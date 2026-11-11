Conselho da Nvidia prepara saída de Jensen Huang após casos extraconjugais, diz site

O conselho de administração da Nvidia se prepara para destituir Jensen Huang do cargo de CEO, segundo o Wall Street Journal. Os conselheiros podem se reunir ainda nesta quarta-feira, 11, para decidir o futuro do cofundador da fabricante de chips, de acordo com pessoas a par das discussões ouvidas pelo jornal. A Nvidia ainda não anunciou uma decisão.

Segundo o Journal, os preparativos ocorrem após dois relacionamentos extraconjugais de Huang, um deles com Alice Huang, ex-executiva da empresa de data centers Megaspeed, sob suspeita de ter coletado informações para a inteligência chinesa. No domingo, 8, o CEO admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários, sem identificar a pessoa com quem se relacionou.

Momentos antes da publicação do Journal, o New York Times afirmou que Huang também teria mantido um relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta do CEO.

Segundo os relatos, Huang e Powell foram vistos em um momento de intimidade em um hotel de San José, na Califórnia, durante a conferência anual da Nvidia, em março. Duas fontes disseram ao Times que a interação foi gravada. O jornal informou que não teve acesso ao vídeo.

Powell entrou na Nvidia em 2008 e assumiu a vice-presidência de saúde em 2017. Ela lidera iniciativas que levam a tecnologia da fabricante de chips à área médica, incluindo aplicações em equipamentos de diagnóstico por imagem.

O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a evitar situações em que relações pessoais possam gerar conflitos de interesse e prevê a apuração de relatos de má conduta. Procurado por telefone pelo Times nesta quarta-feira, Huang disse que a reportagem não deveria falar diretamente com ele e desligou.

A Nvidia ainda não se pronunciou publicamente sobre os novos desdobramentos do caso.

O que o conselho da Nvidia está investigando?

A investigação anunciada pelo conselho no domingo foi aberta após relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Um comitê de conselheiros independentes supervisiona o trabalho, conduzido pelo escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. A Nvidia ainda não informou se a apuração também vai abranger o relato sobre Powell.

No comunicado de domingo, o conselho declarou confiança em Huang e afirmou que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. O executivo se comprometeu a colaborar com a apuração. O governo chinês negou as alegações de espionagem, e Alice Huang não respondeu aos pedidos de comentário do Times.

A reunião relatada pelo Wall Street Journal coloca a sucessão na pauta imediata do conselho.

Huang comanda a Nvidia desde a fundação, em 1993, e liderou a transformação da empresa de placas gráficas em fornecedora dos chips usados para treinar e operar sistemas de inteligência artificial.

A companhia ainda o lista como presidente e CEO e não anunciou quem assumiria o cargo em caso de saída.