contramão do mercado. Os contratos futuros do Nasdaq 100 apontavam abertura em alta de 0,2%, com os índices americanos tentando recuperar parte das perdas da semana passada, após as eleições de meio de mandato.

As ações da Nvidia também são negociadas na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, que abre horas antes de Wall Street. Enquanto em Nova York a ação ainda é negociada no pré-mercado, em Frankfurt o pregão regular já está em andamento.

Por lá, o papel recuou mais de 6% e atingiu as mínimas em vários meses. Nesse patamar, a Nvidia perderia cerca de US$ 270 bilhões em valor de mercado em relação ao fechamento de sexta-feira.

Para Dan Kawa, sócio da We Capital, o episódio foi o principal tema do fim de semana e acrescenta uma nova fonte de incerteza para a companhia, em meio à correção das ações de tecnologia e à preocupação crescente com os investimentos em IA.

"Por ser um importante componente dos índices de ação americanos, o caso merece atenção por pressionar as bolsas e trazer mais um ruído ao cenário", escreveu em publicação nas redes sociais.

O que diz a investigação

A apuração, anunciada no domingo, 8, será conduzida pelos conselheiros independentes da Nvidia, com apoio de um escritório de advocacia externo. O objetivo é examinar relatos de que Huang foi alvo de um "esforço de inteligência estrangeira".

Em nota, o conselho afirmou não ter motivos para acreditar que a segurança nacional ou segredos da companhia tenham sido comprometidos, mas disse que vai analisar todas as informações disponíveis.

No mesmo dia, Huang, de 63 anos, enviou um memorando aos funcionários admitindo ter sido infiel à esposa.

"Não há desculpa para o que eu fiz. Estou profundamente arrependido", escreveu.

O executivo disse ainda que falhou com a responsabilidade de ser digno da confiança de colegas, conselho, parceiros e acionistas, e que vai cooperar com a investigação.

Quem é Alice Huang

A mulher no centro do caso é Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de Cingapura que é cliente da Nvidia. Apesar do sobrenome, ela não tem parentesco com o CEO. O New York Times revelou no mês passado a relação entre os dois e informou que autoridades americanas concluíram que ela atuava como agente da inteligência chinesa.

Na sexta-feira, o Financial Times relatou que os Estados Unidos acreditam que ela foi recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado (MSS), agência de inteligência da China, e que o relacionamento com Huang era romântico. Segundo o jornal britânico, o documento do governo americano com essas conclusões foi redigido pouco antes da viagem de Donald Trump a Pequim para a cúpula com Xi Jinping, em maio. Huang fez parte da comitiva.

A Megaspeed já estava na mira do governo americano por suspeita de contrabandear chips da Nvidia para a China. Na semana passada, a fabricante passou a exigir rastreamento de chips de novos parceiros no Sudeste Asiático.

Antes da admissão do CEO, a Nvidia havia afirmado que as interações dele com a executiva não tinham nada de incomum ou inesperado para o relacionamento com um cliente. O governo chinês classificou a narrativa de espionagem como acusação infundada, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun. A Megaspeed não respondeu aos pedidos de comentário das agências, em um dia de feriado em Cingapura.

Trump sai em defesa do CEO

Trump disse no domingo que não havia conversado com Huang sobre o caso, mas o chamou de "pessoa excelente" e afirmou que ele fez um trabalho incrível pelos Estados Unidos. Questionado se se arrependia de não ter agido com base nas informações de inteligência, respondeu que não.

"Acho que ele é um cara honrado. Acho que ele provavelmente tem uma explicação para isso. É preciso ouvi-la." Segundo o New York Times, o presidente foi informado das suspeitas cerca de um ano atrás e optou por não fazer nada.

A proximidade entre os dois incomoda a ala de segurança nacional do governo. Huang fez lobby por regras mais flexíveis para vender chips à China, o que resultou na liberação da exportação dos chips H200, de geração anterior, com parte das vendas destinada ao governo americano. O acordo teve pouco efeito sobre o faturamento, porque Pequim resistiu à tecnologia, mas irritou os defensores de uma linha mais dura contra os chineses em Washington.

No Congresso, o republicano John Moolenaar, que preside o comitê da Câmara dedicado à China, cobrou que Huang preste esclarecimentos aos parlamentares sobre o acesso chinês a tecnologia e informações sensíveis.

O "risco do homem-chave"

Para analistas, o episódio expõe o quanto a Nvidia depende do fundador. Kunjan Sobhani, da Bloomberg Intelligence, avalia que a investigação eleva o chamado risco do "homem-chave", mas não deve mudar as projeções de receita, margem ou lançamento de produtos no curto prazo.

"O papel excepcionalmente central dele em estratégia, relacionamento com clientes e operações, somado à falta de um sucessor público claro, pode aumentar o risco de manchetes e a volatilidade da ação", escreveu.

Chris Weston, chefe de pesquisa da corretora Pepperstone, em Melbourne, afirmou à Reuters que o caso não ajuda a ação num momento de dúvidas sobre a expansão dos data centers. Ele não acredita, porém, que Huang será substituído. "Se realmente achássemos que ele ia deixar o cargo, a ação estaria em queda. Seria um banho de sangue absoluto, para ser honesto."

Huang comanda a Nvidia desde a fundação, em 1993, e mantém uma estrutura enxuta, com dezenas de subordinados diretos, à qual atribui a velocidade da companhia. Sob seu comando, a Nvidia se tornou a empresa com maior valor de mercado do mundo.

Aliado do executivo, Elon Musk endossou uma publicação que o descrevia como insubstituível para a liderança americana em IA. O investidor Bill Ackman disse esperar que se trate de um caso extraconjugal, e não de um risco à segurança nacional.

Analistas ouvidos pela Reuters alertam que uma investigação longa pode atrasar decisões de investimento e lançamentos da empresa. Ryu Young-ho, da NH Investment & Securities, avalia que rivais como a AMD podem ganhar atenção no curto prazo, mas que os produtos da Nvidia são difíceis de substituir. As entregas para a China, segundo ele, podem sofrer novos atrasos.

Os efeitos já aparecem na agenda da empresa. Madison Huang, filha do CEO e executiva da Nvidia, cancelou uma visita a Seul, onde participaria de compromissos ligados a uma conferência da companhia.

Ação já vinha pressionada

A notícia pesa sobre um papel que já acumulava perdas. A ação da Nvidia está cerca de 22% abaixo da máxima de outubro, quando a empresa se aproximou dos US$ 6 trilhões em valor de mercado. A queda reflete as preocupações com o financiamento dos gastos das big techs com IA e o resultado das eleições americanas.

O balanço do trimestre sai em 17 de novembro. Até lá, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg, qualquer distração no comando pode pesar sobre a ação que serve de âncora para as apostas globais em inteligência artificial.

Na Ásia, os fornecedores da Nvidia ignoraram o caso e acompanharam a recuperação das ações de IA. A TSMC subiu 6,5%, a Samsung avançou 2,9% e a SK Hynix ganhou 4,7%.